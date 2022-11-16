Дуда обсудил вероятный удар РФ с Байденом и Зеленским

Об этом сообщает в Twitter канцелярия президента Польши.

"Между президентами Анджеем Дудой и Джо Байденом – срочный разговор", - говорится в сообщении.

Также канцелярия польского лидера сообщила о его телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter о телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Поговорил с министром обороны США. Услышал уверения, что мы можем рассчитывать на поддержку США в любой момент. Также мы повышаем степень готовности некоторых воинских частей. Польское войско следит за ситуацией и обеспечивает безопасность. Прошу быть осторожными, комментируя ситуацию", - написал Блащак.

Ранее сообщалось, что Дуда обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

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