Олимпийская чемпионка Джима уходит из биатлона. Почему на сборную Украины ждут тяжелые времена

20 марта, 2018, 18:00

Дмитрий Марценишин

Сильнейшая украинская биатлонистка Юлия Джима заявила о завершении карьеры, наша команда может надолго забыть о победах

Громкое заявление

О том, что Юлия Джима может завершить карьеру стало известно еще в феврале, когда в Пхенхчане в разгаре были Олимпийские игры. Сборная Украины проваливала главный старт четырехлетия, в адрес команды звучала сокрушительная критика, и на этом фоне президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Джима деморализована и может уйти с биатлона.

Тогда казалось, что это эмоции, вызванные олимпийской неудачей, и после Игр их удастся обуздать. В конце концов Джиме только 27 лет. Это возраст, когда большинство биатлонисток только выходят на пик своих возможностей. Время, когда приходят главные победы.

Но надежды болельщиков оказались напрасными. 19 марта, после возвращения в Киев из последнего для сборной Украины этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене, Юлия Джима подтвердила худшие ожидания и заявила, что завершает карьеру.

"Я думаю, что, скорее всего, это был последний для меня сезон. Я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - сказала Джима.

Самый сложный сезон

Без сомнения, нынешний сезон оказался самым сложным в карьере Юлии Джимы. Слишком уж велики были надежды на нее, и этот психологический груз нужно было выдержать.

Биатлонистка сама высоко подняла планку в предыдущем сезоне, когда превратилась в лидера сборной Украины. Елена Пидгрушная только вернулась в спорт после перерыва, Валя Семеренко больше лечилась, чем выступала, Вита Семеренко только готовилась возобновить карьеру, которую прервала после Олимпиады-2014.

Первым номером национальной команды стала Джима. Она не получила никакой личной кубковой награды за тот сезон, но выступала очень стабильно, постоянно оказывалась где-то рядом с пьедесталом. Это позволило подняться в общем зачете Кубка мира на восьмое место. А попадание в топ-10 по итогам сезона - это большое достижение, иногда весомее отдельных наград. Это свидетельство высокого класса спортсменки.

Собственно, этот класс Юлия Джима стала доказывать, начиная с первого этапа олимпийского сезона. Наконец, пришли и личные медали. В декабре прошлого года в шведском Эстерсунде украинка завоевала сразу две бронзовые награды - в спринте 7,5 км и индивидуальной гонке на 15 км. Вскоре в австрийском Хохфильцене Джима в составе эстафетной команды завоевала серебро. Сборная Украины ехала на Олимпиаду в статусе одного из фаворитов.

Олимпийские проблемы

И на Играх в Пхенчхане сразу начали происходить непонятные вещи. Болельщики были шокированы отсутствием Юлии Джимы в заявке на стартовую олимпийскую спринтерскую гонку. Это означало, что лидер сборной автоматически пропустит и пасьют.

Тренер женской сборной Украины Урош Велепец тогда объяснил, что Джиме позволили сконцентрироваться на дистанции 15 км, где у нее якобы больше шансов на успех. Все это выглядело странно, ведь Олимпиада совсем не те соревнования, где стоит экспериментировать и пропускать старты.

Самое же главное, что тренеры продемонстрировали впечатляющую неосведомленность с регламентом, по которому биатлонистки попадают в гонки с массовым стартом, где соревнуются только 30 сильнейших. Выяснилось, что 16-я позиция в общем зачете Кубка мира, которую в то время занимала Юлия Джима, не позволяет ей попасть в масс-старт.

Только после этого Владимир Брынзак выступил с новой версией событий - Джима перед Олимпиадой переболела и не смогла перед спринтом набрать надлежащую форму. Чуда в Пхенчхан не случилось и в эстафете, которую олимпийские чемпионки Сочи завершили лишь 11-ми. Все ждали медали, но самым высоким личным показателем Джимы в Южной Корее оказалось 20-е место в гонке на 15 км.

Второе дыхание

Своих истинных возможностей украинка так и не продемонстрировала. Это стало понятно, когда на первом же после Олимпиады этапе Кубка мира в финском Контиолахти Джима финишировала четвертой в спринте. Более чем убедительно наша биатлонистка выглядела и на прошлой неделе в Холменколлене. В Норвегии она завоевала в спринте третью личную бронзу в сезоне, а в гонке преследования финишировала пятой.

Сама Юлия Джима заверила, что и на послеолимпийских этапах не была в оптимальной форме.

"После болезни трудно за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жаль, что в этом году выйти на пик формы у меня не удалось. Я так и не почувствовала этой легкости. Но на это была причина - болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще неожиданно пришла, и невовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, так как в то время я не смогла найти нужные кондиции ", - пояснила Джима.

Может показаться странным, но именно сезон, который украинка считает неудачным, оказался для нее наиболее медальным - сразу три личные награды Джима никогда раньше не завоевывала в течение одного розыгрыша Кубка мира.

Нераскрытый потенциал

Потенциал лидера сборной Украины остался нереализованным. Джима может завершить карьеру, так и не получив ни одной олимпийской медали или награды чемпионата мира в индивидуальном зачете.

Так случилось, что главные достижения этой биатлонистки связаны именно с эстафетой. В этой дисциплине она получила свою главную победу - золото на Олимпиаде-2014 в Сочи. Дважды в 2013 и 2017 годах, выигрывала серебро чемпионата мира и имеет три кубковых золота.

Юлия Джима была единственной биатлонисткой с золотой олимпийской команды, не выпадала из состава на протяжении всех четырех лет перед Пхенчханом. Ее потеря будет означать и потерю боеспособности нашей сборной в целом. Особенно учитывая туманные перспективы сестер Вали и Виты Семеренко, а также Елены Пидгрушной.

Первая заявила, что с вероятностью 99% нынешний сезон для нее последний. Вторая - пока не определилась, продолжать карьеру. Пидгрушная хочет остаться, но на пути может стать позиция руководства федерации.

По крайней мере, Владимир Брынзак четко заявил о желании строить новую команду с прицелом на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

"Я уже сказал Елене и Вале, что им следует перейти на индивидуальную подготовку, а не тренироваться в составе национальной команды. Будем откровенны - я не верю, что они будут работать в полную силу четыре года до следующей Олимпиады", - сказал Брынзак.

Большие изменения

Сборную Украины ждут большие перемены. После олимпийского провала мало шансов удержаться на посту тренера у словенца Уроша Велепца, поэтому летом украинцы начнут работать под руководством нового специалиста.

Потенциальными лидерами обновленной сборной должны стать Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец, которые в прошлом году уже выигрывали серебро чемпионата мира в эстафете. Проблема в том, что их, спортсменок, которые уже завтра готовы показывать высокие результаты, не видно.

Натурализованным россиянкам Ольге Абрамовой и Марии Панфиловой уже по 30 и на топ-уровне они не были даже в свои лучшие годы. Яна Бондарь и Юлия Журавок получали мало опыта на этапах Кубка мира и бросать вызов мировым лидерам не готовы. А талантливая белоруска с украинским паспортом Дарья Блашка еще год не сможет выступать за нашу сборную из-за карантина, связанного с изменением гражданства.

Из-за этого - болельщикам придется на время забыть о медали и победы. Дожидаться, пока окрепнет и привыкнет выигрывать без таких фигур, как Юлия Джима, новое поколение украинских биатлонисток.