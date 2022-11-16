Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Польши.

"15 ноября 2022 года со стороны вооруженных формирований РФ совершен очередной длительный массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша", - заявляет МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ, потребовав немедленно предоставить подробные объяснения по поводу инцидента.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил вероятный удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

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