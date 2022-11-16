"Погибли двое граждан": Польша официально заявила об ударе ракетой производства РФ и вызвала российского посла
МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 февраля убила двоих людей недалеко от границы с Украиной
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Польши.
"15 ноября 2022 года со стороны вооруженных формирований РФ совершен очередной длительный массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша", - заявляет МИД Польши.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ, потребовав немедленно предоставить подробные объяснения по поводу инцидента.
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
- Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Президент Польши Анджей Дуда обсудил вероятный удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.
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