Украинец Верняев стал вице-чемпионом мира, вернувшись после операции
3 ноября, 2018, 21:36
Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебро чемпионата мира после перенесенной операции
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Прекрасно исполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, украинский гимнаст уступил лишь действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).
Верняев получил медаль после долгого перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и восстановлением после них.
Это уже четвертая награда чемпионата мира для Верняева, который также имеет золото Наньнина-2014, серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.
- Олег Верняев в конце прошлого года перенес операцию и объявил, что пропустит следующий сезон.
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