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Президент Сербии выступил со срочным 50-минутным обращением по поводу появления руководителя самопровозглашенного Косово на озере Газиводе

Президент Сербии Александар Вучич в 21:00 в субботу, 29 сентября 2018 года, выступил на тему ситуации в Косово и Метохии. Его общение с прессой длилось почти 50 минут. и охватывало как оценку событий на горном озере Газиводе, так и дальнейшую возможную реакцию Белграда на действия косоваров

Основные мысли из выступления Вучича приводит сербский портал Novosti online.

По его словам, властями Приштины уже третий раз с начала этого года "абсолютно неадекватно" подрывается мир.

По мнению Вучича, вопреки Брюссельскому соглашению под видом "прогулки" и "кофе" происходила провокация, когда "пытались получить ответ от Сербии", а потом "вернулись так, как будто ничего не произошло".

"Кроме того, они (организаторы и участники событий на Газиводе, - ред.) имеют поддержку со стороны некоторых членов международного сообщества", - добавил он.

Хашим Тачи, отметил президент Сербии, почему-то решил попить кофе в сопровождении солдат с винтовками.

Также политик прокомментировал заявление руководителя частично признанной в мире Республики Косово о водохранилище Газиводе, как о "чуде Божьем":

"Он (Тачи, - ред.) сказал, что наслаждался красотой, которая является подарком от Бога, но вы должны знать, что озеро является искусственным, что красота и создана не Богом, а человеком, и что человек был сербом, потому что это искусственное озеро сделали сербы".

Как отметил Вучич, в операции приняли участие 110-130 спецназовцев из Косово, все они были вооружены автоматическим оружием. Они зачистили все прилегающие пути, без причины жестоко скрутив 4 человек.

"Подразделения, которые вторглись на север, были этнически чисто албанскими. В этом бандитском нападении 100% членов Сил безопасности Косово (серб. ROSU) были албанцами. Нарушено Соглашение о свободе передвижения. Нарушена резолюция 12/44, о которой никто из них, ни их западные союзники уже давно не знают", - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что армия Косово имеет право въезда на территорию населенного преимущественно сербами северного Косово только в 2 случаях:

"Это одобрение НАТО и полное согласие местной сербской общины. Эти условия не являются альтернативными, они являются одинаково обязательными! Никто не спрашивал сербов и не проинформировал их!" - возмутился сербский президент.

"Сегодня было показано, что наши люди не могут полагаться ни на кого, кроме себя и Сербского государства", - добавил он.

Вучич отметил, что обсудит субботние события во время своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая будет иметь место в Москве в течение нескольких ближайших дней. Стороны встретятся, чтобы обсудить все важные для Сербии вопросы. При этом приоритет будет иметь ситуация в Косово и Метохии.

Он добавил, что в течение субботы обо всем, что происходило, информировался российский посол, а также посол США и представители других государств Запада.

Отвечая на вопрос, надо ли Путина просить "помочь российским войском" (серб. pomoć ruske vojske), как в Сирии, Вучич сказал, что он надеется, что Сербия будет "мирной страной, с процветающей экономикой, страной будущего, а не превратится в ад".

"Мне бы не хотелось, чтобы на нашей территории происходили крупные военные столкновения, и поэтому я сделаю все возможное, чтобы сохранить мир", - подчеркнул он.

Вучич подчеркнул, что речь идет лишь о дипломатической поддержке со стороны России на всех международных форумах".

Решение же о снижении боеготовности вооруженных сил Сербии ним будет приниматься исключительно после тщательной оценки ситуации и по согласованию с начальником Генерального штаба Войска Сербии, заявил Вучич.

"Когда я приму решение о снижении степени боевой готовности армии, сербское население будет проинформировано. Это суверенное право президента республики", - сообщил Вучич журналистам.

"Мы никому не угрожаем, и сегодня мы видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении какого-либо конфликта", - подытожил президент Вучич.

Кроме того, президент Сербии призвал косовских сербов сохранять спокойствие и попросил сербов с Зубина Потока и Косовской Митровицы разобрать баррикады, вернуться в свои дома и "вести себя достойно, серьезно и ответственно".

"Я не призываю к объединению сербов против албанцев, но следует объединиться в соблюдении прав и справедливости для нашего народа, чтобы объединиться в борьбе за правду, а не против кого-то", - сказал он.

Справка

Украина не признает Республику Косово отдельным суверенным государством.

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