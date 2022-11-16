Об этом Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн.

"Мы понимаем, насколько сейчас важно максимальное собрание всей информации относительно этого случая. Мы видим, что нам необходимо выяснить контекст, в котором происходило это событие", - заявил он.

Остин подчеркнул, что несмотря на то, что Россия максимально агрессивно ведет себя на поле боя, еще более агрессивна она при впечатлении критической инфраструктуры.

"Она причиняет страдания украинским гражданам. Кремль считает, что такая активная бомбардировка напугает украинский народ и будет способствовать проведению переговоров", - добавил он.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Ллойд Остин сообщил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки .

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