Президент Сербии будет просить Путина помочь с Косово
30 сентября, 2018, 13:13
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным попросит у него поддержки в связи с ситуацией в Косово и Метохии
Об этом пишет RTS.
"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы сообщим президенту Путину обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", - сказал Вучич.
На вопрос о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Москву о военной помощи, Вучич ответил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе.
- Как сообщалось, в субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности. С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что 60 бойцов спецназа Сил безопасности Косово якобы взяли под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово, которую населяют этнические сербы.
- Вооруженные косовары задержали 4 местных сербов - работников Центра спорта и экологии.
- Позже появилась версия сегодняшних событий от косоваров и резкая реакция местных сербов, а также фотографии с этого события.
- На границе с непризнанным Косово сербы соорудили баррикады. Автомобильное сообщение было прервано.
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