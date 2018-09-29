Что спецназ Косово делал сегодня на пограничном озере Газиводе? Версия косоваров и резкая реакция местных сербов
Вместе с президентом был также руководитель полиции Косово и министр финансов, информирует косоварский ресурс RTK.
"Это прекрасное место, прекрасный уголок, несравненный с (основной частью - ред.) Республики Косово. Здесь были особые эмоции и хорошая прогулка в этой замечательной местности. Это наше богатство и чуде Боже ", - заявил Тачи во время пресс-конференции.
При этом, как отмечают косоварские журналисты, водохранилище является "значительным энергетическим и сельскохозяйственным активом Косово".
Тачи сказал, что он встретил во время прогулки некоторых сербских граждан и выпил с ними кофе.
"Мы работаем над созданием нового Косово, европейского и евроатлантического Косово. Как президент, я служу всем его гражданам", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли правительство Косово изменять границы с учетом включения озера Уймани (косоварська название водохранилища Газиводе, как называют его сербы), чтобы выйти вплотную к Сербии, хашим Тачи отметил:
"Сегодня, с этого прекрасного уголка Косово, пришлите лучшее сообщение: работать вместе для Косово и Косово является уникальным, независимым и суверенным".
Точка зрения сербов
Отставной министр Косово по вопросам местного самоуправления, этнический серб Иван Тодозиевич заявляет, что сербский народ ожидает, что государство Сербия защитит их жизнь и собственность.
Кроме того, политик обвинил миротворцев KFOR в том, что они якобы в очередной раз не выполнили свои обязательства и не сдержали "резолюции 1244", согласно которой, мол, специальные подразделения полиции Косово не имеют права находиться на севере Косово.
"Сербский народ возмущен, сербский народ напуган. И мы еще раз посылаем четкий сигнал государству Сербии, чтобы защитить нас в эту минуту. Я также хочу послать четкий сигнал Приштине и международному сообществу, что это последняя подобная попытка, и что это последний такой сценарий, срежиссированный в Приштине", - приводит его слова государственное Радио и телевидение Сербии.
В свою очередь президент Сербского списка, городской глава Северной Митровице Горан Ракич считает, что сегодняшнее появление воинов специальной полиции Косово на севере Косово ставит под угрозу мир и безопасность сербов в Косово и Метохии.
"Это влечет непредсказуемые последствия для жизни сербов на севере Косово", - сказал Ракич в специально подготовленном заявлении и подчеркнул, что не допустит подобного.
Он добавил, что последние 19 лет сербские люди там живут в страхе и неуверенности, и он не будет молчать, пока мир лишь наблюдает за тем, что творится.
"Пусть все знают, что сербы никогда не позволят происходить такому унижению. Мы со своим народом, чтобы защитить свою свободу, жизнь и собственность, потому что Уймани есть сербскими", - добавил Ракич.
Запрос о помощи Сербский список - политическое объединение сербов в Республике Кососово - уже направил в Белград.
- Напомним, в субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности. С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что спецназ косовской полиции якобы взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика