Наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что Крым "никогда не был украинским", а УПЦ МП это ничто иное как РПЦ

8 января, 2018, 21:56

На вопрос, с кем воюет Украина на Востоке, наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь) ответил, что не был на войне, и заявил, что Крым “никогда не был украинским”

С такими утверждениями он выступил во время общения с общественными активистами, которые в понедельник, 8 января 2017 года, пикетировали Лавру, передает Укринформ.

По его словам, в Украине нет “Московского патриархата”, а есть “Русская православная церковь”.

Также он заявил, что во времена Советского Союза был "бандеровцем". Хотя позже заметил, что его деда “убили в 1943 году бандеровцы”.

При этом активисты из националистической организации “С14” пришли под стены Киево-Печерской Лавры с акцией протеста, выражая свое несогласие с тем, что, по их мнению, руководство Лавры работает на ФСБ РФ.

Координатором акции был лидер “С14”, ветеран АТО Евгений Карась.

“Пришли колядовать к "сепарам" в Лавру... Интересуемся, покаялись ли грешники из ФСБ”, - написал Карась.

Он обвинил представителей Украинской православной церкви в коррупции, сотрудничестве с коммунистами и Партией регионов.

Во время митинга активисты выкрикивали “Геть ФСБ з Лаври!” и другие лозунги.