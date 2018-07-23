Путин и патриарх Кирилл: в Киево-Печерской лавре заметили скандальные фото

23 июля, 2018, 09:53

В Киево-Печерской лавре на выставке ко Дню крещения Киевской Руси заметили фото с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает активист Александр Куликовский на своей странице в Facebook.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка до крещения Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызвать и полицию, и СБУ, чтобы прекратить издевательство и надругательство этими фото над временно оккупированной Украинской святыней", - написал Куликовский.

Однако, приехав на место, Александр не увидел скандальные фото, поскольку их успели убрать. Остались только фотографии с патриархом Кириллом.

Официально провокационная выставка проходит в рамках празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре".