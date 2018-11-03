Украинец Верняев стал вице-чемпионом мира, вернувшись после операции

3 ноября, 2018, 21:36

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебро чемпионата мира после перенесенной операции

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Прекрасно исполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, украинский гимнаст уступил лишь действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).

Верняев получил медаль после долгого перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и восстановлением после них.

Это уже четвертая награда чемпионата мира для Верняева, который также имеет золото Наньнина-2014, серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.