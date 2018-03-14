Ахмед Закаев: РФ сейчас использует вещества, испытанные в Чечне

14 марта, 2018, 16:18

Антин Борковский

Знаковый чеченский политик Ахмед Закаев, находящийся в Лондоне, о формировании списков кремлевских смертников и ядерной "грязной" бомбе

Ахмед Закаев чеченский политический и государственный деятель, бригадный генерал, от 2006 - исполняющий обязанности дипломатического представителя непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Как политический беженец находится в Лондоне, где и проводит свою деятельность. Объявлен Россией в международный розыск по обвинению в терроризме. РФ неоднократно пыталась добиться его выдачи. Также Закаев пережил несколько покушений на свою жизнь. Беседу в эфире Еспресо.TV ведёт Антон Борковский.

Отравление бывшего полковника Главного разведывательного управления Российской Федерации Сергея Скрипаля - это случайность, или, возможно, подобные вещи можно рассматривать в какой-то определённой связи?

Это звенья одной цепи. Начало этому было положено, если взять современную историю "ЧКизма", когда было совершено покушение на Зелимхана Яндарбиева, бывшего президента Чеченской республики Ичкерия. Была подорвана машина с его сыном. Сын выжил, он погиб.

И в последующем мы стали свидетелями уже многих других преступлений, совершаемых российскими спецслужбами на территории иностранных государств. Это связано с решением Путина, когда в 2006 году были приняты два закона: первый закон об уравнивании всех критиков российского режима, российской власти – политиков, журналистов – с экстремистами и террористами, то есть объявить их врагами российского государства; и второй закон, позволяющий российским спецслужбам ликвидировать врагов российского государства, где бы они ни находились.

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И вот практически с этого времени Путин легализовал те преступные методы, которые он использует в сопредельных странах. Эти методы стали для России и российского обывателя, и российских спецслужб легитимными.

До тех пор, пока международное сообщество и ведущие западные страны, не вернутся к истокам появления этого закона и этих норм, и не осудят их, и не привлекут к определённой ответственности людей, которые принимали эти законы, то не будет устранен источник преступных деяний, которые происходят в сопредельных государствах.

Как Вы думаете, какой инструментарий могут использовать убийцы, связанные, возможно, с российскими спецслужбами? Мы привыкли слышать о бомбах, о таинственных выстрелах или о ножах, но многие люди говорят о том, что используется очень хитрое медикаментозное или отравляющее оружие. Речь идёт о препаратах, которые вбрасывают в еду, в напитки, и которые приводят к таинственным разрывам сердца.

Я Вам расскажу один случай, который мне известен доподлинно. В 2002-2003 здесь появился человек, который хотел встретиться с Борисом Березовским, и через него встретиться со мной. Я с ним встретился, он меня предупредил, что в России снова открыли лабораторию по изготовлению ядов, и что российские спецслужбы приняло решение использовать эти яды против чеченцев на территории Чеченской Республики, против сопротивленцев.

Это была достоверная информация. Потом через Литвиненко мы эту информацию проверили. Действительно так получилось, что лаборатория, которая была закрыта по указу Ельцина, по указу Путина возобновила свою работу. И первое, Патрушев, тогдашний директор ФСБ, на вопрос о том, что произошло с Хаттабом, - вы знаете, был один доброволец в Чечне, по имени Хаттаб, который был отравлен через письмо, и он вскоре погиб и его похоронили, - так вот, Патрушев ответил, что это российское know-how.

Вот теперь российское know-how давно уже гуляет: изготовлено оно в России, в Питере, испытано оно в Чечне, и сегодня это know-how Патрушева гуляет по всему миру. И у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений, что Россия именно вот сейчас использует эти вещества, которые изготавливаются в России, и испытаны в Чечне.

Насколько велик "чёрный список" Кремля, и кто там может быть, кому следует опасаться покушения?

Россия использует даже курьерскую дипломатическую почту. И тому доказательство то, что произошло сегодня с наркотиками, и доказанный факт, что взрывчатое вещество таким же образом было доставлено в Катар, когда был взорван Зелимхан Яндарбиев. Они использовали именно дипломатическую почту. И доставка таких веществ – ядовитых и взрывчатых веществ – возможна лишь при использовании дипломатического иммунитета и этой почты. Россия этим пользуется и в мире об этом знают.

Самое главное, как мир должен реагировать на эти вещи. Если этому не будет дана оценка, это всё может закончиться очень плачевно и печально для всех. А теперь возвращаюсь к Вашему вопросу: список.

Список у российских спецслужб и людей, зачисленных к врагам государства России – в этом списке можете оказаться и вы, человек, который просто комментирует ситуацию в России, несогласный со многими вещами, которые там происходят; по российскому закону, который принят в 2006 году, вы являетесь экстремистом-террористом.

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На следующем этапе, вас заносят в список "врагов российского государства". А третье – вы подлежите физической ликвидации, где бы и находились. Поэтому до тех пор, пока существует путинский режим, в безопасности себя считать никто не может, кроме тех, кто всецело поддерживает античеловеческую, человеконенавистническую политику Путина и его окружения.

Насколько далеко может пойти Путин в атомном шантаже? Мы понимаем, что угрожать на словах – это одно дело, даже истреблять тех или иных оппозиционных деятелей - это преступление, но это еще не мировая катастрофа. Но сейчас он сделал очень четкий информационный вброс, сказав, "зачем нам мир, если в нём не будет России".

Он не первый, кто начал шантажировать мир ядерными ракетами. Ельцин это начал в 2000-ом году, когда проходил саммит ОБСЕ, и там поднимался чеченский вопрос. Это было начало второй чеченской кампании, когда Соединенные Штаты Америки критиковали российское руководство в связи с их действиями в Чечне. Вот тогда Ельцин и заявил о том, что "пусть Соединенные Штаты и весь мир не забывают, что Россия – ядерная держава".

С этого времени у меня не было никаких сомнений, что высшее руководство России в конечном итоге может прибегнуть именно к ядерному шантажу. И вот Путин сделал это несколько дней назад. Только уже он официально заявил о том, что вот они представляют угрозу всему миру. Если есть ядерная держава, которая угрожает всему миру, единственное, что может обезопасить мир от этой державы, - это чтобы это государство перестало существовать.

Я думаю, что СССР именно поэтому перестал существовать, потому что он представлял угрозу всему миру, именно ядерную угрозу. И сегодня Путин, или путинская Россия повторяет участь СССР, заявив уже о том, что Россия представляет угрозу всему миру, ядерную угрозу. Этим они обрекли себя на то, что весь мир должен сделать так, чтобы это государство перестало существовать. Если этого не сделать, я думаю, они будут продолжать шантажировать и угрожать всему миру.

То есть они прейдут даже к каким-то более острым фазам попытки воздействовать на мировое сообщество?! Потому что во всём мире, возможно, боятся не открытой ядерной угрозы, а так называемой тайной ядерной угрозы; речь идёт о передаче тех или иных материалов, которые в простонародье называются "грязной бомбой" тем или иным группам, например, на Ближнем Востоке.

Абсолютно точно. Но дело даже не только в том, что они могут способствовать тому, чтобы изготавливались "грязные бомбы". И вот прорыв, технический прорыв Ким Чен Ына, я вас уверяю, это не произошло без помощи Путина и России. Поэтому да, в этом есть реальная угроза. Я уверен в том, что ни Путин, ни его окружение – не применят ядерное оружие. Но вот пакостить и гадить таким образом, и шантажировать весь мир возможной утечкой каких-то этих материалов, которые будут способствовать созданию "грязной бомбы", и тем самым пытаться влиять на западные государства, - это могут делать реально.

Насколько я понимаю, всё-таки, существуют международные институции, где, как мы надеемся, можно добиться правды и подтвердить те или иные злодеяния. Например, речь идет о том, что представители чеченского правительства подали судебный иск в Международный трибунал в Гааге. Как выглядит ситуация?

Да, действительно 23 февраля, в день, когда проходил пикет, посвящённый депортации чеченцев, 74-я годовщина, в этот же день мы подали иск, второе уже заявление в Международный уголовный суд в Гааге против Путина и против руководства России за военные преступления, которые были совершены на территории Чечни и в самой России. Это Самашки, 1995 год, период первой войны. Вы знаете, что было совершено чудовищное преступление против гражданского населения. И 2000 год, уже начало второй войны, это Алды.

Эти два эпизода получили очень широкую огласку во всём мире. И все правозащитные организации – и Human Rights Watch, и Amnesty International, и Российский Мемориал – они все однозначно квалифицировали это как военное преступление, как преступление против человечности.

Сама процедура может затянуться на многие годы, потому что Россия не является подписантом этого соглашения. То есть Путин в 2016 году отозвал подпись под этим соглашением, которую он поставил в 2002 году. И это произошло именно потому, что Путин начал понимать, когда его уже на уровне министерств иностранных дел западных стран начали обвинять в военных преступлениях, которые он совершил в Сирии, то он поторопился отозвать свою подпись из-под этого документа.

Но механизмы, которые позволяют международному сообществу предотвращать и привлекать к ответственности за эти злодеяния, они существуют, независимо от того, является ли Россия подписантом Римского статута, или не является.

Как быть с выборами президента России, которые они собираются проводить на оккупированной территории, в частности в Крыму? Мы понимаем, что не просто так Ксения Собчак, крёстная дочь Путина, пытается, так или иначе, проехать туда.

Я с вами абсолютно согласен. Попытка Ксении Собчак приехать туда не мытьём, так катаньем связана с тем, что они хотят попытаться, чтобы сама Украина легитимизировала факт нахождения кандидата в президенты России в Крыму, чтобы он там с позволения Украины находился. Это был бы факт признания Украиной аннексии этих территорий, не юридически, но хотя бы на психологическом уровне.

Но мир никогда не признает Крым российским, никогда не признает территории, которые сегодня Россия оккупировала, российскими. Это однозначно. И поэтому вам, в этом вопросе, я думаю, намного легче, чем нам и Чеченской республике. Потому что все правовые институты, все международные институты – на вашей стороны.

Вам просто нужно иметь политическую волю признавать самим, что ваши территории оккупированы, признавать факт агрессии со стороны России, признавать факт, что Россия ведёт неправедную войну против Украины, и, признав этот факт, дать достойный отпор, используя ваше право на основе всех тех существующих принципов и норм международного права. Вы являетесь жертвами агрессии, и Ваши действия абсолютно легитимны, что бы вы ни делали для того, чтобы освободить ваши территории.