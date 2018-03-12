Марина Литвиненко: сейчас в любом случае смерти выходца из России полиция начинает проверку на радиоактивность

12 марта, 2018, 19:18

Антин Борковский

Вдова убитого полонием Александра Литвиненко про доступ к "полонию 210", зачистку свидетелей и загадочные смерти неугодных

5 марта в британском городе Солсбери бывшему сотруднику ГРУ России Сергею Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его вместе с дочерью госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом. Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.

В этой связи напрашиваются аналогии с отравлением в Лондоне в 2006 г. полонием-210 другого беглеца из РФ - бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко. В результате разбирательства на основании секретных документов британских спецслужб судья Роберт Оуэн 21 января 2016 года объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ. Операция по устранению Литвиненко, по мнению суда, вероятно, проводилась с одобрения тогдашнего директора службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина.

А 25 ноября 2016 года стало известно, что Мэтью Панчер, британский эксперт в области радиации, обнаруживший в 2006 году следы полония в организме Александра Литвиненко, в мае 2016 года был найден мертвым в своем доме.

С вдовой Александра - Мариной Литвиненко - беседует в эфире Еспресо.ТV Антон Борковский.

На днях в Солсбери был найден бывший полковник российского ГРУ и его дочь. Судя по всему, их отравили, и насколько мы понимаем, скорее всего, в этом замешаны российские спецслужбы, потому что слишком характерный след.

Если мы вспомним то, что произошло в деле моего мужа (Олександра Литвиненко, - ред.) , мы ждали полицию практически две с половиной недели. Лишь тогда, когда Саша стал показывать явные признаки радиоактивного отравления, было принято решение об открытии уголовного дела. Прошло две недели! Поэтому я думаю, что уроки были выучены, и этому делу было сразу дали ход. Здесь уже никто не рассуждал, возможно или невозможно отравление, а наоборот, это стало сразу же первым заголовком во всех газетах и во всех медиа в Англии. Когда мы говорим, что за этим стоит Россия, я бы, - вы же понимаете, как раз я-то не буду защищать в этом случае Россию, - но я хотела, чтобы всё было очень последовательно и не огульно. Потому что говоря так, без всяких доказательств, мы даём повод потом это всё разбить. В этом в новом деле очень важно понять, во-первых, что за способ отравления, что за яд был использован, где это может производиться, вот тогда можно будет говорить, откуда это пришло.

Если мы говорим о деле убийства вашего мужа, то Королевский суд Лондона довольно недвусмысленно указал на возможных виновников покушения и последующего убийства. Как продвинулось дело?

В 2016 году в январе был вердикт. Здесь есть определённые моменты. Во-первых, это были публичные слушания. Назвать это Королевским судом… Да, это происходило в здании Королевского суда, но это были публичные слушания. Это не было судебным процессом, как мы обычно понимаем: что на скамье сидит подсудимый, что есть судья, есть прокурор. Нет, это другой процесс. Это возможность была принести на публику все доказательства, собранные в ходе этого расследования. Они не ограничились именами только тех людей, которые совершили эти преступления, а были названы возможные заказчики, но с формулировкой – "высокая вероятность". То есть, как бы, стопроцентных доказательств нет, но, во всяком случае, в таком контексте впервые прозвучало имя Владимира Путина и прозвучало имя Патрушева, который на тот момент возглавлял Федеральную службу безопасности.

А если говорить о возможных побудительных мотивах организаторов и исполнителей, что вам подсказывает внутренняя интуиция? Потому что есть такие, возможно, неподтверждённые версии, что это работает система, или все же это какие-то точечные моменты истребления людей, неугодных Кремлю?

В отношении Саши было много версий. Он был не просто человек, которого называют диссиденто. Он был человек, который пошёл против системы. Он из "бывших". Да, Саша служил, но Саша действительно служил Родине. Но как только он столкнулся с беззаконием и с той преступностью, которая стала расцветать полным цветом, то здесь произошло столкновение, при котором произошло то, что произошло. И он бежал. Он бежал из России. Ему удался побег не только собственный, но и нам тоже уехать удалось из России.

И в этом плане можно говорить о версиях, почему хотели или смогли убить Сашу, но мы всегда упираемся в один очень важный пункт: то, что был использован радиоактивный полоний. Он недоступен никому, кроме государства. И всегда, когда мы упираемся вот в этот пункт – радиоактивный полоний 210 – мы понимаем, что это государство.

Саша выступил против не государства, а людей, которые захватили власть в государстве, и он очень много раз говорил, что Россию захватила банда, банда преступников. Я, говорит, тоже был в этой банде, подразумевая, что он служил в ФСБ. Но мне, говорит, удалось уйти, но система этого не прощает. И говорить о том, кому было выгодно убить Сашу, то здесь опять же, мы пока можем рассуждать, потому что существует много пунктов.

Но Саша заметил, - опять же, я повторяю его слова, - что если меня убьют, то убьют меня даже не за то, что я убежал, или предал систему, а за то, что я наступил на самое главное – на возможность зарабатывания денег. Потому что в этой новой системе нет другой идеологии, как только зарабатывание денег. И я думаю, что Сашина последняя работа с частными фирмами в Англии и консультирование спецслужб в Англии – это как раз всё происходило против тех людей, которые зарабатывали деньги, и деньги очень большие. И я думаю, что это могло явиться причиной, что эти люди его убили. Но так как мы опять говорим о полонии 210, это значит, это были люди, которые имеют доступ к этому, - значит, эти люди из самого верха. Вот такая вот логика.

Насколько я понимаю, Александр занимался борьбой с отмыванием денег и занимался этим не только в Великобритании, но также, например, в Испании, расследуя счета тех или иных московских финансовых бандитских группировок.

Основной Сашин конфликт – это именно с тем, что он понял, что система начинает не просто убивать граждан, а она начинает убивать страну. Это был его первый протест. А тем, чем он занимался в ФСБ, - это никогда не было связано ни с борьбой с диссидентами, ни с борьбой с инакомыслием. Он работал на земле, то есть он работал против реальных преступников. И когда эти преступники стали не только просто преступниками, а когда ты понимаешь, что они связаны не только с людьми из политики, но даже с твоими начальниками, то вот это как раз стало очень серьёзной угрозой.

Саша говорил, что происходит сращивание криминала со спецслужбами и с политикой. То есть получается возникновение нового монстра. И поэтому его опыт, который он наработал будучи в России, естественно был востребован уже в Англии. Поэтому это было абсолютно прозрачно, когда мы подавали на политическое убежище. Саша всё рассказал: кем он был, чем он занимался, что он делал. И поэтому как только организованная российская преступность стала угрозой не только внутреннего характера, но и для стран в Европе, то его знания оказались востребованными, и он начал давать консультации не только частным предприятиям, но и непосредственно спецслужбам. И как раз за два года до убийства Саши, он начал активно сотрудничать с испанскими спецслужбами. Потому что мы знаем, что Испания – это просто рай для преступников из России.

В своё время при очень загадочных, но не менее страшных обстоятельствах, был убит Юрий Щекочихин; мы знаем, что сейчас происходит в Украине, и мы понимаем, что возможно совершилось множество необозначенных - как отравление, например, - но, всё же, убийств. Они как-то списываются, следы куда-то прячутся, и так далее.

Вы абсолютно точно обозначили таких людей, как Юрий Щекочихин, который был журналистом и занимался очень серьёзными расследованиями. Плюс он был ещё депутат Думы, той Думы, которая ещё вселяла надежды, что она не была до такой степени карманной, и могла каким-то образом представлять что-то из себя. Его расследования были очень серьезными, потому что это касалось денег и бизнеса, которым занимались люди в погонах, а главное – он входил в комиссию по расследованию взрывов домов.

И если мы начнём перечислять людей, которые участвовали в этой комиссию, к сожалению, многие из них погибли. Саша, который написал книгу о взрывах домов и занимался тоже серьёзно этой темой, как вы понимаете, его тоже нет. И это была одна из версий почему.

Поэтому действительно люди, которые пытаются вскрыть тайны, которые пытаются расследовать что-то, что касается методов борьбы этой системы, к сожалению, система их убивает. Точно так же с Анной Политковской, которая была на острие в своих расследованиях преступлений в Чечне.

Если говорить о моем муже, то, как говорят "а почему не застрелили? А почему там просто не взяли, ножом не ударили?" – это другая страна, это Англия. И количество камер, установленных везде, никто не может предусмотреть. А использование яда такого рода - смысл был в том, что Саша умрёт, и смерть его будет просто, как говорят по-английски, unexplained, необъяснённая. Не будет явных признаков, не будет явного какого-то недомогания, и ни у кого даже мысли не будет, что это радиоактивный материал.

И только благодаря его стойкости, его силе, его здоровью, которое у него было, он продержался все эти долгие 23 дня в мучениях. Но в итоге полиции удалось выяснить, что это был радиоактивный материал. Без этого не было бы ни этого дела, не было бы понимания того, что и как могут происходить такие убийства. Во всяком случае, мы теперь знаем, что радиоактивный материал используется как орудие убийства. Сейчас в любом случае смерти, произошедший после Сашиной, которая связана с выходцами из России, полиция тут же начинает проверку на радиоактивность. Это даже удивительно, какой вообще урок Англия получила при общении с Россией.

Есть ли у тех людей, которые стоят за убийствами, я не скажу, моральные ограничители, но, возможно, технические, служебные или прочие ограничения? Потому что мы понимаем, то, что случилось в Украине - страшное, кровавое, черное преступление, которое началось в Крыму, и сейчас продолжается на Востоке - оно как бы подтверждает, что границ у подобного беспредела нет.

Вот то, что произошло в России, начиная с 1999-го года, это вот как раз пример того, как неограниченная власть и бесконтрольность рождают все большие и большие преступления. В 2003-ем году начался разгром бизнеса, то есть мы получили громкое дело по ЮКОСу, когда был осуждён один из самых богатых людей России – Михаил Ходорковский, и все с трудом верили, что это возможно. Возможно. Его сажают на 10 лет. Что происходит? Все это проглотили.

Следующее движение – убивают Анну Политковскую. Отравили Сашу в Лондоне. Что происходит? Да, какая-то реакция, но не больше. И те люди, которые это совершают, они понимают, что они безнаказанны. Что бы они ни делали, до тех пор, пока они представляют Россию, - то есть они считают, что они – это Россия, - и поэтому с ними будут считаться независимо ни от ничего. Что бы они ни совершали. Поэтому произошла Грузия в 2008 году, и поэтому произошла Украина. Вот это ощущение безнаказанности рождает все эти преступления.

И я понимаю, что в этом смысле люди, живущие на Западе, и руководители стран на Западе несут тоже очень большую ответственность за всё произошедшее. Потому что тот монстр, который родился в России, это во многом благодаря и этому. Потому что до тех пор, пока это будет существовать безнаказанно, это будет только расти. С падением Советского Союза у нас одна система ушла - Коммунистическая партия от власти. Но сохранилась служба безопасности, - мы можем её называть по-разному: ФСБ, ФСК, КГБ, ВЧК, - но мораль та же самая, суть та же самая. Только теперь эта система существует без какого-либо контроля. И вот поэтому здесь о каких-то моральных тормозах и принципах очень тяжело говорить, потому что если просмотреть всю историю этой системы, в основном она написана кровью.