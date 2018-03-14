Виталий Портников: Лондон становится столицей "чисто российского убийства"

14 марта, 2018, 12:04

Портников Виталий

Российское государство - и российская мафия - перенесли боевые действия в британскую столицу

На фоне беспрецедентного скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля из Лондона пришло сообщение о новой загадочной смерти. В своём доме на окраине британской столице найден повешенным Николай Глушков, один из ближайших сотрудников российского олигарха Бориса Березовского.

Напомню, что сам Березовский тоже был найден в петле. Основная версия его смерти - самоубийство. Однако многие соратники Березовского - а среди них был и Глушков - считали, что бизнесмен умер не своей смертью.

Новая загадочная смерть в Лондоне вновь позволяет обратиться к обстоятельствам смерти Березовского, точно также, как отравление Скрипаля позволяло обратиться к отравлению Литвиненко, другого российского сотрудника специальных служб - и, между прочим, тоже сотрудника Бориса Березовского.

Березовский, который был одним из создателей режима Владимира Путина, но не получил от нового главы государства ожидаемых преференций, посвятил последние годы жизни борьбе со своими бывшими соратниками по разграблению России. В этом противостоянии мафиозные кланы, один из которых притворяется российской властью, а другой изображал демократическую оппозицию в изгнании, не выбирали средств.

Николай Глушков, о котором сегодня мало кто помнит, стал одним из первых заложников Путина, с помощью ареста которого он шантажировал Березовского. Но и после переезда Глушкова в Лондон его продолжали - уже заочно - преследовать в России и приговаривать к новым срокам заключения. Впрочем, петля - куда более суровая кара, чем тюрьма.

Читайте также: Шпионские игры, “Новичок”, Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

Не менее интересно, впрочем и то, что загадочные смерти и отравления, каждое из которых могло бы стать сюжетом для захватывающего детектива, происходят не где-нибудь, а в Лондоне. Можно с уверенностью констатировать, что Российское государство - и российская мафия - перенесли боевые действия в британскую столицу.

И не мудрено. В Лондоне обитают как враги режима Путина, так и его акционеры. Именно в Лондоне Березовский судился с другим российским олигархом и своим преемником на "должности" неформального казначея российской власти Романом Абрамовичем. Оба предпринимателя посещали одни и те же рестораны, бутики и клубы. Лондон стал пригородом московской Рублевки, этого элитного посёлка российских чиновников и мафиози. И убивают в британской столице также уверенно и безнаказанно, как в самой России.

Вопрос - как долго будет терпеть это издевательство и пренебрежение Британия и весь Запад и поймут ли в Европе и Соединенных Штатах, что российская мафия навязала цивилизованному миру свои правила игры.