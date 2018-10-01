Сербия и Косово идут на обострение конфликта

1 октября, 2018, 13:08

Может ли ЕС быть эффективным миротворцем?

В очередной раз Сербия и Косово оказались на грани силового столкновения. В субботу, 29 сентября, ситуация была такой напряженной, что Верховный главнокомандующий, президент Сербии Александар Вучич, отдал приказ о приведении сербского войска в боевую готовность. Новой горячей точки не появилось, но на Балканах стало "жарче" - это факт. В этой ситуации ЕС, как посредник в переговорах между Косово и Сербией, кажется, просто растерялся и не знает, что ему со всем этим делать.

Причиной для обострения стал небольшой вояж президента Косово Хашима Тачи, который в свой выходной отправился на искусственное озеро возле ГЭС в северной части Косово, в Газиводе (алб. Уйманин). Но дело в том, что эта территория де-факто контролируется не косовской, а сербской властью.

В то время, когда президент Косово Тачи постил на Фейсбуке фоточки с борта катера, сербские СМИ рассказывали о вторжении на север Косово "более 100 бойцов специального подразделения Сил безопасности Косово ROSU, с автоматическим оружием и в балаклавах" и задержании на некоторое время косовскими спецназовцами 4 работников Центра экологии и спорта в Газиводе (сербов).

По мнению официального Белграда, появление косовских силовиков на севере без согласования с местной сербской общиной и без предупреждения миротворцев KFOR - это нарушение соглашений, подписанных в Брюсселе с официальными представителями Белграда и Приштины при посредничестве Европейского Союза.

Впрочем, представитель миротворческого контингента Винченцо Грассо не стал делать из поездки президента Косово на севере Косово значительного события. "Да, Тачи посетил Уйманин на севере Косово. Почему бы ему не посетить его?", - цитируют Грассо албанские медиа. Он также возразил, что речь идет об арестах или о присутствии сил специального назначения Косово ROSU. По его словам, с Тачи были его охранники, косовские полицейские.

Впрочем, миротворцы подняли в воздух вертолет для наблюдения за ситуацией. В конце дня KFOR обнародовали на своей странице в Фейсбуке снятые с воздуха кадры живописных мест вокруг озера Газиводе / Уйманин, где ничего особенного не происходило.

Впрочем, Президент Сербии, выступающий вечером 29 сентября с обращением к нации, поставил прогулку Тачи по северу Косово в один ряд с другими конфликтными ситуациями, в частности, с задержанием в марте этого года на севере Косово косовским спецназом руководителя Администрации по Косово и Метохии сербского правительства Марко Джурича. Главный посыл речи руководителя Сербского государства был таким: Приштина постоянно провоцирует Белград, нарушая достигнутые ранее при посредничестве Евросоюза договоренности, но международное сообщество не реагирует.

В качестве иллюстрации отсутствия необходимой реакции сербский лидер привел комментарий представителя KFOR и заявление пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, которая призвала стороны сохранять спокойствие и быть сдержанными. "От чего мы должны воздерживаться? Скажите мне, господа из Брюсселя, от чего еще должны воздерживаться? Или нужно чтобы вы воздерживались хотя бы от лицемерия, если можете", - сказал сербский президент.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС даже "не пытается принять участие в решении этой проблемы". Как отметил сербский чиновник, представители Евросоюза заявили, как некая высшая рада Тибета", что все стороны должны сохранять спокойствие.

"Сегодня мы увидели.., что должны сами о себе заботиться, что нашему народу не на кого положиться, кроме как на себя и свое сербское государство", - констатировал Вучич.

Но в деле ВОЗВРАЩЕНИЯ Косово под контроль Белграда, сохранения политико-правового сербского контроля над частью Косово, ЕС, как и миротворческие силы НАТО, не являются союзниками Сербии. Европейский Союз и Североатлантический Альянс как институции рассматривают Косово как суверенное государство, даже несмотря на то что часть стран-членов этих организаций придерживаются другой точки зрения. В этой ситуации ЕС и KFOR сосредоточены на одном - не допустить превращения Косово в горячую точку. А программой максимум с их точки зрения является решение конфликта, но не за возвращение Косово Сербии, а через достижение сторонами решения win-win либо "болезненного компромисса".

Несколько последних лет под присмотром еврочиновников президенты и высокопоставленные должностные лица Сербии и Косово договаривались в Брюсселе. Подписывали разные соглашения, фотографировались вместе. Но сейчас уже можно констатировать однозначно: все это движение оказалось не движением сторон навстречу друг другу, а движением каждого "по своим делам". Белград искал варианты реинтеграции Косово или хотя бы его части, и надеялся, что Брюссельские переговоры в этом помогут. Приштина ждала, что когда-нибудь евроразговоры будут способствовать признанию Косово Сербией.

ЕС, кажется, был слишком увлечен самим переговорным процессом, чтобы вовремя заметить, что продвижения вперед по результатам встреч почти нет. А может, их такой вариант тоже устраивал. Миру, в конце концов, не привыкать к замороженным конфликтам - будет еще один, ничего страшного, "лишь не было войны".

Впрочем, кажется, теперь этот подход может дать сбой. Сербия – проведением военных учений возле границы с Косово после инцидента с задержанием Марко Джурича, и приведением армии в боевую готовность после "прогулки Тачи" – демонстрирует, что она готова если не к размораживанию конфликта, то к повышению ставок в процессе поиска ответов на косовский вопрос.

Приштина к этому тоже готовится. После прогулки в Газиводе 29 сентября Хашим Тачи встретился с офицерами Силы безопасности Косово и рассказал им, что процесс создания полноценной Армии Косово вступил в завершающую стадию, в частности, в ближайший месяц парламент должен принять три соответствующих закона.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, который несколько дней провел в США, где встречался даже с министром обороны Джеймсом Маттисом, сообщил 30 сентября на пресс-конференции по итогам визита, что Косово получило благословение американского государства по преобразованию Сил безопасности в армию.

Тем временем почти симметрично президент Сербии планирует осуществить визит к другому игроку, который влияет на ситуацию в регионе, в Москву. В ближайшие дни он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, и, по его словам, обсудит ситуацию в Косово и Метохии, попросит поддержки и совета, в том числе, возможно, и в военной сфере.

Кстати, Вучич пока решил держать армию в боевой готовности. На всякий случай.

Есть ли у ЕС план действий для ситуации, когда стороны вдруг отказываются сотрудничать вместе над достижением "болезненного компромисса"? Можно сказать, что есть.

Для Сербии это может быть перенос на неопределенный срок вступления в ЕС. Для Косово - откладывание визовой либерализации, то есть предоставления безвиза. Другое дело, что для Сербии реинтеграция Косово является гораздо более привлекательной целью, чем евроинтеграция. Для Косово окончательное признание независимости, членство в ООН важнее отсутствия виз или приобретения статуса официального кандидата в члены ЕС вместо существующего потенциального.

Выбирая между Европой и собственной территориальной целостностью, собственной государственностью, и Белград, и Приштина сделают выбор, скорее, совсем не в пользу выполнения указаний из Брюсселя. Понимание этого делает прогнозирование развития ситуации в регионе на фоне последних событий весьма неопределенным и в целом заставляет задуматься об эффективности ЕС как миротворца. По крайней мере, на Балканах уже откровенно ставят эту компетенцию Евросоюза под сомнение.