10 крупнейших спортивных побед Украины в 2018 году

25 декабря, 2018, 09:08

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV рассказывает о самых выдающихся достижениях украинских спортсменов в 2018 году

Александр Усик

Бокс

Получил титул абсолютного чемпиона мира

2018-й год стал самым успешным в карьере Александра Усика. Украинец начал его из сложного поединка против латыша Майрис Бриедис в полуфинале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии). 27 января в Риге в напряженном бою он победил соперника с перевесом всего в один судейский голос.

Выводом стало увольнение тренера Сергея Ватаманюка и приглашение для подготовки к финальному поединку WBSS лучшего отечественного специалиста - Анатолия Ломаченко.

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Тандем звездного тренера и боксера получился просто убийственным. Усик в решающем бою в Москве не оставил шансов россиянину Мурату Гассиеву и забрал все четыре титула в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации). Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира - пока единственными в профессиональном боксе.

А в ноябре в Манчестере Усик успешно отстоял титул, нокаутировав опасного британца Тони Беллью. Следующим шагом украинского чемпиона станет переход в супертяжелый вес, где он дебютировать в 2019 году.

Элина Свитолина

Теннис

Победила на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вот уже несколько лет подряд входит в мировую теннисную элиту. На счету украинки были многочисленные победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации).

Впрочем, ни один из самых престижных турниров серии Большого Шлема - Открытый чемпионат Австралии, Франци США и Уимблдон, до сих пор украинке не покорялись.

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Зато в 2018-м году Свитолина выиграла равнозначны с "большой четверкой" соревнования - Итоговый турнир WTA, на котором спорили восемь лучших теннисисток сезона. В финале украинка одолела американку Слоан Стивенс.

Свитолина стала первой в истории украинкой, которой удалось выиграть соревнования такого высокого уровня. На очереди - один из турниров Большого Шлема.

Дарья Билодид

Дзюдо

В 17 лет стала самой молодой в истории чемпионкой мира

Карьера Дарьи Билодид началась потрясающе. Уже в 16 лет она заявила о себе на взрослом уровне и выиграла чемпионат Европы.

В 2018 году украинка продолжила покорять все немыслимые вершины в категории до 48 кг. Она в 17 лет выиграла чемпионат мира в Баку и стала самой молодой обладательницей золота в истории турниров. К этой победе Билодид добавила золотую награды молодежного чемпионата мира. А раньше еще и выиграла юниорское мировое первенство. Поэтому украинка установила невиданное ранее достижение и завладела титулами сразу в трех возрастных категориях .

2018-й год Билодид закончила на заслуженной первой позиции в мировом рейтинге.

Александр Абраменко

Фристайл

Получил золотую медаль Олимпиады-2018

Олимпиада-2018 была для Александра Абраменко четвертой в карьере, но до сих пор он выше шестого места на Играх не поднималось. Хотя потенциал украинского фристайлиста был огромен. Не зря он в 2016-м году получил Кубок мира по лыжной акробатике. И полностью раскрыться Абраменко мешали травмы.

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К Олимпиаде-2018 фристайлистив наконец подошел без проблем со здоровьем, показал свой максимум и выиграл золото.

Медаль Абраменко стала единственной для сборной Украины в Пхенчхан. Более того - это золото лишь второе для Украины за все время участия в зимних Олимпиадах. Еще одну победу в 1994 году принесла Оксана Баюл в фигурном катании.

Василий Ломаченко

Бокс

Объединил титулы WBA и WBO в легком весе

Для Василия Ломаченко 2018-й стал годом новых вызовов. Украинец в третий раз за карьеру сменил категорию и дебютировал в легком весе. В мае он встретился с одним из лучших боксеров дивизиона - чемпионом мира WBA венесуэльцем Хорхе Линаресом. Поединок сложился для украинца непросто - в шестом раунде он впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне. Однако справился с трудностями и нокаутировал соперника в десятом раунде.

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А 8 декабря Ломаченко провел свой первый объединительный бой против чемпиона WBO Хосе Педраса с Пуэрто-Рико. Украинец отправил соперника в нокдаун, но не смог завершить поединок досрочно. Впрочем, он уверенно выиграл по очкам и стал обладателем сразу двух титулов.

Теперь Ломаченко хочет осуществить свою давнюю мечту и стать абсолютным чемпионом мира.

Михаил Романчук

Плавание

Выиграл чемпионат мира на дистанции 1500 м

После длительного перерыва в Украине наконец снова появились плавники мирового уровня. Кроме Андрея Говорова, который является мировым рекордсменом в неолимпийской дисциплине 50 м баттерфляем, это Михаил Романчук, который специализируется на долгое дистанциях вольным стилем.

В 2018 году Романчук получил целую коллекцию наград. Летом на чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) он выиграл золотые медали на 400 м, 800 м и серебро на 1500 м. А довершил дело в декабре на чемпионате мира на короткой воде в Гуанчжоу (Китай), где победил с новым рекордом турнира .

Для сборной Украины это золото чемпионата мира стало первым после шестилетнего перерыва.

Александр Гвоздик

Бокс

Стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе

Александр Гвоздик шел к чемпионскому титулу намного дольше своих друзей по сборной Украины - Василий Ломаченко и Александра Усика. Но в 2018-м году он наконец получил долгожданный титульный бой.

Сначала в марте Гвоздик победил француза Мехди Амара и стал "временным" чемпионом мира WBC. А 1 декабря сошелся в ринге с полномочным обладателем титула - канадцем Адонисом Стивенсоном.

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Ожесточенный поединок в Квебеке закончился тяжелым нокаутом Стивенсона с ужасными последствиями. Канадец несколько недель находился в коме. Наконец он пришел в себя, но из-за операции на мозге не чувствует правую половину тела.

Несмотря на горький привкус от победы, Александр Гвоздик стал четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу и готовится в 2019 году объединить пояса.

Олег Верняев

Спортивная гимнастика

После операции выиграл серебро чемпионата мира

Олег Вреняев начинал 2018 на больничной койке - гимнаста давно беспокоила хроническая травма плеча, поэтому была необходима операция. Ожидалось, что из-за хирургического вмешательства украинец пропустит весь сезон, однако он восстановился быстрее, вернулся в сентябре и поехал на чемпионат мира.

И сделал это не просто ради участия, а сразу завоевал серебряную награду в своей коронной дисциплине - упражнениях на брусьях. Поэтому можно не сомневаться, что когда Верняев наберет оптимальную форму, то снова будет бороться за медали в многоборье и поможет сборной Украины в командных соревнованиях.

Артем Далакян

Бокс

Стал чемпионом мира WBA в легчайшем весе

Артем Далакян в 2018-м году совершил невероятный прорыв. Украинский боксер воспользовался шансом всей жизни в феврале, когда получил право на бой за вакантный титул WBA против экс-чемпиона мира Брайана Вилория. Им он воспользовался сполна и уверенно победил американского ветерана.

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В июне и декабре Далакян дважды успешно защитил титул, одержав досрочные победы над Сиричаи Тайеном из Таиланда и Грегорио Леброном из Доминиканской Республики. Причем, сделал это боксер в Киеве, впервые за долгие годы привезя чемпионские бои в Украину.

Юлия Джима

Биатлон

Победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

2018-й год получился неоднозначным для Юлии Джими. Она начала олимпийский сезон медалями на этапах Кубка мира, однако к главному старту четырехлетия в Пхенчхан подошла в плохой форме, поскольку перед Играми переболела.

Сборная Украины, которая ехала в Южную Корею в статусе олимпийских чемпионок-2014 в эстафете, Игры-2018 провалила.

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Разочарована неудачей Джима даже объявила о завершении карьеры, но ее уговорили остаться. Биатлонистка сделала это на определенных условиях - она тренируется отдельно от команды с мужской сборной Словении, которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Урош Велепець.

Но самое главное, что это дает результат. В декабре на стартовом этапе Кубка мира в словенской Поклюке Джима выиграла гонку на 15 км и заняла первое в карьере личное кубковое золото. До этого у нее были только эстафетные победы.