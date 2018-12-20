 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

10 крупнейших спортивных побед Украины в 2018 году


фото: twitter
Еспресо.TV рассказывает о самых выдающихся достижениях украинских спортсменов в 2018 году

Александр Усик

Бокс

Получил титул абсолютного чемпиона мира

2018-й год стал самым успешным в карьере Александра Усика. Украинец начал его из сложного поединка против латыша Майрис Бриедис в полуфинале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии). 27 января в Риге в напряженном бою он победил соперника с перевесом всего в один судейский голос.

Выводом стало увольнение тренера Сергея Ватаманюка и приглашение для подготовки к финальному поединку WBSS лучшего отечественного специалиста - Анатолия Ломаченко.

Читайте также: Поветкин, опасные британцы и экс-чемпион. Кто станет первым соперником Усика в супертяжелом весе

Тандем звездного тренера и боксера получился просто убийственным. Усик в решающем бою в Москве не оставил шансов россиянину Мурату Гассиеву и забрал все четыре титула в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации). Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира - пока единственными в профессиональном боксе.

А в ноябре в Манчестере Усик успешно отстоял титул, нокаутировав опасного британца Тони Беллью. Следующим шагом украинского чемпиона станет переход в супертяжелый вес, где он дебютировать в 2019 году.

Элина Свитолина

Теннис

Победила на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вот уже несколько лет подряд входит в мировую теннисную элиту. На счету украинки были многочисленные победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации).

Впрочем, ни один из самых престижных турниров серии Большого Шлема - Открытый чемпионат Австралии, Франци США и Уимблдон, до сих пор украинке не покорялись.

Читайте также: Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира

Зато в 2018-м году Свитолина выиграла равнозначны с "большой четверкой" соревнования - Итоговый турнир WTA, на котором спорили восемь лучших теннисисток сезона. В финале украинка одолела американку Слоан Стивенс.

Свитолина стала первой в истории украинкой, которой удалось выиграть соревнования такого высокого уровня. На очереди - один из турниров Большого Шлема.

Дарья Билодид

Дзюдо

В 17 лет стала самой молодой в истории чемпионкой мира

Карьера Дарьи Билодид началась потрясающе. Уже в 16 лет она заявила о себе на взрослом уровне и выиграла чемпионат Европы.

В 2018 году украинка продолжила покорять все немыслимые вершины в категории до 48 кг. Она в 17 лет выиграла чемпионат мира в Баку и стала самой молодой обладательницей золота в истории турниров. К этой победе Билодид добавила золотую награды молодежного чемпионата мира. А раньше еще и выиграла юниорское мировое первенство. Поэтому украинка установила невиданное ранее достижение и завладела титулами сразу в трех возрастных категориях .

2018-й год Билодид закончила на заслуженной первой позиции в мировом рейтинге.

Александр Абраменко

Фристайл

Получил золотую медаль Олимпиады-2018

Олимпиада-2018 была для Александра Абраменко четвертой в карьере, но до сих пор он выше шестого места на Играх не поднималось. Хотя потенциал украинского фристайлиста был огромен. Не зря он в 2016-м году получил Кубок мира по лыжной акробатике. И полностью раскрыться Абраменко мешали травмы.

Читайте также: Почему золото Олимпиады-2018 может стать для украинского фристайла последнее

К Олимпиаде-2018 фристайлистив наконец подошел без проблем со здоровьем, показал свой максимум и выиграл золото.

Медаль Абраменко стала единственной для сборной Украины в Пхенчхан. Более того - это золото лишь второе для Украины за все время участия в зимних Олимпиадах. Еще одну победу в 1994 году принесла Оксана Баюл в фигурном катании.

Василий Ломаченко

Бокс

Объединил титулы WBA и WBO в легком весе

Для Василия Ломаченко 2018-й стал годом новых вызовов. Украинец в третий раз за карьеру сменил категорию и дебютировал в легком весе. В мае он встретился с одним из лучших боксеров дивизиона - чемпионом мира WBA венесуэльцем Хорхе Линаресом. Поединок сложился для украинца непросто - в шестом раунде он впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне. Однако справился с трудностями и нокаутировал соперника в десятом раунде.

Читайте также: Что ждет Ломаченко после победы над Педрасу

А 8 декабря Ломаченко провел свой первый объединительный бой против чемпиона WBO Хосе Педраса с Пуэрто-Рико. Украинец отправил соперника в нокдаун, но не смог завершить поединок досрочно. Впрочем, он уверенно выиграл по очкам и стал обладателем сразу двух титулов.

Теперь Ломаченко хочет осуществить свою давнюю мечту и стать абсолютным чемпионом мира.

Михаил Романчук

Плавание

Выиграл чемпионат мира на дистанции 1500 м

После длительного перерыва в Украине наконец снова появились плавники мирового уровня. Кроме Андрея Говорова, который является мировым рекордсменом в неолимпийской дисциплине 50 м баттерфляем, это Михаил Романчук, который специализируется на долгое дистанциях вольным стилем.

В 2018 году Романчук получил целую коллекцию наград. Летом на чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) он выиграл золотые медали на 400 м, 800 м и серебро на 1500 м. А довершил дело в декабре на чемпионате мира на короткой воде в Гуанчжоу (Китай), где победил с новым рекордом турнира .

Для сборной Украины это золото чемпионата мира стало первым после шестилетнего перерыва.

Александр Гвоздик

Бокс

Стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе

Александр Гвоздик шел к чемпионскому титулу намного дольше своих друзей по сборной Украины - Василий Ломаченко и Александра Усика. Но в 2018-м году он наконец получил долгожданный титульный бой.

Сначала в марте Гвоздик победил француза Мехди Амара и стал "временным" чемпионом мира WBC. А 1 декабря сошелся в ринге с полномочным обладателем титула - канадцем Адонисом Стивенсоном.

Читайте также: 10 фактов о украинского боксера Гвоздика, который борется за чемпионский титул

Ожесточенный поединок в Квебеке закончился тяжелым нокаутом Стивенсона с ужасными последствиями. Канадец несколько недель находился в коме. Наконец он пришел в себя, но из-за операции на мозге не чувствует правую половину тела.

Несмотря на горький привкус от победы, Александр Гвоздик стал четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу и готовится в 2019 году объединить пояса.

Олег Верняев

Спортивная гимнастика

После операции выиграл серебро чемпионата мира

Олег Вреняев начинал 2018 на больничной койке - гимнаста давно беспокоила хроническая травма плеча, поэтому была необходима операция. Ожидалось, что из-за хирургического вмешательства украинец пропустит весь сезон, однако он восстановился быстрее, вернулся в сентябре и поехал на чемпионат мира.

И сделал это не просто ради участия, а сразу завоевал серебряную награду в своей коронной дисциплине - упражнениях на брусьях. Поэтому можно не сомневаться, что когда Верняев наберет оптимальную форму, то снова будет бороться за медали в многоборье и поможет сборной Украины в командных соревнованиях.

Артем Далакян

Бокс

Стал чемпионом мира WBA в легчайшем весе

Артем Далакян в 2018-м году совершил невероятный прорыв. Украинский боксер воспользовался шансом всей жизни в феврале, когда получил право на бой за вакантный титул WBA против экс-чемпиона мира Брайана Вилория. Им он воспользовался сполна и уверенно победил американского ветерана.

Читайте также: Дважды бежал от войны и воспользовался шансом. Кто такой новый чемпион мира по боксу из Украины Артем Далакян

В июне и декабре Далакян дважды успешно защитил титул, одержав досрочные победы над Сиричаи Тайеном из Таиланда и Грегорио Леброном из Доминиканской Республики. Причем, сделал это боксер в Киеве, впервые за долгие годы привезя чемпионские бои в Украину.

Юлия Джима

Биатлон

Победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

2018-й год получился неоднозначным для Юлии Джими. Она начала олимпийский сезон медалями на этапах Кубка мира, однако к главному старту четырехлетия в Пхенчхан подошла в плохой форме, поскольку перед Играми переболела.

Сборная Украины, которая ехала в Южную Корею в статусе олимпийских чемпионок-2014 в эстафете, Игры-2018 провалила.

Читайте также: Олимпийская чемпионка Джима идет по биатлону. Почему сборную Украины ждут тяжелые времена

Разочарована неудачей Джима даже объявила о завершении карьеры, но ее уговорили остаться. Биатлонистка сделала это на определенных условиях - она тренируется отдельно от команды с мужской сборной Словении, которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Урош Велепець.

Но самое главное, что это дает результат. В декабре на стартовом этапе Кубка мира в словенской Поклюке Джима выиграла гонку на 15 км и заняла первое в карьере личное кубковое золото. До этого у нее были только эстафетные победы.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать