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OPINION

Украине не следует копировать иранские "шахеды"

Юрий Касьянов
4 января, 2023 среда
12:07
Мнение

Почему мы сбиваем "шахеды"?.. Радары их видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далёкой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полёта такого крупного аппарата, сильно его демаскирует

Наша пропаганда утверждает, что мы сбиваем уже 100% "шахедов", но почему-то после каждого налёта начинаются проблемы с электричеством...

Безусловно, мы научились сбивать дроны. Прожекторы, пулемёты, пушки — всё как во Вторую мировую войну. Только вместо стационарных позиций — мобильная "конница" охотников за дронами.

Конечно, нам помогает и нехитрая тактика орков, которые запускают дроны ровно так же, как пускают ракеты — точно по приказу, не учитывая технические особенности и потенциальные возможности беспилотной техники. (Подробнее останавливаться на этом моменте не буду, чтобы не подсказывать врагу).

У больших начальников возникает соблазн скопировать "шахед", чтобы отомстить русским. Знаю, над этой задачей работают

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Но, тем не менее и увы, всё-таки к нам время от времени прилетает. И у больших начальников возникает соблазн скопировать "шахед", чтобы отомстить русским. Знаю, над этой задачей работают.

Скопировать не в буквальном смысле слова, а вот так, чтобы дальность полёта была под тысячу километров и боевая часть "не меньше 30 кг", а лучше пятьдесят или сто пятьдесят...

Ведь чем больше — тем сильнее, правда?.. И я постоянно слышу один и тот же первый вопрос, который большие начальники задают разработчикам дронов: а какой у вас вес боевой части?.. Если меньше заветных тридцати кэгэ — крутят носом, неинтересно.

Но это неправильный подход. Большой вес боевой части — это большой вес беспилотника, большие его размеры, большая стоимость и большая заметность.

Ведь почему мы сбиваем "шахеды"?.. Потому что современные радары их всё-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далёкой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полёта такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след)

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Ведь почему мы сбиваем "шахеды"?.. Потому что современные радары их всё-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далёкой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полёта такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след). Да и банально попасть в большой "шахед" проще.

Большой вес боевой части нужен, если мы собираемся снести бетонное здание, уничтожить бронетехнику, выкурить противника из бункера...

Но какие первоочередные цели могут быть у наших ударных дронов большой дальности? - Аэродромы, позиции ПВО, радиолокаторы, пусковые установки ракет "земля-земля", нефтехранилища, штабы, и т.д. А для поражения таких целей большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов.

Какие первоочередные цели могут быть у наших ударных дронов большой дальности? - Аэродромы, позиции ПВО, радиолокаторы, пусковые установки ракет "земля-земля", нефтехранилища, штабы, и т.д. А для поражения таких целей большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов

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Помните, "неизвестно чей" беспилотник долетел до Энгельса?.. Пострадал один или два бомбардировщика. Мощность боевой части была - оценочно - 150-250 кг. И увеличение веса боевой части не привело бы автоматически к увеличению количества пораженных на аэродроме самолетов, потому что максимальный радиус поражения (осколками) у авиационной осколочно-фугасной бомбы весом 500 кг — не более 200 метров, а ударная волна опасна всего на пятидесяти метрах, а самолёты стоят далеко друг от друга...

Если бы на стоянку "медведей" в Энгельсе прилетел не один беспилотник с боевой частью весом 250 кг, а сто маленьких, дешевых и малозаметных (практически незаметных) дронов-камикадзе с боевой частью весом 2,5 кг — все бомбардировщики превратились бы в труху.

Нам не надо копировать иранский беспилотный ширпотреб. Нам надо разрабатывать и производить свои дроны, придумывать и реализовывать свою тактику применения.

Этим должны заниматься профессионалы.

Источник

Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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