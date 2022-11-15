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Обновлено

В Польше созывают комитет по нацбезопасности, СМИ сообщили о падении ракет у границы с Украиной и погибших

15 ноября, 2022 вторник
21:46
война с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, вероятно из-за падения российских ракет вблизи границы с Украиной

Об этом сообщает спикер правительства Польши Пётр Мюллер в своем Twitter.

"Премьер-министр Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны", – написал он.

Впоследствии Мюллер рассказал также журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

По информации AFP, высокопоставленный чиновник разведки США подтвердил, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек.

На ситуацию уже отреагировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, осудив действия России.

"Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", - написал латвийский министр обороны.

  • Напомним, 15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
  • Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

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