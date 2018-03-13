В Лондоне нашли мертвым российского олигарха Глушкова - соратника Березовского

13 марта, 2018, 20:11

В столице Великобритании нашли мертвым 68-летнего российского олигарха Николая Глушкова

Об этом сообщает Reuters.

Тело Глушкова обнаружили в его доме на Кларенс Авеню в юго-западном пригороде Лондона.

В полиции утверждают, что смерть Глушкова не связана с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Нет никаких доказательств, содержащих ссылки на событие в Солсбери", - говорится в заявлении полиции.

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Николай Глушков был партнером и близким соратником российского олигарха Бориса Березовского, которого называли "крестным отцом Кремля". Березовского нашли повешенным в собственном доме в пригороде Лондона в марте 2013 года. Британская полиция утверждает, что Березовский совершил самоубийство.

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ". В 1996 он стал заместителем директора "Аэрофлота".

В декабре 2000 года Глушкова арестовали. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушкова освободили в зале суда, после чего он уехал в Великобританию.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2011 году он свидетельствовал в судебном деле, возбужденном Березовским против российского олигарха Романа Абрамовича, который сотрудничает с кремлевским режимом.

В 2017 году Савеловский суд рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении в $123 млн авиакомпании, заочно приговорив к 8 годам колонии.