Кто есть кто в списке "Оппозиционная платформа - "За жизнь". С кем и с чем идут на выборы Медведчук и Рабинович

5 июля, 2019, 12:40

Еспресо.TV рассказывает о еще одном участнике парламентских выборов - партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Центр" Гавриша и Рабиновича

Корни партии "За жизнь" идут еще в девяностые годы. Она была зарегистрирована 9 декабря 1999 г. как "Всеукраинское объединение "Центр".

На парламентских выборах 2002 года участвовала в блоке "Народный рух Украины за единство". По многомандатному округу блок получил 0,16%, заняв 24-е место среди 33 участников выборов. В октябре 2004 года главой партии был избран Степан Гавриш, который был известен как координатор прокучмовского большинства в Верховной Раде.

На парламентских выборах 2006 года партия участвовала в выборах в составе "Оппозиционного блока "Не Так!". Блок получил 1,01% голосов, заняв одиннадцатое место среди 45 участников.

В 2007 году и.о. главы партии стал заместитель Гавриша - Виктор Головко.

На парламентских выборах 2007 года партия участвовала в составе избирательного блока КУЧМА. Блок набрал 0,10%, заняв 18-е место среди 20 участников гонки.

В марте 2014 года лидером партии "Центр" выбрали Вадима Рабиновича. В этом же году партия вошла в состав "Оппозиционного блока".

Партия участвовала в выборах в Верховную Раду VIII созыва в составе "Оппозиционного блока". "Оппозиционный блок" занял тогда четвертое место, получив 9,43% голосов избирателей.

В июле 2016 партия "Центр" покинула "Оппозиционный блок" и сменила название на "За жизнь". В программе партии было тогда указано, что она выступает за внеблоковый статус Украины.

В конце июля 2018 году с партией "За жизнь" объединилась ОО Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Также Вадим Рабинович и один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко подписали соглашение о сотрудничестве на выборах президента в 2019 году. Другие лидеры "Оппозиционного блока" (Вадим Новинский и Борис Колесников) не поддержали действий Бойко и исключили его из партии.

После этого Бойко с частью "Оппозиционного блока" (Партия развития Украины) присоединились к "За жизнь", которая в декабре 2018 г. сменила название на "Оппозиционная платформа - За жизнь". Председателями партии стали Рабинович и Бойко, а политсовет возглавил Виктор Медведчук.

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Бойко, Рабинович, Медведчук

В ходе съезда партии 6 июня этого года был представлен список кандидатов. В первую десятку партийного список вошли преимущественно известные представители пророссийских политических сил.

Эксперты отмечали, что в первой десятке списка можно увидеть людей из групп Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича. Семь - народные депутаты от фракции "Оппозиционного блока", еще двое - внефракционных. На первых позициях списка нет людей, связанных с Ринатом Ахметовым. Его представители пошли на выборы отдельным списком в составе Оппозиционного блока.

Возглавляет список внефракционный нардеп Юрий Бойко . К ноябрю 2018 г. он был сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде.

Второй номер списка - нардеп Вадим Рабинович. В 2014 г. он баллотировался как самовыдвиженец на пост президента Украины, получив почти 2,3% голосов (седьмое место).

Третьим номером списка идет скандально известный политик, экс-глава Администрации президента Кучмы и экс-вице-спикер парламента Виктор Медведчук. Его сейчас считают фактическим владельцем группы телевизионных каналов, в которую входят 112 NewsOne и ZIK. В 2014-2018 годах Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. На этих переговорах кум Владимира Путина выступал как серый кардинал, который продвигал российские интересы.

Предприниматель из Луганской области Наталья Королевская в прошлом была соратницей Юлии Тимошенко - четвертая. Дважды (2006 и 2007 года) ее избирали в Верховную Раду от БЮТ. Экс-министр социальной политики в правительстве Николая Азарова.

На пятом месте списка идет внефракционный нардеп Сергей Левочкин. В 2010-2014 годах он возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича. Уверяет, что подал в отставку из-за разгона "Беркутом" Евромайдана 30 ноября 2013 г.

На шестом месте идет заместитель председателя в ОО Медведчука "Украинский выбор - право народа" экс-судья Конституционного суда Василий Нимченко. Последнее время он стал известен как один из самых яростных критиков языкового закона. В зале Верховной Рады Нимченко демонстративно отказывался говорить на украинском языке.

Нестор Шуфрич. Был одним из лидеров возглавляемой Медведчуком СДПУ(о). В парламент Шуфрича выбирали пять раз, из них дважды - в мажоритарных округах. Бывший депутат от Партии регионов.

Шуфрич дважды был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций - в 2006-2007 годах (в правительстве Виктора Януковича) и в 2010 году (в правительстве Николая Азарова).

На восьмом месте в партийном списке идет Сергей Ларин. Нардеп от "Оппоблока", которого СМИ относят к группе Фирташа-Левочкина. Экс-депутат Партии регионов.

Внефракционного нардепа-мажоритарщика с Луганщины Сергея Дунаева СМИ тоже связывают с группой Фирташа-Левочкина.

Замыкает первую десятку Тарас Козак. Он является номинальным владельцем группы каналов 112, NewsOne и ZIK.

Отказ от НАТО и русский язык

"Оппоплатформа" выступает за внеблоковый статус Украины и решительный отказ от евроатлантической интеграции. Они предлагают изменить политический строй на парламентскую республику.

Также партия Рабиновича и Бойко требует отменить законы об украинском языке, люстрации, декоммунизации. "Оппозиционная платформа" является одним из решительных защитников позиций Русской православной церкви в Украине.

В программе партии ключевое место занимает предложение начать прямые переговоры "со всеми сторонами конфликта" на Донбассе. На практике это означает признание Киевом террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и непризнание России как страны-агрессора.

Рабинович выступает за отмену медицинской реформы, осуществляемой Министерством здравоохранения под руководством Ульяны Супрун.

Также в программе партии есть такое дальновидное предложение как "расширение полномочий местной власти", что произойдет после перехода к прямым выборам руководителей областей. Очевидно, что такое предложение имеет целью начать процесс федерализации Украины. Избранные на прямых выборах лидеры регионов смогут заявить, что они имеют более широкий вотум доверия, чем назначенные президентом руководители ОГА.

"Оппозиционная платформа" выступает за продажу земли сельскохозяйственного назначения только после решения общенационального референдума.

По данным различных опросов, "Оппоплатформа" может занять второе место на выборах, что позволит ей претендовать на место вице-спикера Рады для кума Путина - Виктора Медведчука.