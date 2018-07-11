Чего ждать от украинского футболиста Ярмоленко в Англии

11 июля, 2018, 18:00

Дмитрий Марценишин

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из дортмундской "Боруссии" в лондонский "Вест Хэма"

Как осуществлялся трансфер

Несколько сезонов подряд Андрей Ярмоленко является главным героем летнего межсезонья. Сначала футболист делал тщетные попытки уйти из "Динамо", но, несмотря на неплохие предложения, президент киевлян Игорь Суркис не отпускал игрока, который с зарплатой в 5 млн евро оказался в золотой клетке.

В прошлом году Ярмоленко наконец-то вырвался в Европу и перешел за 25 млн евро в "Боруссию". Но задержался в Германии лишь на сезон. Еще весной в "Боруссии" 28-летнему украинцу дали понять, что на него не рассчитывают и он может искать другой клуб.

Предложение не заставило себя ждать и пришло из Англии, где всегда мечтал играть сам Ярмоленко. Похоже, что украинец долго не думал, а задержка возникла из-за разногласий между клубами по трансферной стоимости футболиста. "Боруссия" хотела получить за украинца 30 млн евро, а "Вест Хем" предлагал лишь 20 млн евро. В итоге, по сообщению британских СМИ, стороны сошлись на 25 млн евро. Лондонцы получили классного игрока за относительно небольшую, как для английского рынка сумму. "Боруссия" продала игрока за те же деньги, что на него потратила. Доволен трансфером и сам футболист.

"Я очень рад подписать контракт с "Вест Хэмом". Это большой клуб с замечательными фанатами, и я рад переехать в Англию. Премьер-лига – лучшая лига в мире, и я знаю, что здесь, в "Вест Хэме", строится интересный проект. Команда хочет добиться высоких результатов, и я очень рад этому", - сказал Ярмоленко сразу после трансфера.

Почему украинец не заиграл в "Боруссии"

В "Боруссии" причиной для расставания с Андреем Ярмоленко назвали желание в дальнейшем делать ставку на молодежь и строить новую команду. Этим в следующем сезоне займется швейцарец Люсьен Фавр. Ярмоленко, которому в октябре исполнится 29, в эти планы не вписывался.

Прощание с "Боруссией" уже после первого сезона стало еще и доказательством того, что Ярмоленко засиделся в "Динамо" и уехал в европейский клуб поздно. Это нужно было делать в 22 года, как Андрей Шевченко, максимум в 25. В противном случае заиграть на самом высоком уровне шансов немного.

Ко всему, Ярмоленко попал в "Боруссию" в неблагоприятный момент. Команду покинул один из самых перспективных тренеров мира Томас Тухель и несколько ведущих игроков, как Усман Дембеле и Пьер-Эрик Обамейянг.

Новый тренер Петер Босс продержался в "Боруссии" лишь до декабря и уступил место австрийцу Петеру Штегеру. Если при голландце Ярмоленко стабильно попадал в основу, то его преемник посадил украинца на скамейку запасных. А окончательно нашему футболисту испортила сезон полученная в конце января травма, из-за которой он долго восстанавливался, а после возвращения в апреле сыграл считанные минуты.

Но даже с учетом повреждения, 6 голов и 3 результативных передачи в 26 матчах - это совсем не те показатели, которых ждали от Ярмоленко. На топ-уровень в Дортмунде он, объективно, не вышел. Да и болельщики убедились в том, что статус звезды в Украине совсем не гарантирует громкого успеха за рубежом.

Какие перспективы в "Вест Хэме"

Сразу после трансфера Ярмоленко в "Вест Хэм" можно констатировать две вещи. Он перешел в более сильный чемпионат, где конкуренция более ожесточенная, чем в Бундеслиге. С другой стороны - "Вест Хем" более скромный, чем "Боруссиия" клуб, который даже не играет в еврокубках.

Прошлый сезон лондонцы завершили на 13-м месте в чемпионате Англии. Команда по ходу сезона сменила хорвата Славена Билича на английского тренера Дэвида Мойеса, но вырваться из трясины турнирной таблицы не смогла.

Однако, владельцы "Молотобойцев" Дэвид Салливан и Дэвид Голд не отчаиваются и продолжают вкладывать в клуб. Весной тренировать "Вест Хем" пригласили известного чилийца Мануэля Пеллегрини, которой выигрывал с "Манчестер Сити" чемпионат Англии и возглавлял "Реал". Он получил около 100 млн евро на трансферы и немедленно занялся усилением команды. Так, кроме Ярмоленко, Пеллегрини уже пригласил из "Арсенала" известного английского полузащитника Джека Уилшира.

Футбольный директор "Вест Хэма" Марио Гусильос заявил, что Ярмоленко именно тот игрок, которого хотел видеть в команде Пеллегрини.

"Он – левоногий игрок, но может играть справа, является очень быстрым, прекрасным в игре один на один. Он предоставляет команде много вариантов для нападения и забивает голы, быстрый на контратаках и обеспечивает угрозу со второго этажа. У него также хороший опыт игры за большие клубы и борьбы за титулы. В Дортмунде провел несколько хороших матчей, но, возможно, не совсем показал свою лучшую версию. Однако, я считаю, что Мануэль Пеллегрини является идеальным тренером для Андрея и его стилю игры", - сказал Гусильос.

В целом лондонская команда не самая звездная, а Ярмоленко один из самых дорогих ее футболистов. А поэтому имеет все шансы стать новым лидером. В сезоне 2004/2005 это пытался сделать Сергей Реброва, которого "Вест Хэма" арендовал другой лондонский клуб - "Тоттенхэм". Но форвард в 27 матчах забил за "Вест Хем" лишь один гол.

Неудачи в Англии потерпел и другой выдающийся украинский футболист - Андрей Шевченко, который не смог заиграть в "Челси". И этот факт несколько настораживает. В Англии себя с лучшей стороны следует показывать немедленно, на имя футболиста там смотреть не привыкли и второго шанса могут не дать.