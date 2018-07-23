 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Путин и патриарх Кирилл: в Киево-Печерской лавре заметили скандальные фото


фото: Олександр Куліковський
В Киево-Печерской лавре на выставке ко Дню крещения Киевской Руси заметили фото с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает активист Александр Куликовский на своей странице в Facebook.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка до крещения Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызвать и полицию, и СБУ, чтобы прекратить издевательство и надругательство  этими фото над временно оккупированной Украинской святыней", - написал Куликовский.

Однако, приехав на место, Александр не увидел скандальные фото, поскольку их успели убрать. Остались только фотографии с патриархом Кириллом.

Официально провокационная выставка проходит в рамках празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре".

  • Напомним, в Киеве три дня - 24,27 и 28 июля временно перекроют движение в центре из-за мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.
 
 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать