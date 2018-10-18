Украинская чемпионка установила еще одно невероятное достижение
18 октября, 2018, 10:55
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира во всех возможных возрастных категориях
Об этом сообщает Международная федерация дзюдо.
17 октября Белодед победила на молодежном чемпионате мира и добавила этот титул до золотых наград ЧМ среди юниоров и взрослых.
В 2015 году в 15 лет она впервые выиграла чемпионат мира U-18, а в 2006-м защитила титул. В 2018 году Белодед в 17 лет стала чемпионкой мира среди взрослых.
Таким образом, Дарья Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях.
- Украинка Белодед стала самой молодой в истории дзюдо чемпионкой мира.
- Белодед заявила, что отказалась от больших денег, которые ей предлагали за смену гражданства.
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