Александр Гольдфарб: "А чего вы ожидаете, чтобы убийцы сами себя изобличали"

20 марта, 2018, 11:14

Антин Борковский

Глава фонда Александра Литвиненко Александр Гольдфарб (Нью-Йорк) в эфире телеканала Еспресо.TV про убийства из российского кейса, бинарные яды и след ФСБ в "касетном скандале"

Покушение на полковника Скрипаля повергло всех в шок: после убийства Александра Литвиненко казалось, что был достигнут какой-то консенсус, чтобы подобные вещи не повторялись. Но тут мы видим, что маховик снова и снова запускается. Зачем, по Вашему мнению, Кремлю было подобное, тем более, в преддверии очередных выборов Путина?

Вы знаете, один мой очень хороший знакомый недавно сказал, что Путин сумасшедший, и объяснить действия безумного человека разумными причинами очень трудно. Но в каждом сумасшедшем есть своя логика. Я думаю, что логика Путина в данном случае заключается в том, что он хочет показать миру, - и своим собственным гражданам, и себе самому.

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Я думаю, когда он смотрим по утрам в зеркало, он таким себя видит, - что он очень крутой, что уважение к нему зависит от того, насколько его боятся. И он таким способом показывает, что ему наплевать на общественное мнение, на отношение Запада. Наоборот скорее, для него это полезно, потому что на этих выборах его электорат, у которого напрочь запудрены мозги, рассматривает это как демонстрацию того, что у них вот такой крутой лидер, пахан, который ничего не боится и достаёт своих врагов или беглецов от него в любой точке земного шара.

Спецслужбы часто используют так называемые бытовые ситуации: непонятные хулиганы напали на человека, и он внезапно умер после энного числа ножевых ранений. Но тут был использован очень мощный токсин, который находился в распоряжении российских спецслужб определённое время. Подобная ситуация вызвала в своё время колоссальнейший скандал – речь идёт об убийстве Литвиненко. То есть им нужен был скандал?

Здесь есть разница. По многим параметрам убийство Литвиненко было совершено так, чтобы яд не нашли и не вышли на Россию. Никто не ожидал из убийц и среди тех, кто их послал, что полоний будет так быстро обнаружен. И у них была, на наш взгляд, - я много занимался делом Литвиненко, - такая молчаливая договоренность с британцами: не раскручивать это дело слишком сильно. Так что Марине Литвиненко потребовалось 10 лет, чтобы добиться от британского правительства признания, что за этим стоит Россия.

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Здесь они начали это делать с первого дня, - англичане, я имею в виду, - называть вещи своими именами, делать резкие заявления. Так что есть некоторая разница между тем, что было, и тем, что происходит сейчас. В случае Скрипаля, это, безусловно, демонстративная операция, целью которой, на мой взгляд, было создать как можно больше шума и перевести огонь на себя, чтобы показать Россию и Путина – он не видит разницу между этими двумя понятиями – жертвами и такими жёсткими людьми, которые на это внешнее давление резко отвечают.

А как быть с этими препаратами? Ещё недавно никто о "Новичке" и не слышал. Этот препарат, насколько я понимаю, активно употреблялся в Чечне. И, возможно, таких препаратов есть много больше.

Международная Конвенция о запрете биологического и химического оружия запрещает использование и накопление, разработки при использовании агентов, таких как традиционные химические яды, использовавшиеся ранее. Так что, насколько я понимаю, - я не специалист по ядам, - но этот самый "Новичок" - это разработка, призванная к тому, чтобы обойти запреты Конвенции по техническим параметрам. И вот сейчас требование к России есть со всех сторон, чтобы она предоставила образец этого материала – чего она, конечно, делать не будет – в агентство ООН, которое занимается химическим оружием.

Но эксперты сходятся на том, что это боевое вещество, бинарное, так называемое, которое активируется, когда два компонента смешиваются непосредственно перед применением. А по отдельности они совершенно безвредны. И что вот такую штуку Россия производит так же, как и Советский Союз, в обход всех этих конвенций, накапливая арсенал биологический и химический. Другое дело, что будет Запад с этим делать?

А можно ли вообще что-то с этим поделать? Потому что мы понимаем, что Путину нужна реализация концепции "Кремль – осаждённая крепость". Запад, в принципе, может усиливать санкции, но вряд ли это будет иметь какие-то очень продуктивные последствия в ближайшем времени.

Санкции, которые имеют место сейчас из-за Крыма, Украины, а до этого в рамках закона Магнитского, - это слабые санкции. Могли бы быть и побольше. В первую очередь, о чём говорят многие российские оппозиционеры, необходимо, чтобы западные лидеры не признали законность выборов в России, и это, безусловно, ударит по режиму. Второе, что они могли бы сделать, - это обозначить, сертифицировать Россию как государство-спонсор терроризма, как это делалось, допустим, в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи. Могут отключить SWIFT, то есть систему межбанковских проплат, которая находится в Европе, и отключение SWIFT-а моментально отрежет российские банки от мировой финансовой системы, что будет иметь катастрофические последствия.

А как быть с попытками дорасследовать странные, страшные смерти? Речь идёт, например, о гибели Юрия Щекочихина и о покушении на Виктора Ющенко? Попытка проанализировать останки Юрия Щекочихина не увенчалась успехом, потому что были сделаны множественные следственные преступления, вплоть до того, что буквально через год были уничтожены так называемые гистологические образцы.

Это так. Ну, а что же вы ожидаете? Чтобы убийцы сами себя изобличали? Поскольку всё находится под полным контролем диктатора, то диктатор никогда не будет позволять действия, которые его изобличают. Вот Украина – это другой вопрос. И я до сих пор не могу понять, почему все не довели до конца. Ясно, что при Януковиче это едва ли могло произойти, но теперь-то это дело можно открыть и расследовать до конца. Наверняка, есть свидетели живые, и так далее.

В Украине, в принципе, ничем закончился и "кассетный скандал". Речь не идёт лишь об убийстве Георгия Гонгадзе, но речь идёт о так называемом "кассетном скандале", который брал на себя майор Николай Мельниченко.

Да, это всё так. Политически в период президентства Ющенко это было невыгодно, потому что никто не хотел ссориться ни с кем, с Россией в первую очередь. А сейчас это дело прошлого. Тут очень много версий, но ясно совершенно, что там была целая операция по прослушке президента Кучмы, и за этим стоял не один Мельниченко, - я этим тоже достаточно много занимался, - а целая организация. Скорее всего, началось это как операция российского ФСБ, но потом уже перешло в украинскую политику. Для того чтобы разобраться во всех этих делах, нужна политическая воля, в первую очередь украинская.

Вы встречались с Николаем Мельниченко и выражали ему сомнение в его официальной версии.

Да, я встречался с Мельниченко, и помню даже, мы с помощью Бориса Абрамовича выкупали у него эти плёнки, я их лично привозил и сдавал в СБУ Наливайченко, по-моему. Мы надеялись, что следствие будет доведено до конца, но вот по ряду причин оно не было доведено до конца, и это касается, в первую очередь, конечно, убийства Гонгадзе. Что-то было, кто-то был осуждён, но до конца это не было доведено.

Вы в соавторстве с Мариной Литвиненко написали книгу "Борис. Володя. Саша. История убийства". Прошло более 10 лет. Какие, возможно, у Вас новые соображения или выводы появились?

Не прошло и 10 лет, как мы думаем, что мы узнали реальную причину, почему Саша Литвиненко был убит тогда, в тот момент, в такой спешке. И это связано с расследованиями испанской полиции и британскими спецслужбами так называемой тамбовской преступной группировки в Испании, её связью с высшими чиновниками путинского режима и с Путиным лично.

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Мы этого не знали, но после этого всё раскрылось. И на следствии, которое было 2 года назад, на дознании в Лондоне, и сейчас идёт суд в Мадриде над членами этой Тамбовской банды; и выясняется, что они были очень тесно связаны с Путиным, с его ближайшим кругом во времена Санкт-Петербурга, и эти связи сохранились. Бандиты уехали в Испанию, а путинские ребята уехали в Кремль. Вот Саша Литвиненко расследовал эту всю историю в 2003-2005 году, и, судя по всему, именно это послужило причиной его убийства.

Мы знаем точно, что это сделал Луговой, мы знаем точно, что это было сделано по приказу из Кремля, но что послужило вот непосредственной причиной – мы не знали много лет. А сейчас мы думаем, что это связано с Испанией.

А есть ли ощущения, что подобные дьявольские методы могут использоваться и сейчас в Украине в отношении неугодных украинских политиков? Если это используется в Лондоне, то почему это не может быть использовано в Киеве, или в Днепропетровске, или в Запорожье?

Сейчас уже нет сомнений, что такого рода метод является частью войны, которую ведёт Россия с Западом, и в том числе с Украиной. Потому что если посмотреть на эту войну с глобальной точки зрения, Украина, безусловно, - часть западная, пока Россия не захватила все целиком. Ну вот, есть такой метод, они его использовали и раньше, и при большевиках, и позже. И сейчас совершенно очевидно используют. А вот конкретно в отношении того или иного политика – это зависит от конкретной ситуации. Но, как говорил Саша Литвиненко: "Если государство хочет тебя убить, то, в конце концов, оно это сделает". Нет никакого способа защиты от государства, кроме другого государства, которое берёт тебя под защиту.