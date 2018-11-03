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Украинец Верняев стал вице-чемпионом мира, вернувшись после операции


фото: facebook.com/olympicua
Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебро чемпионата мира после перенесенной операции

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Прекрасно исполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, украинский гимнаст уступил лишь действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).

Верняев получил медаль после долгого перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и восстановлением после них.

Это уже четвертая награда чемпионата мира для Верняева, который также имеет золото Наньнина-2014, серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

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