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Российские СМИ утверждают, что "Новичок" вывозили из России в 1990-х годах

Российские СМИ обнародовали данные расследования, согласно которым ядовитое вещество "Новичок" было продано за пределы России в 1990-х годах

Об этом сообщает "Новая газета".

Документы уголовного дела об отравлении главы "Росбизнесбанка" Ивана Кивелиди в 1995 году, свидетельство экспертов и свидетелей, а также специалистов, имеющих отношение к веществам системы "Новичок", говорят о том, что работы по веществу проводились в России "в период до 1994 года ". По данным следствия, якобы сотни смертельных доз этого препарата оказались в руках криминалитета. Напомним, что именно этим веществом отравили российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В материалах уголовного дела об убийстве Кивелиди, есть протоколы допросов профессора Леонида Ринка. Следствие длилось несколько лет. И в 1999-2006 годах Ринк предоставил обстоятельные и интересные свидетельства о ядовитом веществе. О том, как получил его в режимном государственном учреждении и продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом.

В частности, весной 1995 года, по данным российского следствия, одну ампулу вещества приобрел гражданин Латвии Артур Таланов. Как он заявлял, это было сделано "в целях самообороны".

Таланов впоследствии принимал участие в нападении на инкассаторские машины, был ранен и оказался под следствием в Эстонии, когда вместе с партнерами пытался ограбить инкассаторов. Фамилия Таланова фигурировала в деле об отравлении банкира Кивелиди.

Интересно, что именно Леонид Ринк дал "РИА Новости" скандальное интервью под названием "Отравить Скрипаля могли британцы". В первоначальном варианте интервью Ринк говорил о том, что "Новичок - уже не вещество. Это целая система применения химического оружия", и что "принятая в СССР на вооружение система именовалась" Новичок-5 ". Без цифр название не использовалась".

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  • Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
  • 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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