10 главных событий 2018 года в футболе

29 декабря, 2018, 13:08

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV вспоминает финал Лиги чемпионов в Киеве, позорный мундиаль в России и другие главные футбольные события 2018

Финал Лиги чемпионов в Киеве

В 2018 году Украина впервые приняла финал главного еврокубка - Лиги чемпионов. Право на его проведение Киев получил еще в сентябре 2016 на исполкоме УЕФА. Решающим фактором стало наличие в украинской столице стадиона надлежащего уровня - четырехзвездочного НСК "Олимпийский", реконструированного к Евро-2012. На пути решению УЕФА ни стала даже российская агрессия на Востоке Украины и предостережения о безопасности гостей.

Весной 2018 против киевского финала ЛЧ таки была развернута мощная информационная кампания, призванная отпугнуть от поездки в Украину болельщиков. Частично она преуспела - немало фанов "Реала" и "Ливерпуля" остались смотреть финалов дома. И здесь также вина украинской стороны. Главной организационной проблемой в Киеве стали цены на жилье, которые взлетели до заоблачных отметок.

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Непосредственно финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" превратился в триумф мадридского клуба, который победил 3: 1 и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, чего раньше не удавалось сделать никому. Ко всему Киев еще и стал свидетелем последнего матча в "Реале" знаменитого форварда Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана, которые летом оставили лучшую команду мира.

Позорный мундиаль в России

Военная агрессия против Украины, оккупация части Донбасса и Крыма, стали для ФИФА недостаточными предлогами, чтобы отобрать у России чемпионат мира-2018. Самый популярный спортивный турнир мира превратили в масштабную пиар-акцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Надежды на то, что смена руководства ФИФА и приход в 2016 году на пост президента организации Джанни Инфантино вместо коррупционера Йозефа Блаттера себя не оправдали. Международная федерация футбола под руководством швейцарца окончательно превратилась из спортивной в коммерческую структуру, щедро прикормок деньгами "Газпрома".

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В ФИФА наплевали на репутационные риски и угрозы потерять многолетних спонсоров. Их просто заменили другим - китайскими Wanda Group, Hisense, Mengniu Group, Vivo и еще и заработали на полмиллиарда долларов больше, чем планировалось ранее.

В Украине чемпионат мира, прежде всего, запомнился скандалом вокруг сборной Хорватии, раздутый российскими пропагандистами. Экс-футболисты киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над россиянами в четвертьфинале посвятили победу Украины, вызвав в России настоящую истерию.

Непосредственно футбольный турнир немало украинских болельщиков вообще проигнорировали. Сказался он сенсационным выходом Хорватии в финал и вполне ожидаемой победой сборной Франции.

Золотой мяч Модрича

В 2018 году в мировом футболе закончилась эра Кришитану Роналду и Лионеля Месси. Именно эти два игрока с 2007 по 2017 года выигрывали самую престижную личную награду - "Золотой мяч", обладателями которого они стали по пять раз.

Гегемонию португальского и аргентинского форвардов прервал Лука Модрич. Хорватский полузащитник провел чрезвычайное год, в течение которого он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и дошел со сборной Хорватии в финал чемпионата мира.

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Роналду на этот раз финишировал в голосовании вторым, а Месси впервые за последние десять лет не попал даже в тройку лучших и стал пятым.

Кроме "Золотого мяча", Модрич забрал и остальные самых престижных индивидуальных трофеев - стал лучшим игроком Лиги чемпионов, чемпионата мира и игроком года по версии ФИФА.

Успех сборной Украины в Лиге наций

В 2018 году УЕФА запустил новый турнир для национальных команд. Сборная Украины начинала выступление в нем во втором по силе дивизионе. После неудачи в квалификации чемпионата мира, шансы команды Андрея Шевченко на победу в одной группе с крепкими сборными Чехии и Словакии оценивались скептически. Однако украинские футболисты превзошли ожидания.

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Они выиграли дома в Словакии, дважды победили Чехию, за тур до завершения соревнований гарантировали себе победу в группе и путевку в элиту Лиги наций. Там Украине в 2020 году сыграет с сильнейшими сборными континента.

Помимо прочего, победа дала команде Шевченко дополнительный шанс на выход в финальную часть Евро-2020. Он украинцам может пригодиться, учитывая, что в классическом отбора их соперниками по группе станут действующий чемпион Европы - Португалия и амбициозная Сербия.

Трансфер Роналду

В квалификации Евро-2020 многое будет зависеть от того, сыграет за сборную Португалии Криштиану Роналду. 33-летний нападающий осенью национальной команде не помогал, ведь решил сосредоточиться на выступлениях за свой новый клуб - "Ювентус".

Переход Роналду из "Реала" в "Старой Синьоры" стал самым громким трансфером года. Несмотря на солидный возраст игрока, туринцы заплатили за звездного португальца весомые 117 млн евро.

Выгоду итальянцы получили мгновенную. Только за первые сутки после трансфера "Ювентус" заработал на продаже футболок с фамилией Роналду 55 млн евро. В выигрыше осталась вообще итальянская Серия A, интерес к которой существенно вырос в мире.

Криштиану вполне отрабатывает каждый цент на футбольном поле. В первой части сезона он сыграл за "Ювентус" в чемпионате Италии и Лиге чемпионов 23 матча, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

Лунин в "Реале"

Самым громким летним украинским трансфером стал переход 19-летнего голкипера Андрея Лунина с "Зари" в "Реал". Один из самых талантливых вратарей мира даже не обращал внимание на приглашение "Шахтера" и "Динамо" и рассматривал предложения только из европейских топ-чемпионатов.

Спор за украинца выиграли мадридцы, которые заплатили "Зари" 8,5 млн евро. Лунин поехал с "Реалом" на предсезонные сборы, где принял участие в нескольких контрольных матчах. Но новый сезон украинец начал в аренде в другом испанском клубе - "Леганесе", куда мадридцы отправили голкипера, чтобы он имел игровую практику.

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На самом деле украинец получает ее в "Леганесе" критически мало и сыграл в чемпионате и Кубке Испании только четыре матча. "Реал" такая ситуация не устраивает, поэтому мадридцы планируют уже зимой вернуть Лунина по аренде. Он вполне может стать дублером основного вратаря команды Куртуа. Ведь нынешний второй номер команды - Навас, недоволен своим положением в Мадриде и ищет другой клуб.

Переход Ярмоленко в "Вест гем"

Летом карьера лучшего украинского футболиста Андрея Ярмоленко сделала крутой зигзаг. После неудачного сезона в дортмундской "Боруссии" он сменил команду. Немецкий клуб продал украинца за 20 млн евро в английский "Вест гема" и осуществил давнюю мечту экс-динамовца выступать в чемпионате Англии.

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Но сыграть в Премьер-лиге оказалось не так легко. Сначала тренер "Вест гема" Мануэль Пеллегрини выпускал украинца исключительно на замену. А когда Ярмоленко наконец добрался стартового состава - его постигла тяжелая травма. 20 октября в матче с "Тоттенхэмом" полузащитник порвал ахиллово сухожилие и выбыл до мая. Нынешний сезон для Ярмоленко, по сути, завершен.

Зинченко - чемпион Англии

Пока Ярмоленко лечится, украинский футболу в Англии представляет Александр Зинченко. В прошлом сезоне он воспользовался в "Манчестер Сити" своим шансом, когда команда весной переживала эпидемию травм. Тренер манчестерцев Хосеп Гвардиола поставил украинского полузащитника на левый фланг обороны и Зинченко удалось закрыть проблемную позицию.

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В АПЛ наш футболист сыграл восемь матчей и стал с "Манчестер Сити" чемпионом Англии. Он оказался лишь вторым украинским футболистом, который выиграл Премьер-лигу после Олега Лужного, который делал это в составе "Арсенала".

Зинченко летом было много предложений, но решил остаться в "Манчестер Сити". Пока украинец редко попадает даже в заявку команды, за которую в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей во всех турнирах. Несмотря на это Александр продолжает упорно ждать своего шанса.

Прогресс Малиновского

Руслан Малиновский является воспитанником академии "Шахтера". И полузащитник свое время оказался не нужен дончанам, а тогдашний главный тренер команды Мирча Луческу вообще назвал футболиста бесперспективным.

Малиновский доказал, что он не пустое место, находясь в аренде в "Заре", а по-настоящему раскрылся в бельгийском "Генке", в который перешел в 2016 году. Сейчас Малиновский настоящий лидер своего клуба и один из лучших игроков чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне хавбек забил за "Генк" 11 голов и отдал 10 результативных передач. На него уже охотятся европейские топ-клубы во главе с "Миланом", где украинец может оказаться в январе.

Кроме этого, Малиновский превратился в ключевого футболиста и в сборной Украины. В частности, он забил своим фирменным дальним ударом победный гол в ворота Чехии в Лиге наций и спас украинский от поражения в товарищеской встрече с Италией.

Рекорд Фреда

Прошлым летом "Шахтер" в очередной раз продемонстрировал прекрасную работу селекционной службы. Донецкий клуб по 59 млн евро продал в "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда.

Этот трансфер стал самым для украинских клубов в истории. Показательно и то, что другие пять крупнейших трансферов также осуществил "Шахтер", когда продал Алекса Тейшейра (50 млн евро), Фернандиньо (40 млн евро), Виллиана (35 млн евро), Дугласа Косту (30 млн евро) и Генриха Мхитаряна (27,5 млн евро). Андрей Ярмоленко из "Динамо" в этом списке со стоимостью 25 млн евро только седьмой.

Между тем постоянные потери лидеров когда-то имели негативно сказались на выступлениях "Шахтера", которому в этом сезоне не удалось их компенсировать. Команда Паулу Фонсеки в Лиге чемпионов уступила в борьбе за выход в 1/8 финала английском "Манчестер Сити" и французскому "Лиону". Дончане таки продолжат выступления в еврокубках, ведь опередили в споре за место в плей-офф Лиги Европы немецкий "Хоффенхайм".