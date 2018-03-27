Один из создателей "Новичка": были уверены, что токсин не раскодируют, - потому использовали

27 марта, 2018, 10:14

Антин Борковский

Эмигрировавший в США Вил Мирзаянов, один из разработчиков яда "Новичок" рассказал про его типы, способы применения и как РФ нарушает Конвенцию о химическом оружии

Отравление бывшого полковника ГРУ Сергея Скрипаля уже повлекло резкую реакцию - США и ряд европейских стран выслали российских дипломатов. Напомним, 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.

Вскоре британское следствие установило, что отравление произведено токсическим препаратом "Новичок". С тех пор Российская Федерация пытается отрицать свою причастность к производству и использованию этого токсина. Телеканал Эспрессо смог поговорить с одним из разработчиков "Новичка" Вилом Мирзаяновым.

Мы слышим кремлёвскую ложь из разных источников, госпожа Захарова из МИДа заявила, что препарат с таким кодовым названием не производился в Советском Союзе. А люди с определённой химической репутацией, но со связями в российских спецслужбах, начали попытки опорочить Вас и поддать сомнению информацию о "Новичке".

В 1992-ом году, после того как я опубликовал статью в "Московских новостях", где я впервые разгласил информацию о создании "Новичка" и его свойства, меня арестовали и дважды посылали в тюрьму. Был суд. Так за что же меня тогда преследовали!? За разглашение государственной тайны! Только за упоминание "Новичка". У меня имеются копии из моего 10-томного дела, где "Новичок" упоминается на каждой странице. Я выписывал из своего дела копии постановления Совета Министров и ЦК КПСС по созданию "Новичка" и по созданию вооружений советской армии на основе "Новичка". Я могу привести номера этих постановлений.

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Совершенный нонсенс сегодня заявлять, что "Новичка" не было. Это нервнопаралитический газ, который действует на центральную нервную систему и отключает ее от функциональных органов, от дыхания. Начинается рвота, непрерывные конвульсии, которые, если своевременно не ввести антидот, заканчиваются летальным исходом. Но профессор биохимии из университета Сан-Диего, к сожалению, пришёл к выводу, что против "Новичка" пока что нет антидота.

Чем отличается симптоматика отравления "Новичком" от какого-то иного отравляющего вещества? Есть ли какие-то характерные признаки, по которым судмедэксперты или медики могли бы определить его?

К сожалению, подобного нет. "Новичок" относится к классу нервнопаралитических газов - симптомы все аналогичны. Однако "Новичок" в 10 раз сильнее, чем известные. То есть, применяя меньшие дозы, можно убить человека. Вот в чём разница. Симптомы одинаковые, поэтому соответствующие службы в Англии быстро расшифровали ситуацию и увидели, что тут идёт речь об отравлении химическим агентом.

Такой персонаж, как профессор Леонид Ринк, в своё время работавший в научно-исследовательских засекреченных институциях, назвал некоторые вещи ахинеей. Насколько я понимаю, он был соучастником в отравлении российского банкира Кивелиди. Во всяком случае, о подобном утверждали адвокаты, и он получил даже год условно. Знаете Вы такого Ринка?

Он должен был бы получить не менее 15 лет за террор из-за применения "Новичка".

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Я его знаю, я с ним встречался в своё время, потому что я ездил на экранировку в Шиханы. Он работал в нашем филиале в Шиханах старшим научным сотрудником по очень странной теме, мол, как спасти советский военно-химический комплекс, если будет принята Конвенция (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении - ред.). Понимаете!? Как принимать условия Конвенции о химическом оружии, продолжая производство химического вооружения, вот предмет его докторской диссертации.

То есть, как спрятать химическое оружие от действия Конвенции?

Как, несмотря на действие Конвенции, продолжать производство химических отравляющих веществ - вот у него такая была работа, и на основе этой работы он написал докторскую диссертацию. Такой он учёный.

А если говорить о возможности утечек? Если есть спецслужбы и если есть негодяи-химики, работающие за деньги на бандитов, значит, подобные вещи могли происходить?

Ну, если из такого тщательно охраняемого института старший сотрудник вынес "Новичок", самое последнее изобретение советских русских химиков, то о чём говорить? Значит, по его примеру могли следовать другие. Я в своих книгах подчёркивал и подчёркиваю: контроль за расходом отравляющих веществ, в том числе "Новичка", в нашем институте и в его филиалах был абсолютно формальный, только по весу. Злоумышленник может взять половину из своего контейнера, это порядка 20-30 грамм, а туда положить абсолютно нейтральное вещество в виде диметилоксалата и других соединений. Вес будет совпадать, а эти кгбшники, – они же бывшие токари и слесари, - они ничего в этом не понимают, они только контролируют расход вещества по весу. Вес совпадает, всё нормально. Вот таким образом можно было сколько угодно красть.

И, как Вы думаете, действительно ли выносили подобные вещи?

Я не могу утверждать, что действительно. Всё-таки, конечно, была атмосфера режима закрытого учреждения, как вот ГосНИИОХТ, - когда одна половина следит за другой половиной и доносит в тот же день соответствующим ребятам из отдела режима, заместителю директора по режиму – офицеру КГБ. Они следили очень сильно, существовало физическое наблюдение и физическая слежка. Поэтому в этих условиях трудно рядовым учёным это сделать, но более таким вот - начальникам лаборатории и прочим, у которых имеются свои кабинеты, конечно, это было вполне возможно.

А как транспортируется подобный ядовитый препарат?

Вы имеете в виду через границу? Видите какое дело, "Новичок", как таковой, официально не существует. То есть он не включён в список запрещённых отравляющих веществ Конвенции. То есть он не контролируется, и его данных нет. Нет никаких масс-спектров и других спектров, чтобы сличить и установить, что это перевозится какой-то яд, или именно "Новичок", или другой агент. Поэтому, конечно, его – раз нет - можно провезти.

Но он должно быть токсичен для самого курьера?

Нет, если он запаян в ампуле и его положить в полиэтиленовый контейнер с дегезатором – ничего особенного нет. Если его Ринк вынес в нагрудном кармане, то в чём дело.

Где слабые места в рабочих версиях об отравлении Скрипаля "Новичком"? И как его могли применить? Поскольку уже есть несколько вариантов: то ли машину могли измазать, то ли какие-то вещи могли передать из Москвы.

Английские эксперты – конечно, очень сильные эксперты. После того, как я опубликовал в своей книге формулу и реакцию получения "Новичка", они, конечно же, почитали мою книгу, синтезировали, получили эти масс-спектры, и положили в библиотеку своих приборов. И вот такой несчастный случай помог, как говорится, продемонстрировать их искусство – они быстро все расшифровали на основе полученных данных из этих образцов.

Методы нанесения атаки этим веществом могут быть разными. Это зависит от того, какой из вариантов "Новичка" был применён. Есть ведь А230 – высоковязкая и малолетучая жидкость. Есть варианты в более твёрдом состоянии – они более токсичны. Их можно превратить в порошок, и действительно могли нанести на одежду, например, в чемодане. Потому что, повторяю, у них летучесть пара очень низкая, и она не будет распространяться. Этот порошок предназначен в применении для кожной аппликации, то есть, когда попадает на открытую поверхность, то проникает в организм. Поскольку это твёрдые частицы, то переход на кожу и затем их диффузия вовнутрь занимает какое-то время.

Но если использовали более легколетучий А232, его можно было привезти в бинарном варианте, в двух ампулах, скажем, они относительно безвредные. Привезти в двух ампулах, вставить в какой-то механизм, типа револьвера (ну, например, как спрей, допустим для "СS газ"). Вставить, разбить, происходит реакция - она идёт очень быстро - и затем выстрелить этот спрей, скрыто направив на одежду, на что угодно. А потом исходящие оттуда пары будут отравлять человека. Так что и этот вариант нельзя исключать.

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Слабых мест в этом деле, по моему мнению, практически нет. Англичане его точно расшифровали. Почему? Если русские могут сказать, что благодаря моим формулам "Новичок" могли синтезировать в другом месте и всё прочее – это да. Но для того, чтобы реакция прошла, чтобы получать вещество, необходимо иметь так называемый промоутер. Промоутер – это другое вещество, который связывает побочный продукт реакции с тем, чтобы реакция шла, иначе она остановится, - речь идет о реакции получения конечного продукта. Вот этот промоутер был использован также и при производстве русского варианта VX газа, вещества 33 на Новочебоксарском комбинате. Англичане и русские обменивались образцами согласно Конвенции. Конечно, англичане расшифровали, какой там промоутер и вообще весь состав. Они уже знают этот промоутер. По этому промоутеру, – это как fingerprint, то есть отпечаток пальцев, - они сразу точно установили его происхождение: "Знакомый промоутер, всё знаем".

В своё время кремлёвские источники нахально врали о том, что "Бук", из которого был сбит малазийский Boeing, был куплен в военторге. Возможно они будут пробовать отстаивать, что "Новичок" и его модификации были куплены в каком-то военторге, или какие-то люмпены произвели его чуть ли не на кухне. Это вообще возможно?

Нет. В этом случае это химическое вооружение. Химические отравляющие вещества всегда идут под грифом "совершенно секретно". Очень мало людей к ним имеют доступ, во-первых. Эта секретность строго сохраняется, - несмотря на то, что я опубликовал, - ее берегут до сих пор. Почему они использовали его? Потому что они были уверены, что никто не раскодирует, не расшифрует вот этот "Новичок". Потому что они думали, что только они монополисты в этом деле, что никто не знает, что препарат не включили в список, поэтому и решили применить, также как и полоний. Действительно, если я бы не опубликовал эту информацию, то возможно, англичане и не раскодировали бы его.

К сожалению, я не имел возможности читать Вашу книгу, но насколько я понимаю, кроме "Новичка", есть ещё множество препаратов в секретной линейке отравляющих веществ, которые производились в Советском Союзе и, возможно, сейчас производятся в России. О каком числе отравляющих препаратов может идти речь?

Ежегодно синтезировали порядка 500 отравляющих соединений, веществ с такой высокой токсичностью. Однако к ним ещё столько требований, что они дальше первичных испытаний не идут, поэтому отбраковываются, выбрасываются. За 80 лет существования военно-химического комплекса России это единственный случай, когда отечественные химики сами, своими силами создали вот этот "Новичок". Впервые создали своё отечественное отравляющее вещество. А все остальные – VX-газ, зоман, зарин – всё это из Запада, из Германии. Поэтому говорить, что много их, мы не можем. Их не хранят, их уничтожают сразу. Ну, вот получили несколько грамм – этого достаточно для испытания. Так что всё это уже в прошлом. "Новичок" может быть пока двух вариантов: А230 и А232, и ещё есть два или три низколетучих из этого класса соединений. Так что их не так уж и много.

А что нужно для производства подобных веществ? Возможно ли это делать малыми силами, или это должны быть мощные лаборатории?

Это возможно синтезировать только с высококвалифицированным персоналом, и только в центрах, которые имеют опыт в такой работе. Любой человек, даже с университетским образованием, как говорит Ермаков (директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, - ред), не может этого сделать. Плюс имеются ещё технологические секреты в виде упомянутого промоутера. Если не знаешь этого, просто не получишь ничего.

Вот пример с японскими террористами: на них работали два японца с университетским образованием химиков, но они не могли. Вот смотрите, зарин - ему почти 80 лет. Но они не смогли получить зарин боевого качества, то есть 95%. Не смогли! У них было содержание зарина всего 7%. Но для террористических целей и 7% оказалось более чем достаточно. Еще один важный момент: образование ещё ни о чём не говорит, если вы не из этой школы с огромным опытом работы с отравляющими веществами и со знанием технологических секретов. Я их не раскрыл в своей книге, я вам просто сейчас рассказал в общих чертах об этом промоутере. Там ещё есть несколько таких моментов, которые могут считаться такими себе отпечатками пальцев.

А как быть с довольно странными смертями, скорее всего, связанными с отравлениями? В случае с убийством русского журналиста Юрия Щекочихина были изъяты образцы гистологии, и, насколько я понимаю, дальнейшие исследования ничего не смогли доказать. Как можно верифицировать подобные странные смерти? И есть ли подобные технологии у так называемых судмедэкспертов?

У них, наверное, нет. Поскольку когда разрабатывают высокотоксичные соединения и доводят их до уровня вооружения, параллельно работает высококвалифицированный отдел КГБ/ФСБ, который оснащен современным оборудованием и у них нормальные, высококвалифицированные кадры. Они превращают это дело уже в своё оружие. Они ведь используют не только химические отравляющие вещества. И из других областей тоже есть много чего, что действует летально для людей. Так что тут трудно мне сказать, был ли Щекочихин отравлен вот этим химическим отравляющим веществом. Я думаю, что, скорее всего, не этим, а чем-то другим.

А если говорить о биологических отравляющих веществах?

Я вам могу привести пример с отравлением диссидента Маркова в 70-ых годах в Лондоне, когда биологический агент рицин, который получали в нашем институте, вот этот самый отдел превратил в оружие в виде зонтика с наконечником, в который был вставлен рицин. Рицин когда попадает в организм человека, вызывает паралич и его невозможно обнаружить. Патологоанатомы не найдут там ни следа, ничего такого, если только само оружие не попадёт им в руки. Рицин исчезает в организме человека напрочь. Вот такого рода могут быть яды также. Яд гюрзы, допустим. Много чего есть.

А как, по Вашему мнению, реализуется в России Конвенция о запрещении химического оружия? Потому что, если действительно, например, Хаттаб был убит с помощью отравленного письма, значит было какое-то расхождение с Конвенцией. Если "Новичок" был использован против Скрипаля, это также свидетельствует о нарушении Конвенции. И это, наверное, намного более страшно, чем убийство того или иного человека. Речь идёт о том, что государство не придерживается необходимых условий существования в цивилизованном мире.

Это верно. Россия нарушает дух этой Конвенции. Но получилось так, что формально она ничего не нарушает, - просто Россия преднамеренно скрыла, а Запад молчал. Запад сделал, как говорят по-английски, blind eyes, слепые глаза. Они не обращали внимания на мои призывы и до сих пор не обращают. Я призывал их включить "Новичок" в list, список этой Конвенции. Раз их не включили, то РФ ничего не нарушила. Они отрицают, что это вещество есть. Но, конечно, Россия нарушила эту Конвенцию, потому что вообще применение любых химических отравляющих веществ,– это террор.

Употребление ядов для убийства – не новость. Например, в своё время цианидом был убит Степан Бандера. Был использован хитроумный пистолет с ампулой, которая впрыскивала цианид в лицо. Точно так же был убит и деятель украинского национального движения Лев Ребет. Это всё было в Германии, буквально каких-то 50 лет назад. Мне просто страшно, как далеко могли пойти в подобных фантазиях сейчас.

Видите ли, когда государство ведёт террористическую деятельность, и скрывает от мировой общественности даже отравляющие вещества, которые уже разработаны были, испытаны и приняты на вооружение в советской армии, то что можно ожидать!? Что эта деятельность будет продолжаться! Раз Запад так нейтрально отнёсся, безответственно. Так что, я думаю, что надо принимать более строгие меры к агрессору, террористу, который сидит в Кремле. Может быть, это подействует. А так – мы не гарантированы от таких подобных атак.

Правильно ли сейчас реагирует Великая Британия? Отзыв дипломатов – это хорошо, но этого мало. Вынесение этого на обсуждение в Организации Объединённых Наций – это хорошо, но, в принципе, каких-то чётких выводов не было сделано.

По моему мнению, здесь должно быть наказание в виде персональных санкций по отношению к Путину и его окружению. То есть, необходимо перейти к аресту их денег во всех банках мира, включая оффшоры. Вот это будет действовать. Всё остальное – ничего не будет действовать.

То есть, насколько я понимаю, использование "Новичка" теми или иными "шестёрками" без санкций вышестоящего начальства невозможно?

Без личного указания Путина такое преступление не могло быть совершено. Поэтому не надо тут особо ломать голову.

Это не могли быть запасы с конца 80-ых? И, вообще, может ли он так долго храниться?

Понимаете в чём дело, ведь Конвенция не запрещает научно-исследовательской работы. И, мало того, не запрещает, а разрешает держать до 120-и килограммов отравляющего вещества в стране. 120 килограммов достаточно для того, чтобы убить несколько миллионов человек. Поэтому тут более чем достаточно для России производить в любой день нужное количество этого "Новичка". Старый запас может быть, почему бы и нет. Хотя его отравляющие свойства, конечно, уже не годятся, потому что для боевого отравляющего вещества необходимое содержание вещества не менее 90%. А сейчас, через 15-20 лет можно полагать и быть уверенным, что там остаются не более чем 20-30%, всё остальное уже продукт разложения. Но и этого достаточно для террористических целей.