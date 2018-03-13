 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Лондоне нашли мертвым российского олигарха Глушкова - соратника Березовского

В столице Великобритании нашли мертвым 68-летнего российского олигарха Николая Глушкова

Об этом сообщает Reuters.

Тело Глушкова обнаружили в его доме на Кларенс Авеню в юго-западном пригороде Лондона.

В полиции утверждают, что смерть Глушкова не связана с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Нет никаких доказательств, содержащих ссылки на событие в Солсбери", - говорится в заявлении полиции.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипач и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

Николай Глушков был партнером и близким соратником российского олигарха Бориса Березовского, которого называли "крестным отцом Кремля". Березовского нашли повешенным в собственном доме в пригороде Лондона в марте 2013 года. Британская полиция утверждает, что Березовский совершил самоубийство.

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ". В 1996 он стал заместителем директора "Аэрофлота".

В декабре 2000 года Глушкова арестовали. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушкова освободили в зале суда, после чего он уехал в Великобританию.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2011 году он свидетельствовал в судебном деле, возбужденном Березовским против российского олигарха Романа Абрамовича, который сотрудничает с кремлевским режимом.

В 2017 году Савеловский суд рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении в $123 млн авиакомпании, заочно приговорив к 8 годам колонии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать