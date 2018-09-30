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Президент Сербии будет просить Путина помочь с Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным попросит у него поддержки в связи с ситуацией в Косово и Метохии

Об этом пишет RTS.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы сообщим президенту Путину обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", - сказал Вучич.

На вопрос о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Москву о военной помощи, Вучич ответил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе.

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