В Лондоне нашли мертвым российского олигарха Глушкова - соратника Березовского
Об этом сообщает Reuters.
Тело Глушкова обнаружили в его доме на Кларенс Авеню в юго-западном пригороде Лондона.
В полиции утверждают, что смерть Глушкова не связана с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
"Нет никаких доказательств, содержащих ссылки на событие в Солсбери", - говорится в заявлении полиции.
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Николай Глушков был партнером и близким соратником российского олигарха Бориса Березовского, которого называли "крестным отцом Кремля". Березовского нашли повешенным в собственном доме в пригороде Лондона в марте 2013 года. Британская полиция утверждает, что Березовский совершил самоубийство.
В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ". В 1996 он стал заместителем директора "Аэрофлота".
В декабре 2000 года Глушкова арестовали. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушкова освободили в зале суда, после чего он уехал в Великобританию.
В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2011 году он свидетельствовал в судебном деле, возбужденном Березовским против российского олигарха Романа Абрамовича, который сотрудничает с кремлевским режимом.
В 2017 году Савеловский суд рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении в $123 млн авиакомпании, заочно приговорив к 8 годам колонии.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало дурно в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, расследовавшие дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипача.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипача.
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