"ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко

12 июля, 2019, 12:13

По данным различных социологических опросов, партия "Европейская солидарность" уверенно проходит в состав новой Верховной Рады

Солидарность, БПП, ЕС ...

Политическая партия под названием "Солидарность" была зарегистрирована 5 мая 2000. Первым председателем партии "Солидарность" был Михаил Антонюк, с 15 ноября 2001 им стал Петр Порошенко .

В декабре 2001 года партия присоединилась к избирательному блоку "Наша Украина", а Порошенко стал руководителем избирательного штаба блока. Партия участвовала в парламентских выборах 2002 года. В составе избирательного блока "Наша Украина", в Раду попали шестеро кандидатов от партии. Из них пятеро - по списку "Нашей Украины", а Порошенко по одномандатному округу № 112 в Винницкой области.

15 ноября 2013 года вступило в силу постановление Окружного административного суда Киева от 21 октября 2013 года об аннулировании регистрационного свидетельства партии "Солидарность". 30 декабря 2013 года партия была вычеркнута из государственного реестра, поскольку за десять лет она не выдвигала кандидатов на парламентских или президентских выборах.

Поскольку "Солидарность" было ликвидировано Минюстом в 2013 году, для создания БПП "Солидарность" использовали другую формально зарегистрированную партию. Ею стала Парит "Национальный Альянс свободы и украинского патриотизма" (Наступление). Эта партия была создана Людмилой Янковской в январе 2000 года как "Всеукраинская партия Мира и Единства" и зарегистрирована Министерством юстиции под № 1418. В 2013 году сопредседателями партии стали Максим Иваненко, Руслан Секела и Юрий Хорликов.

С 27 августа 2014 года в 24 мая 2019 партия называлась "Блок Петра Порошенко" Солидарность ".

На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность "заняла второе место по спискам (21,82%), что позволило ей в Верховной Раде получить 63 мандата. С учетом итогов голосования в мажоритарных округах, партия сформировала крупнейшую фракцию в Верховной Раде (135 человек).

28 августа 2015 "Блок Петра Порошенко" Солидарность "и" Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко "объединились в единую партию для участия в местных выборах.

24 мая 2019 года после поражения Порошенко на президентских выборах партия пошла на ребрендиинг и изменила наименование на "Европейская Солидарность" (сокращенно - ЕС). Партнером партии стало общественное объединение "Солидарное дело общин".

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Порошенко Парубий, Геращенко

Порошенко на съезде лично представил первую десятку партии. Пятый президент Украины возглавил список "Европейской солидарности".

На втором месте в партийном списке идет голова Верховной Рады Андрей Парубий. В нынешнем составе Верховной Рады он является представителем фракции "Народный фронт". Парубий является последовательным сторонником политики декоммунизации, внедрение языкового законодательства и выступает против компромиссов в отношениях со страной-агрессором Россией.

Третье место в партийном списке занимает первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко. На этой должности она работает с 14 апреля 2016 года. Первая женщина на посту первого вице-спикера. Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019).

На четвертом месте - командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Михаил Забродский. В начале войны с Россией он был командиром легендарной 95-й бригады десантников. Летом 2014 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл противника. За две недели, выполняя боевые задачи, бригада Забродского прошла 470 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулась в Славянск. По мнению американского эксперта Филиппа карбер это был самый длинный рейд вооруженного формирования в новейшей истории.

Забродский 10 июля этого года принял предложение ветеранов АТО возглавить парад на День Независимости Украины.

Общественный деятель София Федина. Украинская певица и телеведущая, общественный деятель (председатель Всемирной федерации украинских лемковских объединений, советник председателя Львовского областного совета). Во время событий Революции достоинства Федина вместе с вокалистом группы "Хочу ЕЩЕ!" Юрием Шивалой были ведущими львовского Евромайдана.

Народный депутат Мустафа Джемилев является уважаемым лидером крымскотатарского национального движения. За свои политические взгляды Джемилев был семь раз был судим. Всего он провел пятнадцать лет в местах лишения свободы: был заключенным в 1966-1967, 1969-1972, 1974-1975, 1975-1976, 1983-1986 годах и в 1979-1982 годах был в ссылке в Якутии. Всемирно известный правозащитник, один из основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР.

С 1998 года - народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов. С 20 августа 2014 в 18 мая 2019 - Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.

Командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовой. Создала и сейчас руководит медицинским батальоном "Госпитальеры", что со времени создания спас более 2500 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой. После перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске.

Бывший голова Львовской областной госадминистрации Олег Синютка. Голова Львовской ОГА с 26 декабря 2014 по 11 июня 2019 года. На следующий день после президентских выборов (22 апреля) подал заявление об отставке, которые удовлетворили в июне. Львовская область стала единственной в Украине, где победу на выборах получил пятый президент Петр Порошенко .

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз почувствовал на себе репрессивный характер оккупации Крыма Россией. 29 января 2015 он был задержан представителями российской оккупационной власти. Чийгоз инкриминировали часть 1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ ("организация массовых беспорядков"), предусматривающей лишение свободы сроком на 10 лет.

11 сентября 2017 года так называемый Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза до 8 лет колонии строгого режима. 25 октября того же года Чийгоз вместе с другим крымскотатарским политзаключенным Ильми Умеровым был освобожден от отбывания наказания и депортирован в Турцию. Из Турции Чийгоз и Умеров прибыли в Киев.

Замыкает первую десятку вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. С 27 ноября 2014 по 14 апреля 2016 Клымпуш-Циндадзе была депутатом Верховного Совета VIII скликання.14 апреля 2016 года Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров, в котором Климпуш-Цинцадзе заняла должность вице-премьера.

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Заявка в НАТО и ЕС уже в 2023 году

В "Европейской Солидарности" хотят способствовать достижению критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в Евросоюз и получения Плана действий членства в НАТО в 2023 году. В партии выступают за усиление санкционного давления на РФ.

Партия выступает за введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса.

"ЕС" называет своим приоритетом построение мощной украинской армии. Партия отмечает необходимость развития ракетных технологий, противовоздушной щита Украины, авиации и флота.

Также "Европейская солидарность" планирует провести структурные реформы социального и денежного обеспечения и увеличить уровень обеспечения военнослужащих.

В программе партии Томос и Закон о функционировании государственного языка упоминаются как два исторических прорыва. Члены "ЕС" планируют продолжить защиту государственного языка и культурных достижений.

В "Европейской Солидарности" обещают расширить украинский средний класс. "ЕС" собирается настаивать на принятии изменений в налоговое законодательство. Речь идет об имплементации Плана противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения. В планах партии - создание единого органа финансовой безопасности.

Также партия Порошенко обещает завершить процесс децентрализации и медицинскую реформу.

Для развития экономики политическая сила Порошенко хочет направлять бюджетные средства на инновации. Сельское хозяйство имеет расти за счет углубления экономической интеграции с ЕС.

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