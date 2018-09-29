Сербскую армию подняли по тревоге
29 сентября, 2018, 16:10
В субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности
Об этом передает государственная телерадиокомпания Сербии.
С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что спецназ косовской полиции якобы взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово.
Информацию о действиях косоваров распространил директор Администрации Косово и Метохии Марко Джурич.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика