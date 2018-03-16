Все о 14 загадочных смертях в Великобритании с "русским следом"

16 марта, 2018, 09:30

Анастасия Пашинская

Бывшего агента ГРУ Скрипаля отравили в Солсбери, а в Лондоне умер очередной соратник Березовского - Николай Глушков. Это далеко не единичные случаи внезапной смерти с русским "душком" - Британия стала уже привычным местом для убийства врагов Путина

Несколько дней назад пресс-секретарь МИД России Мария Захарова посоветовала британскому правительству “прежде чем сочинять новые сказки, выяснить, чем закончились предыдущие”. Захарова имела в виду таинственные случаи смертей людей, которые имели связи с Россией. Однако если со стороны Захаровой подобное заявление звучит как взятие “на слабо”, то многие британские граждане всерьез обеспокоены лояльностью властей к бесчинству российских спецслужб.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки на условиях анонимности рассказал ресурсу BuzzFeed, что британцы "годами закрывали глаза на "разборки" россиян в Соединенном Королевстве". Также он добавил: "Много лет назад британцы заключили с русскими сделку: они [русские] могут приезжать, тратить деньги на недвижимость и поднимать экономику, а сами они [британцы] деликатно отвернутся".

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Члены британского парламента сейчас и вправду рассматривают некий документ, о загадочных смертях 14 человек на территории Соединенного Королевства, предоставленный американской разведкой.Скорее всего, речь идет о досье про 14 смертей, по которому ресурс BuzzFeed еще в прошлом году опубликовал расследование. По подозрениям американской разведки, тут не обошлось без русской мафии, Кремля или их тандема.

Ядовитое растение

10 ноября 2012 года Александр Перепеличный вышел на ежедневную пробежку недалеко от своего дома в графстве Суррей. Однако вернуться с пробежки Перепеличному было не суждено — после обильной рвоты мужчина умер. Хотя фамилия Перепеличного не была особенно известной, он главный информатор швейцарского фонда Hermitage Capital, который расследовал дело об отмывании российскими чиновниками денег из государственного бюджета.

Александр Перепеличный погиб в возрасте 43 лет

Экспертиза не выявила ничего подозрительного и признала — смерть произошла из-за остановки сердца. Однако спустя три года, по запросу страховой компании, в которой Перепеличный застраховал жизнь, пришлось провести повторное тестирование. В теле информатора было найдено азиатское ядовитое растение.

В России Перепеличный работал в банковской компании Baikonur, которая специализировалась на работе с чиновниками, оказывая им “непрозрачные” услуги по отмыванию денег. Однако в 2008 году наступил кризис, и Перепеличный потерял все деньги вкладчиков. Опасаясь расправы, банкир переехал с семьей в Лондон, после чего вышел на главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, который собирал компромат на российских чиновников и расследовал смерть аудитора Сергея Магнитского.

Невозможное заточение

Гарет Уильямс был найден закрытым в спортивной сумке в своей квартире в августе 2010 года. Причины смерти было сложно определить — кто-то включил отопление в квартире на максимум, что способствовало быстрому разложению тела.

Однако следствие сразу же определило, что Уильямс якобы был поклонником связываний, садизма и мазохизма. По данным Скотленд-Ярда погибший постоянно заходил на сайты с подобным содержанием, а также посещал травести-шоу и имел в своем гардеробе женскую одежду. Следствие пришло к выводу, что Уильямс сам закрыл себя в сумке для получения сексуального удовольствия.

Полиция не нашла отпечатков пальцев Вильямса на сумке, хотя ключ лежал под его телом

Помимо прочего, он являлся сотрудником британской разведки МИ-6 и сотрудничал с Агентством национальной безопасности США. Главным направлением работы Уильямса была Россия. Высокопоставленный британский детектив сказал BuzzFeed, что шпион работал над сбором данных о международных маршрутах отмывания денег российских преступных группировок. Ссылаясь на национальную безопасность, британское правительство отказалось обсуждать особенности дела Уильямса, выявленные BuzzFeed.

Интересно, что сумка с телом стояла в ванной, в которой не было отпечатков пальцев самого Уильямса. Ключевой вопрос во время следствия заключался в том, мог ли шпион попасть в сумку North Face сам. Питер Фолдинг, специализирующийся на спасении людей из замкнутых пространств, пытался запереть себя в такую же сумку 300 раз, но потерпел неудачу. Другим странным обстоятельством стало то, что тело было обнаружено через 10 дней после смерти — никто из коллег в МИ-6 не заинтересовался отсутствием Вильямса на работе.

Березовский и 11 мертвых друзей

В 2001 году Скот Янг приехал к себе домой в Суррей и с удивлением обнаружил низкого темноглазого человека, к неудовольствию супруги Янга, сидящего в их кресле. “Добро пожаловать ко мне домой! Сколько вы хотите за это?”, - сказал незнакомец с сильным русским акцентом.

Янг любил рассказывать, что при первой встрече с русским миллиардером, он выставил его вон. Однако, через две недели отдал Борису Березовскому ключи от своего дома.

По рассказу Янга, Березовский купил у него дом за 20,5 миллионов фунтов

В России, тем временем, недавно прошли выборы, где главный оппонент Березовского — Путин, одержал победу. Березовский и все его схемы попали в опалу. Предприниматель был вынужден бежать в Великобританию. В 2003 году Березовский получил политическое убежище и британское гражданство, а Скот Янг стал именно тем человеком, который помог перевести деньги миллиардера из России в Великобританию при помощи многочисленных финансовых схем.

Янг был обычным работягой из Данди (Шотландия) и никогда не знал, что будет отмывать деньги русского миллиардера. Янг, Березовский и его близкий компаньон грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили поселились по соседству друг с другом в Суррее.

Бывший крестный отец Кремля, успевший приватизировать по дешевке в постсоветский переполох несколько крупных промышленных и медиа компаний, продолжал финансировать многочисленные антикремлевские акции. Именно поэтому, он оставался врагом Путина номер один. Соответственно, друзья Березовского становились тоже персонами нон грата в России.

Жизнь друзей, несмотря на сгущающиеся тучи (в России тем временем на Березовского “шили” дело за делом) была довольно фривольная: шампанское рекой, дорогие подарки 18-летним подружкам, обеды с высокопоставленными чиновниками (например, с Биллом Клинтоном). Янг в тихую (возможно даже в тайне от Березовского), вкладывал деньги в проект в Москве, но прогорел на нем и лишь привлек внимание ФСБ.

Первый тревожный звонок

Стивен Мосс, который работал на Патаркацишвили и Березовского внезапно погиб от сердечного приступа в возрасте 46 лет. Стивен Кертис, юрист, который также помогал вывести деньги Березовского из России, за что по данным BuzzFeed получил щедрые комиссионные в размере 18 миллионов фунтов, погиб вторым. За несколько месяцев до несчастного случая Кертис начал получать угрозы.

Позже, он предупредил свою семью, что если в ближайшее время с ним что-то случится, то это не будет несчастным случаем. В 2004 году частный вертолет Кертиса разбился. Пассажир и пилот сгорели.

Тогда смерти двух знакомых между собой и связанных одним делом юристов не вызвали сомнения в их случайности, хотя сердечный приступ можно вызвать при помощи нервно-паралитического вещества.

Чаепитие с полонием

Затем удар нанесли в самое сердце диссидентской “тусовки”. В ноябре 2006 года был отравлен перебежчик из ФСБ, которому покровительствовал Березовский — Александр Литвиненко. Бывший агент попал в “немилость” Кремля еще в 1999 году. Он написал книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой обвинял Путина в организации взрывов домов в 1999 году с целью создания повода для начала второй чеченской войны.

Во время встречи в отеле “Миллениум” с другим бывшим агентом ФСБ — Андреем Луговым, Литвиненко получил ударную дозу радиоактивного полония в чай. Спустя несколько недель он умер.

Литвиненко боролся за жизнь еще 3 недели, после чего умер

Удар был внезапным, так как отравител Литвиненко - Александр Луговой - ранее работал на Березовского. В начале возглавлял службу безопасности телеканала ОРТ, принадлежащего Березовскому. Затем даже якобы помогал организовать побег из России другому близкому другу Березовского — бывшему главе “Аэрофлота” Николаю Глушкову. Однако после смерти Литвиненко, Луговой заявил, что его пыталась завербовать британская разведка. А в 2011 году Александр Луговой и вовсе стал депутатом Государственной думы РФ от партии ЛДПР.

С Литвиненко связана еще одна смерть в октябре 2006 года — представителя России в Международной морской организации, Игоря Пономарёва. Постпред скончался в лондонской опере. Чиновнику резко стало плохо, он выпил несколько литров воды. Подобная жажда могла быть вызвана отравлением таллием -отравление этим веществом первоначально подозревали у Литвиненко, пока не обнаружили полоний. СМИ со ссылкой на родственников Пономарёва сообщали, что российский дипломат собирался прийти на встречу с Литвиненко и итальянцем Марио Скарамеллой 1 ноября 2006 в лондонском суши-баре. Однако тело Пономарёва не успели обследовать, так как оно в срочном порядке было вывезено в Россию.

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Через месяц после Литвиненко погиб другой беглый россиянин из круга Березовского — Юрий Голубев, основатель нефтяной компании ЮКОС. Голубев до конца боролся за свое детище, однако в 2007 году компанию ликвидировали, а двух других основателей — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева осудили на 10 лет лишения свободы. Голубев умер в собственном доме, в Лондоне. Одной из причин смерти считают сердечный приступ. Скотленд-Ярд тогда признал смерть естественной, хотя генпрокурор России Юрий Чайка сделал странное заявление, что смерть Голубева могла быть убийством. Возможно заявление было сделано специально, чтобы остальные “перебежчики” забеспокоились.

Через год журналист, который расследовал дело Литвиненко и снимал документальный фильм про него — Дэниел Макгрори, за 5 дней до презентации фильма скончался от кровоизлияния в мозг.

Побочный симптом дружбы с Березовским - сердечный приступ

Затем ушёл из жизни неразлучный друг Березовского — Бадри Патаркацишвили. Патаркацишвили в интервью для Daily Telegraph, что у него 120 телохранителей, однако он не чувствует себя в безопасности.

"Боря и Бадри"

Бывший советник Маргарет Тэтчер лорд Тим Белл вспоминает, что был на ужине 12 февраля 2008 года у своего старого друга Бадри. Позже он отправился к себе домой, где ему сообщили о смерти Патаркацишвили. Как и в предыдущем случае, предприниматель скончался от сердечного приступа.

Памятуя о смерти Литвиненко, Скотленд-Ярд провел более тщательную экспертизу тела Патаркацишвили, однако коронер (должностное лицо, которое расследует причины смерти при странных обстоятельствах) не обнаружил следов насильственной смерти.

Затем погибли торговцы недвижимостью миллионеры Пол Касл и Робби Кертис и музыкальный менеджер Джонни Эличаофф, которые часто ужинали с Янгом и Березовским. По слухам, друзья вели дела с русской мафией. Касл умер в 2010 году, после того, как в офис к нему ворвалась банда русских гангстеров и украла коллекцию дорогих часов. После этого Касл пошел на станцию метро Бонд-стрит, где прыгнул под прибывающий поезд. Тогда несколько друзей Касла на условиях анонимности рассказали, что самоубийство его заставили сделать бандиты из русской мафии. Иначе они грозили убить Касла медленно и мучительно.

Кертис погиб через 2 года после “самоубийства” друга. Миллионер точно также прыгнул под прибывающий поезд, в этот раз на станцию Кингсбери. Еще через 2 года (в 2014 году) выпрыгнул с крыши торгового центра Эличаофф.

Круг сужается

На тот момент уже 10 человек из круга Березовского погибли. Скот Янг тем временем попытался заручиться поддержкой британской мафии, потребовать защиту полиции и спрятаться в психбольнице. В то же время он переживал бракоразводный процесс с женой Мишель, которая пыталась найти его якобы сгоревшие на неудачных сделках миллионы.

Скот и Мишель Янги начали один из самих долгих бракоразводных процессов - юристы не могли найти деньги Янга

Несколько раз Мишель предлагал сотрудничество заместитель генпрокурора России Вадим Яловицкий. Кремль предложил Мишель информацию о деньгах ее мужа в обмен на информацию о бизнесе Янга в России.

В этот момент Борис Березовский терпит поражение в иске против другого российского миллиардера — Романа Абрамовича. Одновременно с этим российские прокуроры совместно с властями Франции и Швеции конфисковывали имущество и замораживали счета Березовского. Это означало финансовый крах.

23 марта 2013 года телохранитель Березовского покинул его, чтобы совершить некоторые покупки в магазине. Вернувшись, он обнаружил запертую дверь в ванну и телефон босса на столе. На нем было несколько пропущенных звонков — это было странно, так как Березовский почти никогда не оставлял без внимания свой телефон.

Телохранитель вышиб дверь и обнаружил своего босса на спине на полу в ванной. На шее был повязан его любимый кашемировый шарф, второй кусок которого свисал с металлической перекладины душа. К моменту своей смерти Березовский уже был сломлен и обанкрочен. Он был вынужден перебраться в дом к своей бывшей жене и, как рассказали друзья, брал займы у русской мафии.

Еще самоубийства?

Скотленд-Ярд признал самоубийство. Дочь Березовского — Елизавета и несколько близких друзей настаивали на том, что это было убийством. Елизавете даже удалось собрать несколько доказательств (странный след от удушья, удар на голове, цвет лица нетипичный для повешенного). В итоге коронер оставил заключение открытым — не удалось доказать ни убийство, ни самоубийство бывшего миллиардера.

Скот Янг был найден нанизанным на прутья под окнами своего дома в декабре 2014 года. Скотленд Ярд также сразу же определил самоубийство — якобы Янг спрыгнул из окна. Однако дочери Янга, прибывшие сразу после новости, обнаружили царапины от ногтей на подоконнике, а также, что окно нельзя было открыть полностью, а лишь на небольшой зазор. По всей видимости, полиция не проводила экспертизу и не осматривала место смерти.

При падении Янг упал на острый забор, который пришлось снимать вмести с ним

В мае 2016 британский судебно-медицинский эксперт Мэтью Панчер был найден мертвым в своем доме в Дрейтон (Оксфордшир, Великобритания) - через пять месяцев после возвращения из России. Имено он в 2006 году обнаружил в крови Александра Литвиненко следы радиоактивного полония. 46-летний мужчина умер от потери крови после многочисленных ножевых ранений, нанесенных двумя ножами. Коронер постановил, что Панчер совершил самоубийство. Однако один из детективов считает, что он не смог бы оставаться в сознании, нанося себе эти удары, писало тогда Mirror. Издание также сообщило, что Панчера нашли с ранениями рук, шеи и верхнего отдела брюшной полости. Признаков того, что он сопротивлялся, нет, так же как и следов крови других людей.

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И наконец,13 марта 2018 года при столь же странных обстоятельствах в своей квартире в Кингстоне на Юго-Западе Лондона был обнаружен мёртвым другой соратник Березовского — Николай Глушков. В 1999-м он наряду с Березовским выступал обвиняемым по делу о хищении средств "Аэрофлота". В 2004 году часть обвинений с Глушкова была снята, и он был осужден лишь за превышение служебных полномочий и отпущен в зале суда в связи с отбытием наказания во время следствия. В 2017 году обстоятельства дела были пересмотрены, и Глушкова заочно признали виновным в мошенничестве со средствами "Аэрофлота" в особо крупном размере и приговорили к 8 годам заключения.

Пока неясны причины смерти Глушкова, однако на шее у него были найдены следы от удушения. "Умер, как Борис", - многозначительно говорят в окружении Глушкова. И это стало уже 15-й сомнительной смертью с русским следом в Британии, если не считать отравление Сергея Скрипаля и его дочери.