Наша пропаганда утверждает, что мы сбиваем уже 100% "шахедов", но почему-то после каждого налёта начинаются проблемы с электричеством...

Безусловно, мы научились сбивать дроны. Прожекторы, пулемёты, пушки — всё как во Вторую мировую войну. Только вместо стационарных позиций — мобильная "конница" охотников за дронами.

Конечно, нам помогает и нехитрая тактика орков, которые запускают дроны ровно так же, как пускают ракеты — точно по приказу, не учитывая технические особенности и потенциальные возможности беспилотной техники. (Подробнее останавливаться на этом моменте не буду, чтобы не подсказывать врагу).

У больших начальников возникает соблазн скопировать "шахед", чтобы отомстить русским. Знаю, над этой задачей работают

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Но, тем не менее и увы, всё-таки к нам время от времени прилетает. И у больших начальников возникает соблазн скопировать "шахед", чтобы отомстить русским. Знаю, над этой задачей работают.

Скопировать не в буквальном смысле слова, а вот так, чтобы дальность полёта была под тысячу километров и боевая часть "не меньше 30 кг", а лучше пятьдесят или сто пятьдесят...

Ведь чем больше — тем сильнее, правда?.. И я постоянно слышу один и тот же первый вопрос, который большие начальники задают разработчикам дронов: а какой у вас вес боевой части?.. Если меньше заветных тридцати кэгэ — крутят носом, неинтересно.

Но это неправильный подход. Большой вес боевой части — это большой вес беспилотника, большие его размеры, большая стоимость и большая заметность.

Ведь почему мы сбиваем "шахеды"?.. Потому что современные радары их всё-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далёкой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полёта такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след)

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Ведь почему мы сбиваем "шахеды"?.. Потому что современные радары их всё-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далёкой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полёта такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след). Да и банально попасть в большой "шахед" проще.

Большой вес боевой части нужен, если мы собираемся снести бетонное здание, уничтожить бронетехнику, выкурить противника из бункера...

Но какие первоочередные цели могут быть у наших ударных дронов большой дальности? - Аэродромы, позиции ПВО, радиолокаторы, пусковые установки ракет "земля-земля", нефтехранилища, штабы, и т.д. А для поражения таких целей большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов.

Какие первоочередные цели могут быть у наших ударных дронов большой дальности? - Аэродромы, позиции ПВО, радиолокаторы, пусковые установки ракет "земля-земля", нефтехранилища, штабы, и т.д. А для поражения таких целей большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов

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Помните, "неизвестно чей" беспилотник долетел до Энгельса?.. Пострадал один или два бомбардировщика. Мощность боевой части была - оценочно - 150-250 кг. И увеличение веса боевой части не привело бы автоматически к увеличению количества пораженных на аэродроме самолетов, потому что максимальный радиус поражения (осколками) у авиационной осколочно-фугасной бомбы весом 500 кг — не более 200 метров, а ударная волна опасна всего на пятидесяти метрах, а самолёты стоят далеко друг от друга...

Если бы на стоянку "медведей" в Энгельсе прилетел не один беспилотник с боевой частью весом 250 кг, а сто маленьких, дешевых и малозаметных (практически незаметных) дронов-камикадзе с боевой частью весом 2,5 кг — все бомбардировщики превратились бы в труху.

Нам не надо копировать иранский беспилотный ширпотреб. Нам надо разрабатывать и производить свои дроны, придумывать и реализовывать свою тактику применения.

Этим должны заниматься профессионалы.

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Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".

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