С кем и с чем идет на выборы "Слуга народа"? Кто есть кто в списке партии Зеленского

2 июля, 2019, 14:58

Дмитрий Добрый

До голосования на досрочных парламентских выборах остается менее трех недель. "Еспресо" представить серию материалов об основных силах, которые будут соревноваться за симпатии украинцев. Начнем с президентской партии "Слуга народа", в расчете на победу которой и вероятное образование с ее участием будущей правящей коалиции и устраивалась нынешняя кампания

Это, собственно, первые выборы с участием политической партии "Слуга народа". Ранее о ней никто не слышал и не знал, и если бы не победа на президентских победах шоумена, актера и юмориста Владимира Зеленского, вряд ли узнал бы и сейчас. Ведь подается она как его собственная партия и подает ее так сам новоизбранный президент.

Зарегистрирована "Слуга народа" по тому же адресу, что и обслуживающее студию "Квартал 95" адвокатское бюро Kachura lawyers: город Киев, улица Сечевых Стрельцов, дом 77, офис 728. Руководитель компании, 28-летний Александр Качура значится среди партийного списка "слуг " под №49 и в прошлом представлял в судах интересы "Квартала". В частности, вернул ему разрешение на показ в Украине сериала "Сваты" в главной роли с российским актером Добронравовым, который поддерживает оккупацию Крыма.

Главой партии является Дмитрий Разумков - сын актрисы столичного театра русской драмы Натальи Кудри и покойного идеолога ЦК ЛКСМУ, советника президента Кучмы Александра Разумкова. Дмитрий в прошлом - член Партии регионов, политконсультант Сергея Тигипко. Всегда демонстративно общается на русском. Несмотря на свой молодой возраст (35 лет) заявляет, что вырос на "старых советских фильмах".

Однако Разумков не всегда пользовался таким доверием со стороны Зеленского, хотя и руководил его штабом. Свою партию президент поручил ему только тогда, когда у него не оказалось другой кандидатуры на должность руководителя СБУ, кроме как друга детства, соседа по подъезду в Кривом Роге Ивана Баканова. Когда 22 мая неожиданно для всех этот далекий от силовых органов телепродюсер из "Квартала", который даже никогда не служил в армии, да еще и с женой - гражданкой РФ стал главным спецслужбистом, он передал главенство над "слугами" Разумкову. Невзрачный внеочередной партийный съезд, который должен был утвердить эту процедуру, якобы прошел днем ранее, 21-го.

По крайней мере в этом уверяет пресс-служба команды Зеленского. Потому что ни на официальном сайте "Слуги народа", ни в ведущих СМИ о проведении такого съезда тогда не сообщалось.

Кого ведут в Верховную Раду?

"Ведем в парламент честных и порядочных людей, которые готовы служить народу, а не собственному карману или олигархическим кланам", - заявил действующий глава государства, представляя 9 июня своих будущих нардепов в Киевском ботаническом саду. А еще в общество запустили в целом неплохую идею о необходимости прихода "новых лиц". На смену "старым политикам".

Только чем ближе к выборам, тем больше можно узнать о довольно необычном, как для "новых лиц", их прошлом, связях и взглядах. Как и в отношении списочников, так и в отношении мажоритарщиков.

Очевидно, ставка делается на то, что избирателям понравится молодой возраст Зе-авангарда. Среди них есть и те, кто никогда не был в политике или общественной жизни, что тоже является одним из рекламных приемов. Но не они составляют основную массу "слуг". Внутри "честных и порядочных" преимущественно заметны:

а) как и на первых ролях в офисе президента, это представители бизнес-корпорации Зеленского и его партнеров, прежде всего, того же Коломойского (скажем, №9 в списке - генеральный директор "1+1" Игорь Ткаченко)

б) публика, не чуждая влиятельным экс-регионалам или пророссийской идеологии (№1 в списке - упомянутый выше Разумков, №2 - представитель президента в парламенте, доктор юридических наук Руслан Стефанчук, которому хочется "обрезать" фундаментальный закон об украинском языке и установить двухпалатный парламент, как в федеративных странах и т.п.);

в) состоятельные персоны, которые в состоянии обеспечить себе мандат либо от "Слуги народа", либо от кого-то другого.

Что интересно, 9 июня Зеленский обещал

"Вдруг общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки - мы их исправим".

В течение нескольких следующих дней был проведен "постпраймериз" и из списка на выборы в Раду исключили ведущего с NewsOne Дмитрия Спивака (№33), тусовщицу Ирину Панченко (№73) и директора Департамента молодежи и спорта КГГА Вадима Гутцайта (№81).

Кроме того, ЦИК проверяет показания в пользу наличия двойного гражданства у кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа" Александра Куницкого (округ №169, город Харьков).

На этом чистки прекратились. А зря.

Под №78 в общем списке находится бывшая дончанка, а ныне одесситка Ольга Кавун. Общественный активист, блогер-расследователь Сергей Стерненко называет ее женой люстрированного одесского прокурора Дмитрия Кавуна, кума сына Виктора Пшонки, Артема.

99-м "слугой народа" является предприниматель Михаил Соколов, чей офис журналисты нашли возле здания ФСБ в Москве. Украинский паспорт он получил в 2017-м, но еще не сдал российский.

И это еще не все.

На 25-м округе (Днепр) при поддержке партии Зеленского баллотируется ненавистник Майдана и всего украинского, фанат Сталина и Януковича Максим Бужанский, а на 94-м (Васильков и Обухов с районами, Киевщина) - журналист и эксперт Александр Дубинский, который говорит, что "Слава Украине!" является "нацистским приветствием", а также гордится дружбой с Игорем Гужвой и Андреем Портновым.

В свою очередь, Портнов развернул сопровождаемое угрозами публичную травлю 4-го номера в списке "Слуги народа", секретаря Национального инвестиционного совета Давида Арахамии. Формальный повод - недовольство последнего возвращением главного юриста Януковича в Украине. Однако следует учитывать и то обстоятельство, что Арахамия решился заявить об отсутствии уважения к Коломойскому.

"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали "новыми" политиками, а те украинские общественные деятели, которые прошли Майдан, которые защищали Украину, проливая свою кровь, и показали себя эффективными политиками, в какой момент они стали "старыми" политиками?!", - возмущается нынешний глава ВР Андрей Парубий.

А еще под брендом "слуг" в Раду направляются актеры из "95-го квартала". С родственниками.

Вопреки обещанию на предмет непременного отсутствия Зе-кумовства Юрий Каряченков (сценическое псевдо "Юзик") со словами "Я иду работать, а не воровать" начал поход в Раду от родного ему и не только ему Кривого Рога, новой политической столицы Украины.

Внимание, дальше интереснее:

"Юзик" идет от 31-го округа, кума "Юзиковой" жены, гражданка Криворучкина - от 32-го, а двоюродный дядя "Юзика" по матери, гражданин Захарченко - от 33-го.

С чем идут?

Набор Зе-обещаний на парламентских примерно точно такой же, какой был и на президентских. Побольше популизма ("отмена неприкосновенности", "снижение тарифов") и поменьше четкости по основных вопросах войны и мира, внешнеполитического и внутриполитического курса. Плюс достаточно рискованные вещи, которыми давно пользуется на нашей территории страна-агрессор.

Возьмем "предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы".

Расшифровку этого озвученного в Ботсаду тезиса в своем свежем и уже невероятно скандальном интервью дал глава офиса Зеленского Андрей Богдан. Однозначно закрепленные Конституцией вопросы, при ответах на которые не может быть никаких "или-или", он предлагает выносить на референдумы. В т.ч. отказаться таким образом от единственного государственного языка. Сначала - в Донецкой и Луганской областях, а вслед за ними и на остальной территории. Кроме трех галицких областей.

Здесь мы имеем дело не только с нескрываемой враждебной пропагандой, произносимой устами государственного чиновника высокого ранга, без преувеличения настоящего "серого кардинала" системы Зе-власти, но и с совершенно реальным и очень угрожающим юридическим механизмом расчленения Украины, который за считанные дни поможет Путину прийти если не к Днестру, то к Днепру точно. Поскольку именно с "референдумов" начинались события в Симферополе, Донецке и Луганске.

Зеленский тоже, как известно, не всегда занимался сугубо развлекательным продуктом. В 2010-2012 годах он работал генеральным продюсером "Интера", в то время ведущего телевизионного вещателя по объему аудитории и количеству сделанного в интересах РФ, половина которого де-юре принадлежала "Первому каналу" (Россия). На этот же период приходится расцвет "Квартала" и, одновременно, расцвет режима Януковича. С корпоративами "квартальщиков" в Межигорье, что было подтверждено в программе "Светская жизнь" Екатерины Осадчей.

Связан с "Интером" миллиардер Хорошковский, по информации СМИ, вернулся в Украину в те же дни, что и Портнов.