Украинская чемпионка установила еще одно невероятное достижение

18 октября, 2018, 10:55

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира во всех возможных возрастных категориях

Об этом сообщает Международная федерация дзюдо.

17 октября Белодед победила на молодежном чемпионате мира и добавила этот титул до золотых наград ЧМ среди юниоров и взрослых.

В 2015 году в 15 лет она впервые выиграла чемпионат мира U-18, а в 2006-м защитила титул. В 2018 году Белодед в 17 лет стала чемпионкой мира среди взрослых.

Таким образом, Дарья Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях.