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Сербскую армию подняли по тревоге

В субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности

Об этом передает государственная телерадиокомпания Сербии.

С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что спецназ косовской полиции якобы взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово.

Информацию о действиях косоваров распространил директор Администрации Косово и Метохии Марко Джурич.

 

 

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