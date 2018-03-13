Шпионские игры, “Новичок”, Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

13 марта, 2018, 10:22

Анастасия Пашинская

Эта попытка убить бывшего российского спецагента не увенчалась успехом для российских спецслужб, но вызвала гнев Вестминстера по отношению к Кремлю. МИД РФ называет происходящее “цирком”

4 марта 2018 года, по данным полиции Уилтшира, Великобритания, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. На телах пострадавших не было найдено физических повреждений. Полицейский Ник Бейли, который первым прибыл на место происшествия, также почувствовал себя плохо. Пострадавшие попали в больницу в тяжелом состоянии.

Как оказалось, бывшего спецагента Скрипаля, вместе с другими пострадавшими, отравили нервно-паралитическим веществом “Новичок”. По данным BBC, следы опасного вещества были также найдены в ресторане Zizi, в котором отец и дочь сидели ранее. 11 марта полиция попросила посетителей ресторана (а их было около 500 человек за два дня), постирать одежду и почистить вещи, которые были с ними в ресторане.

Юлия (слева) вернулась жить в Москву, но навещала отца Сергея Скрипаля (справа) в Солсберри

Что такое “Новичок”

“Новичок” был разработан еще в 1970-х годах в Советском Союзе, в рамках программы “Фолиант”. Возможно это было небольшой хитростью со стороны Советов — новейшее химоружие четвертого поколения создавали специально, потому что оно еще не было запрещено международным правом. Однако, хотя вещество и не было упомянуто в Конвенции о химическом оружии, его свойств и высокой токсичности было достаточно, чтобы попасть под действие международного запрета.

"Новичок" действует также, как и подобные нервно-паралитические вещества: препятствует работе нервной системы и приводит к летальному исходу. Из-за сильного сужения зрачков глаза отравившегося кажутся белыми. Также симптомы сопровождаются судорогами, слюнотечением (пеной), отказом легких, замедлением сердца, комой и смертью.

К веществам этого вида относится печально известный в Сирии зарин и самый токсичный Ви-газ, которым был убит старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако выяснилось, что данная модификация “Новичка” (а именно “Новичок-А-230”) в 5-8 раз токсичнее, чем Ви-газ.

“Это более опасный и сложный агент, чем зарин или VX, и его труднее идентифицировать”, - рассказал BBC профессор Гэри Стивенс, эксперт по фармакологии в Университете Рединга.

Предполагается, что некоторые варианты “Новичка” являются жидкостями, но оно также может встречаться в форме порошка. Если человек вдыхает или прикасается обнаженной кожей к веществу “Новичок”, то симптомы могут появиться уже через 30 секунд. В порошкообразной форме реакция может занять больше времени — до 18 часов.

Кто такой Скрипаль и зачем его травить

Полковник Сергей Скрипаль - офицер военной разведки в отставке. Родился в 1951 году, учился в военном училище Калининграда по специальности “сапер-десантник”. Позже, из военно-воздушных войск России (ВДВ), перевелся в Главное разведывательное управление РФ (ГРУ). В 1999 году ушел в отставку, работал в МИД РФ и занимался бизнесом. В 2004 году ФСБ предъявила обвинение Скрипалю в госизмене. Полковнику инкриминировалось сотрудничество с британской разведкой MИ-6. В 2006 году Скрипаля осудили на 13 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Великобритании.

Суд за госизмены обычно проходит закрыто, однако на вынесение приговора приглашаются журналисты

По данным ФСБ Скрипаля завербовали в 1995 году Пабло Миллером, агентом МИ-6. Миллера также упоминают в деле о других завербованных российских шпионах. По версии следствия Скрипаль передавал британцам данные о российских военных, работниках ГРУ и секретных объектах.

В 2010 Скрипаля и еще 3 шпионов обменяли на 10 “спящих” российских агентов, задержанных в США. Скрипаль вместе с семьей переехал в Великобританию, где купил дом за 300 тысяч фунтов. По словам редактора BBC Марка Урбана, в последние годы Скрипаль читал лекции в британских военных академиях. В остальном, по словам соседей, бывший двойной агент вел жизнь обычного пенсионера.

Министр внутренних дел Великобритании отказался опровергать или подтверждать информацию о продолжении сотрудничества Скрипаля и МИ-6. Версия того, что бывшего спецагента попытались убить из-за того, что он якобы передает ценную информацию британской разведке, является ключевой в текущем расследовании.

Что предпринимают власти Британии

В понедельник, во время выступления в парламенте Великобритании, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила о большой вероятности вины России в применении химического оружия для отравления бывшего российского шпиона. Премьер-министр сказала, что либо российское правительство отвечало непосредственно за атаку, либо потеряло контроль над химическим оружием.

Тереза Мэй склоняется к версии, что за покушением на спецагента стоит Кремль

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонс вызвал к себе российского посла и потребовал дать объяснение по поводу покушения на бывшего агента ГРУ. Вестминстер предложил Кремлю выбрать одну из двух версий произошедшего: либо “Новичок” был украден, либо Россия сама организовала атаку.

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В ходе заседания политические деятели Великобритании призывали к широкому спектру ответных мер против России, включая изгнание дипломатов, новые экономические санкции, более жесткий контроль над богатыми россиянами в Британии, и отмену лицензии на вещание пророссийской телекомпании “Russia Today”. Мэй пообещала, что в 14 марта объявит о дальнейших мерах по отношению к России и ситуации в целом.

Специалисты британского аналитический центра в области международных отношений Chatham House считают, что случай с покушением на Скрипаля также является проявлением неуважения к британскому правительству.

"Это сигнал для русских, живущих в Великобритании, или тех, кто думает покинуть страну: неверность всегда наказуема, вы никогда не будете свободны от нас (от России - прим. Ред.), и вы никогда не будете в безопасности, где бы вы ни жили", - заявили специалисты Чатэм Хаус Джон Лоу и Джеймс Шерр для New York Times

Реакция России

Тем временем, подконтрольные государству российские СМИ несколько дней пытались игнорировать новость об отравлении бывшего агента Скрипаля. Позже российские телеканалы стали утверждать, что Россию якобы необоснованно обвиняют в покушении. Появляются саркастические советы от телеведущих подконтрольных государству каналов. Например, ведущий программы "Время" на "Первом канале" посоветовал “предателям” родины не выбирать Англию в качестве страны для побега.

Министр иностранных дел России Лавров считает беспочвенными обвинения в покушении на убийство спецагента

Отвечая на вопрос корреспондента BBC, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, Путин сказал в понедельник: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и вовсе назвала выступление Мэй “цирковым шоу”.

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле" — сказала Захарова.

14 мертвых диссидентов и их друзей

Действительно, это не первый случай с убийством бывшего российского спецагента в Великобритании. Похожая история случился с бывшим агентом ФСБ Александром Литвиненко, который был смертельно отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Смертельный яд Литвиненко принял вместе с чаем в баре отеля Миллениум, во время встречи с бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым. В конце ноября 2006 Литвиненко умер.

В больнице Литвиненко успел дать несколько интервью, в ходе которых рассказал, что занимается расследованием российской журналистки Анны Политковской.

Ресурс BuzzFeed в июне прошлого года опубликовал расследование о 14 загадочных смертях в Великобритании, которые по мнению спецслужб США имели “русский след”.

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Например, в 2013 году при странных обстоятельствах умер бывший миллиардер и главный оппонент Путина на выборах в 1999 году — Борис Березовский. По приоритетной версии, Березовский покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. В 2014 году коронер (должностное лицо, которое расследует необычные смерти) объявил о недостаточном количестве доказательств умышленного убийства или наоборот, самоубийства.

Затем в 2014 году из окна выпадает “правая рука” Березовского — британский предприниматель Скот Янг. В полиции опять поверили в самоубийство, не смотря на странное обстоятельство: во время смерти все камеры во дворе бизнесмена были повернуты в другую сторону.

При подобных странных обстоятельствах погибают еще 12 человек, так или иначе имевших связи с Россией и проживавших в Великобритании. В расследовании также фигурируют следующие загадочные смерти: основателя ЮКОС Юрия Голубева; в теле российского финансиста и свидетеля по делу о хищению из госбюджета Александра Перепеличного было найдено ядовитое растение; а агент из МИ-6 Гарет Уильямс, расследовавший российские методы отмывания денег, задохнулся в спортивной сумке, в которой его кто-то закрыл.

Совпадение?

Почему же британское правительство отказывалось расследовать все вышеперечисленные убийства? Расследования и изгнание российских агентов разведки означало бы, что Британия потеряет часть своих агентов в Москве. Тем не менее, на прошлой неделе Иветт Купер — депутат от оппозиционной Лейбористской партии, - направил письмо секретарю Великобритании с требованием провести проверку этих 14 смертей, которые “не были восприняты британской полицией как подозрительные, но были идентифицированы разведкой Соединенных Штатов как потенциально связанные с Россией”

Пока же Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии, а некоторые районы Солсбери до сих пор оцеплены, чтобы найти следы смертельного химоружия.