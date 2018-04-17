Не Зинченко единым. Кто из украинских футболистов выигрывал топ-чемпионаты

17 апреля, 2018, 18:30

Дмитрий Марценишин

Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал седьмым украинцем, который выигрывал европейские топ-чемпионаты

Александр Зинченко

"Манчестер Сити"

Чемпионат Англии-2017/18

Александру Зинченко лишь 21 год, но в его карьере произошло столько непредсказуемых поворотов, что хватило бы и на долю ветерана. В юном возрасте футболиста "забраковало" киевское "Динамо", но заметил другой большой украинский клуб - "Шахтер".

С дончанами Зинченко еще в 18-летнем возрасте рассорился и со скандалом перешел в российскую "Уфу". Но, в 2016-м случилось чудо - полузащитник подписал контракт с английским "Манчестер Сити".

В переполненной звездами команде Хосепа Гвардиолы украинцу места не нашлось и его отдали в аренду в голландский ПСВ. Однако, и там Зинченко проигрывал конкуренцию и больше играл за молодежную команду.

Перед нынешним сезоном Гвардиола неожиданно вернул игрока из аренды, а насыщенный календарь и травмы основных футболистов, заставили тренера довериться Зинченко. Правда, специалист нашел центральному полузащитнику совершенно неожиданную позицию на поле - на левом фланге обороны.

В победном для "Ман Сити" чемпионате Англии Александр Зинченко провел на нем семь матчей - во всех команда победила. Его хвалил тренер и болельщики, но и критиковали за ошибки СМИ. Так или иначе, наш футболист получил титул чемпиона Англии и стал вторым в истории украинцем, который выиграл Премьер-лигу.

Олег Лужный

"Арсенал"

Чемпионат Англии-2001/02

Многолетний капитан киевского "Динамо" и сборной Украины перешел в "Арсенал" в 1999 году, когда ему был уже 31 год. Основным в команде Арсена Венгера украинец так и не стал, но был надежным запасным, готовым закрыть любую позицию в обороне. Лужный не только менял на правом фланге Ли Диксон, но и латал дыры в центре защиты и слева.

В чемпионском сезоне 2001/02 Лужный сыграл за "Арсенал" 18 матчей. Всего в составе "канониров" он провел четыре сезона и, кроме чемпионства, выиграл с лондонцами два Кубка Англии.

Андрей Шевченко

"Милан"

Чемпионат Италии 2003/2004

Андрей Шевченко также вполне мог рассчитывать на английское чемпионство. В 2006 году он переходил из "Милана" в лондонский клуб, который дважды подряд выиграл Премьер-лигу. Впрочем, в команде Жозе Моуринью начались проблемы, которые отчасти были связаны и с тем, что не оправдал ожиданий украинец.

Лучшие же свои годы Андрей Шевченко провел в "Милане". Даже может показаться странным, что знаменитый форвард выиграл лишь один чемпионат Италии - в сезоне 2003/04. В нем он сыграл 32 матча, забил 24 гола и во второй раз стал лучшим бомбардиром Серии A.

Ну и наконец именно в 2004 году Шевченко получил "Золотой мяч" лучшему футболисту мира.

Алексей Михайличенко

"Сампдория"

Чемпионат Италии 1990/1991

Первым украинским футболистом, который завоевал "скудетто", в 1991 году стал Алексей Михайличенко. Он переходил в клуб из Генуи с "Динамо", как европейская звезда. Однако, как и большинство воспитанников советского футбола, не смог вполне адаптироваться к западноевропейским реалиям. К тому же, плохо поладил с некоторыми ветеранами команды.

В чемпионском сезоне 1990/91 полузащитник сыграл за "Сампдорию" весомые 24 матча и забил три гола. После первого же сезона Михайличенко оставил Геную ради "Глазго Рейнджерс", а вот там уже стал настоящей легендой клуба и пятикратным чемпионом Шотландии.

Виктор Скрипник

"Вердер"

Чемпионат Германии 2003/2004

Виктор Скрипник попал в Европу за каких-то шесть лет после Михайличенко, но было заметно, что он представитель немного другого поколения. Левый защитник "Днепра" и сборной Украины стал в Германии на самом деле своим. За "Вердер" он отыграл семь сезонов и стал настоящим символом команды .

В последнем в своей карьере чемпионском сезоне Скрипник уже не был основным и отыграл лишь шесть матчей, в которых забил один гол. Также защитник вместе с бременцами дважды завоевывал Кубок Германии.

После завершения карьеры остался работать в системе "Вердера" и дождался своего времени в 2014 году, когда получил должность главного тренера. На ней украинец продержался до 2016 года.

Анатолий Тимощук

"Бавария"

Чемпионат Германии 2009/2010, 2012/2013

Анатолий Тимощук, в отличие от Виктора Скрипника, выиграл "Серебряную салатницу" дважды, но оставил в Бундеслиге не такой заметный след.

Главный тренер "Баварии" Луи ван Гал на привычной украинцу позиции опорного хавбека использовал своего соотечественника - голландца Марко ван Боммеля. Из-за этого Тимощук был вынужден переквалифицироваться в центрального защитника, где выглядел не так ловко.

В чемпионском сезоне-2009/10 украинец выходил на поле 21 раз и отдал одну результативную передачу.

Когда Тимощук выиграл свой второй титул, "Баварию" тренировал другой тренер - Юпп Хайнкес. Он в последнем сезоне украинца в Бундеслиге дал ему сыграть 16 матчей, в которых футболист забил один гол. Из "Баварии" Тимощук ушел еще и победителем Лиги чемпионов, которую мюнхенцы также выиграли в 2013 году.

Дмитрий Чигринский

"Барселона"

Чемпионат Испании 2009/2010

Карьера Дмитрия Чигринского сначала развивалась чрезвычайно стремительно. В 22 года он уже был обладателем Кубка УЕФА в составе "Шахтера", играл в основе сборной Украины и привлек внимание "Барселоны".

Центрального защитника в команде хотел видеть ее тогдашний главный тренер Хосеп Гвардиола, а каталонцы выложили за футболиста, невероятные для игрока его амплуа 25 млн евро.

И все завершилось для Чигринского разочарованием. На старте сезона он был заигран за "Шахтер" в матче за Суперкубок УЕФА и, по тогдашнему регламенту, не мог играть за "Барсу" в Лиге чемпионов. Потом добавились несколько ошибок в важных матчах и травмы.

Чигринский продержался в "Барселоне" лишь сезон. Но он таки стал первым в истории украинцем, который выиграл чемпионат Испании. В победном сезоне защитник выходил на поле 12 раз.