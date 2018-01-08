Наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что Крым "никогда не был украинским", а УПЦ МП это ничто иное как РПЦ
С такими утверждениями он выступил во время общения с общественными активистами, которые в понедельник, 8 января 2017 года, пикетировали Лавру, передает Укринформ.
По его словам, в Украине нет “Московского патриархата”, а есть “Русская православная церковь”.
Также он заявил, что во времена Советского Союза был "бандеровцем". Хотя позже заметил, что его деда “убили в 1943 году бандеровцы”.
При этом активисты из националистической организации “С14” пришли под стены Киево-Печерской Лавры с акцией протеста, выражая свое несогласие с тем, что, по их мнению, руководство Лавры работает на ФСБ РФ.
Координатором акции был лидер “С14”, ветеран АТО Евгений Карась.
“Пришли колядовать к "сепарам" в Лавру... Интересуемся, покаялись ли грешники из ФСБ”, - написал Карась.
Он обвинил представителей Украинской православной церкви в коррупции, сотрудничестве с коммунистами и Партией регионов.
Во время митинга активисты выкрикивали “Геть ФСБ з Лаври!” и другие лозунги.
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