Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти

9 апреля, 2019, 19:00

Сергей Руденко

В президентской кампании Владимира Зеленского участвуют экс-министры, юристы, журналисты, мотивационные тренеры и политтехнологи

Команда. Именно ее отсутствием упрекают Владимира Зеленского его оппоненты из штаба Петра Порошенко. Мол, как художественный руководитель "Студии Квартал 95" будет управлять страной, если, кроме комедийных актеров вокруг него никого нет. Впрочем, это предположение - ложное, поскольку на протяжении всей президентской кампании у Зеленского работала команда профессионалов. Очевидно, ее часть в случае победы Владимира Александровича на президентских выборах переберется во властные кабинеты. Еще часть - войдет в предвыборный список партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

9 апреля 2019 команда Владимира Зеленского представила список своих основных экспертов.

Еспресо.TV подает подробную информацию о них.

Группа идеологов

Дмитрий Разумков

Спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Владимира Зеленского

35 лет. Родился в Киеве. Сын бывшего первого помощника президента Украины Леонида Кучмы - Александра Разумкова.

Последние 13 лет занимается политтехнологиями. Был членом Партии регионов. Работал с Сергеем Тигипко. С 2018 года - в команде Владимира Зеленского.

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Управляющий партнер и директор "Ukrainian Politconsulting Group".

Утверждает, что работает в штабе не ради должностей или властных перспектив. Впрочем, похоже такие перспективы вполне вероятными в случае победы Зеленского на выборах.

Иван Баканов

Председатель предвыборного штаба Владимира Зеленского

Фото Liga.net

43 года. Родился в Кривом Роге.

Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма.

Работал в концерт-холле "FREEДОМ".

25 января 2013 - ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 года - руководитель ООО "Студия Квартал-95".

Жена Ивана Баканова - Оксана Лазаренко является одним из руководителей Green Family Ltd, зарегистрированной на Кипре, в Никосии. Именно эта компания является учредителем ООО "Квартал-95".

Руслан Стефанчук

Идеолог партии "Слуга народа", главный юрист команды

43 года. Родился в Харькове.

Имеет два высших образования. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "Правоведение" и Технологический университет Подолья по специальности "Менеджмент производственной сферы".



Доктор юридических наук, профессор. Адвокат. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Группа медиа-коммуникационной поддержки

Александр Корниенко

Координатор команды Зеленского

34 года. Родился в Киеве.

Общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей СИМ - Союза Инициативной Молодежи, "Молодой тренер года-2009" по версии Молодежного рейтинга года.

Провел более 100 обучающих мероприятий для молодежи и третьего сектора.

Михаил Федоров

Координатор диджитал-направления в команде Зеленского

28 лет. Родился в Запорожье.

Изучал социологию в Запорожском национальном университете.

Основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO. Принимал участие в проекте "Суперлюди".

Святослав Юраш

Представитель команды Зеленского

Родился во Львове

Активный участник Революции Достоинства. Основатель международного центра Майдан и 7-языкового медиа ресурса EuromaidanPR. Имеет награду "За заслуги".

Работал журналистом на Донбассе в 2014 году.

Сотрудничал с международными организациями, государственными, общественными, медийными и бизнес-структурами. Основатель или соучредитель ряда институтов, в частности: Всемирный Конгресс украинцев, Western NIS Enterprise Fund, # BABYLON'13, Парламентский Комитет по иностранным делам, USAlums, Дом Свободных Людей и других.

8 апреля 2019 в здании телеканала ZIK после эфира программы, народный депутат Украины Олег Барна набросился на Святослава Юраша. Причем последний не был на эфире, а специально приехал на телеканал, услышав разговор с представителем команды Зеленского. На кадрах видеонаблюдения видно, как депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс порвав на нем рубашку.

Александр Харебин

Эксперт по вопросам информационной и языковой политики, общеполитических вопросов





45 лет.

Окончил Киевское суворовское училище и Институт международных отношений.

Около шести лет проработал в медиахолдинга Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя сначала журнал "Эксперт Украина", а затем и все издательство.

Как утверждает издание "Украинская правда", в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко "Украинский медиа холдинг" Харебин стал членом наблюдательного совета и операционным директором компании.

В феврале 2015 был назначен первым заместителем генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Отвечал за корпоратизации и преобразования государственного телерадиовещателей на Общественного вещателя. Ушел из компании в 2017 году.

Группа экспертов

Сергей Бабак

Эксперт по вопросам образования и науки





40 лет. Родился в Киеве.

Окончил факультет международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Получил диплом Napier University в Эдинбурге, Шотландия, по специальности "финансовые услуги". Имеет также юридическое и психологическое образование.

Директор образовательных программ Украинского Института будущего.



Доктор технических наук, кандидат экономических наук.

Автор более 60 научных работ по экономике и технических наук. Имеет 20 лет научного и преподавательского стажа. 5 лет был проректором частного университета, 7 лет возглавлял научный центр Национальной академии наук, был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Мастер спорта по автомобильному спорту, Чемпион Украины.

Ирина Венедиктова

Эксперт по правовым вопросам

Доктор юридических наук. Профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

Занималась разработкой нескольких законопроектов в образовательной деятельности, антикоррупционной сфере.

Является членом научно-консультативного совета Верховного Суда, членом редакционных коллегий научных журналов.

Является автором более 100 научных и научно-практических работ. Имеет собственную научную школу, состоящий из кандидатов юридических наук, защитивших под ее руководством диссертационные работы, аспирантов и слушателей Школы частного права.

Арбитр МКАС при ТПП Украины. Судья постоянно действующего третейского суда при ВОО "Фонд медицинского права и биоэтики Украины".

Была советником ряда юридических фирм "Arbitis", "Кубинка, Оника и партнеры", "Peregrin Capital Group".

Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators.

Александр Мережко

Эксперт по внедрению системы E-government и народовластия

48 лет. Родился в Кировоградской области.

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко.

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Специалист в области международного права, теории права, социологии права, гражданского права.

Автор более 140 научных работ, в том числе 17 монографий.

Преподавал в университетах США (Денверский университет, Школа права Дикинсона Пенсильванского университета), Польше (Люблинский университет имени Ивана Павла II), Индии (Глобальный университет имени А.П. Джиндал), Казахстана (Университет международного бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет) и Армении (Дипломатическая школа в Ереване). Эксперт Института прямой демократии.

Данил Гетманцев

Эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права

40 лет. Родился в Киеве.

Окончил Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Доктор юридических наук. Профессор юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Президент Ассоциации налоговых советников, член Академического комитета Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors - EATLP).

Автор более 250 публикаций по финансовому праву, налогообложения, в том числе 10 книг и научно-практических пособий. Член научно-консультативного совета Верховного суда. Участвовал в подготовке и работ над многими законопроектами.

Вошел в число 100 лучших юристов Украины за достижения в сфере банковского, финансового и налогового права.

Дважды становился победителем "Юридической премии", был признан лучшим преподавателем юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко-2013 года.

Входит в адвокатского объединения "Юримекс".

Олег Бондаренко

Эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам





Профессиональный юрист с 25-летним стажем. Председатель ОО «Всеукраинская организация" Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф ".

Имеет значительный опыт защиты интересов граждан, пострадавших вследствие экологических катастроф, по принципу "загрязнитель платит".

Способствовал развитию концепции групповых (коллективных) исков в Украине для реализации права на защиту граждан в экологических спорах. Работал над имплементацией Орхусской конвенции в Украине. Поддерживал проведение исследований по установлению причинно-следственной связи между промышленным загрязнением и вредом для здоровья.

Руслан Рохов

Эксперт по вопросам местного и регионального развития



32 года. Родился в Киеве.

Окончил Хмельницкий университет. Изучал международную экономику.

Работал в Global Ties KC.

Был заместителем директора в Деловом совете Украины.

В 2014 баллотировался в Верховную Раду в одном из мажоритарных округов, но выборы проиграл.

Основатель и руководитель Школы мэров. Председатель правления ОО "Совместные усилия".

Вадим Галайчук

юрист

Окончил юридический факультет Университета имени Тараса Шевченко в Киеве и получил степень магистра в Университете штата Мичиган (США).

Адвокат и эксперт по конституционному, административному и избирательного права. В 2011 году он стал старшим партнером в компании "Моор и партнеры", где возглавил команду из пятнадцати адвокатов. Ранее он работал юрисконсультом политической партии "Наша Украина", принимал участие в многочисленных миссиях наблюдения в Украине и за рубежом.

Заместитель председателя Комитета по конституционному и административному праву "Ассоциации юристов Украины".

Партнер Hillmont Partners.

"Министерская" группа

Владимир Шульмейстер

Эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры

49 лет. Родился в Николаеве.

Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности "турбиностроения".

Доктор философии по инженерной механике.

Директор программы "Инфраструктура будущего" Украинского Института будущего.

Работал в Mees Pierson / Fortis Bank в Роттердаме (Нидерланды) и Лондоне (Великобритания), руководил несколькими украинскими бизнесами (ритейл, сельхоз, производство).

Член Совета ОО "Бизнес-Варта", основатель ОО "Инфраструктурный Рада".

Выступал консультантом в проекте Европейского банка реконструкции и развития "Организация торгового финансирования" для 5 банков в Украине.

Имеет 15-летний опыт работы в Западной Европе. Преподает студентам MBA Киевской Школы Экономики и Академии Делойт (Киев).

Владимир Юрьевич является соавтором патента на изобретение "ветровой двигатель" и автором многих научных публикаций.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2015 гг.)

11 декабря 2015 тогдашний министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и двое его заместителей - Владимир Шульмейстер и Владимир Емельян, вышли на пресс-конференцию с заявлением об отставке.

Айварас Абромавичус

Советник

43 года. Родился в Вильнюсе.

Учился в Международном университете "Конкордия" в Эстонии и США.

Был совладельцем и одним из руководителей шведской инвестиционной компании "East Capital".

В 2014-2016 годах - министр экономического развития и торговли Украины, перед назначением на должность министра получил украинское гражданство.

3 февраля 2016 подал в отставку. Главные мотивы - давление со стороны соратника президента Украины Игоря Кононенко, фактическое саботаж реформ в Украине и коррупция в высших эшелонах власти.

Был чемпионом СССР по баскетболу в составе детской сборной Литвы.

Александр Данилюк

Советник

43 года. Родился в Молдове.

В 2016-2018 годах - министр финансов Украины.

Начал свою карьеру как брокер в украинской компании TEKT, а потом как руководитель департамента инвестиционного банкинга в "Альфа Капитал" и младший инвестиционный менеджер в американском фонде Western NIS Enterprise Fund. Работал над проектами компании "McKinsey & Company" в Лондоне и Москве, возглавлял один из инвестиционных фондов Лондона - Rurik Investment. Один из основателей Центра свободной экономики имени Бендукидзе.

Возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. Был постоянный представителем президента Украины в Кабинете министров Украины, заместителем главы Администрации президента Украины.

Непосредственно участвовал в поддержке антикоррупционных реформ, в частности разработке законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро, запуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и внедрении электронных деклараций.

На посту министра финансов Украины осуществлял национализацию ПриватБанка. Поддерживал инициативу сделать на 5 лет перерыв по уплате налогов на прибыль для предпринимателей малого бизнеса с оборотом до 3 миллионов.

7 июня 2018 Верховная Рада приняла отставку Александра Данилюка. Сам министр заявил, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу" Субвенции на социально-экономическое развитие регионов ". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе -" гречка " , - заявил перед отставкой Данилюк.

Руслан Рябошапка

Советник

42 года. Родился в Одесской области.

Окончил Международный Соломонов университет.

Заместитель министра юстиции Украины (с 2014 года). Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (2016-2017 гг.).

Возглавлял Центр правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

Был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины, главными задачами которого были подготовка и реализация правительственных приоритетов во внедрении антикоррупционной политики. В структуру входили несколько секторов: проведение антикоррупционной экспертизы, анализа и исследования проблем возникновения коррупции, международного сотрудничества и информационной политики, координации деятельности центральных органов исполнительной власти по вопросам антикоррупционной политики.

Руководил Департаментом анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

9 июня 2017 подал с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. "В течение года своей работы я пытался говорить о проблемах агентства, в том числе публично. Однако, отсутствие своевременной и надлежащей реакции как в самом Национальном агентстве, так и извне, привели к необходимости принятия кардинальных мер по " реанимации " НАПК ... .Несмотря на отставку готов любым способом и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ", - написал тогда Рябошапка на своей странице в Facebook.