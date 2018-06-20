"Реал" купил Лунина. Что ждет украинского голкипера в Мадриде

20 июня, 2018, 10:40

Дмитрий Марценишин

Сможет ли 19-летний украинский голкипер Андрей Лунин заиграть в мадридском "Реале"

Как украинец попал в "Реал"

Разговоры о переходе вратаря "Зари" Андрея Лунина в один из европейских топ-клубов велись на протяжении всего прошлого сезона. Талантливого украинского голкипера давно заметили скауты, которые внимательно за ним наблюдали.

Лунин имел достаточно вариантов для продолжения карьеры. СМИ сообщали, что вратарем интересуются английский "Ливерпуль", испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Рома", "Наполи" и "Интер".

Итальянские медиа даже сообщили, что Лунин договорился о переходе в "Интер", который согласился заплатить "Заре" 6 млн евро. Оставалось только уладить детали соглашения, но в последний момент оно сорвалось. Отец футболиста и по совместительству его агент Алексей Лунин сообщил, что теперь приоритетом для голкипера является трансфер в "Наполи". Неаполитанцы перебили предложение миланских конкурентов и предложили "Заре" 8 млн евро.

Развязка в этой многосерийной трансферной истории оказалась неожиданной. 19 июня голкипера купил мадридский "Реал". Сильнейший клуб Европы заплатит за молодого вратаря 8,5 млн евро, еще 4 млн евро достанется "Заре" в качестве различных бонусов.

Кто такой Андрей Лунин

Андрей Лунин родился в городе Красноград в Харьковской области. Он является воспитанником "Металлиста". Голкипер играл за молодежную команду харьковчан до 2015 года, пока скандальный владелец футбольного клуба Сергей Курченко не довел его до банкротства.

Талантливый футболист не остался без работы и получил приглашение в "Днепр". В сезоне 2016/17 Лунин в 17 лет в составе днепровцев дебютировал в Премьер-лиге и быстро стал основным голкипером команды. Среди прочего, юноша привлек к себе внимание в матче с "Шахтером", когда блестяще парировал пенальти в исполнении Марлоса. За свой дебютный сезон он сыграл в сильнейшем украинском дивизионе 22 матча и пропустил 22 гола.

Однако парню опять не повезло с командой. "Днепр" за долги своего владельца Игоря Коломойского был дисквалифицирован во вторую лигу. Перспектива выступлений там Лунина никак не устраивала, поэтому он снова был вынужден искать новую команду и перешел в "Зарю".

Трансфер оказался удачным. Луганская команда вела борьбу за медали чемпионата Украины и играла на групповом раунде Лиги Европы. Несмотря на свой юный возраст, голкипер вновь доказал свой высокий класс и пробился в основу. За сезон он сыграл в различных турнирах за "Зарю" 36 матчей и пропустил 54 гола, 10 матчей отстоял на ноль. Надежная игра Андрея Лунина помогла "Заре" в еврокубковом турнире одержать сенсационные победы над испанским "Атлетиком" в Бильбао и над немецкой "Гертой".

Кроме того, вратарь в 2018 году дебютировал в составе сборной Украины и стал самым молодым голкипером в ее истории. Это произошло 23 марта в товарищеской встрече со сборной Саудовской Аравии, которая завершилась вничью 1:1. Второй раз ворота национальной команды Лунин защищал 3 июня в контрольном матче против Албании, который украинцы выиграли со счетом 4:1.

Еще с 2014 года Лунина вызываютя в юношеские сборные страны разных возрастных категорий. Сейчас он регулярно защищает ворота молодежной команды U-21. А со сборной Украины U-17 играл в финальной части европейского первенства-2016.

Какие перспективы голкипера в "Реале"

В Мадриде не скрывают, что купили Андрея Лунина на перспективу. Ведущие европейские клубы ведут ожесточенную борьбу за талантливых футболистов и стараются перехватить их у конкурентов еще в юном возрасте.

Известно, что Лунин поедет с "Реалом" на предсезонные сборы, во время которых новый главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги решит, где вратарь будет играть в следующем сезоне. Объективно говоря, шансов остаться в основной команде "Реала" у украинца мало.

Основным голкипером "сливочных" несколько прошлых сезонов подряд был Кейлор Навас. Костриканец - вратарь высокого класса, но критики говорят, что он, якобы, не соответствует уровню "Реала". Утверждение довольно спорное, но в итоге оно вынудило руководство мадридского клуба заняться усилением этой позиции.

Одной из главных трансферных целей "сливочных" этого лета стала покупка бразильского вратаря "Ромы" Алиссона. Итальянцы просят за одного из лучших голкиперов мира 80 млн евро, "Реал" готов заплатить 60 млн евро и продолжает переговоры.

Также не следует забывать, что у мадридцев есть достаточно хороший второй вратарь Кико Касилья, который был основным до Наваса, а также одаренный 20-летний Лука Зидан — сын предыдущего тренера "Реала" — знаменитого француза Зинедина Зидана.

В конце концов вариант стать третьим-четвертым вратарем в главной команде для Лунина совершенно не приемлем. Молодому украинцу необходима игровая практика, поэтому для него лучше будет перейти в резервную команду мадридцев — "Реал Кастилии", которая выступает в третьем по силе испанском дивизионе — Сегунде B.

Также есть вероятность, что "Реал" отдаст Лунина в аренду другому испанскому клубу. Оптимально, если это будет команда Примеры. Таким образом, украинец сможет набраться опыта в чемпионате Испании, и за несколько лет побороться за звание первого номера мадридского суперклуба.