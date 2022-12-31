Вспомним, что говорили на Западе о перспективе вторжения России в Украину год назад. Нам предсказывали скорую победу российской армии над украинской и апокалиптический сценарий для Украины в целом. Многочисленные западные эксперты рассказывали о причинах, по которым Украина не сможет выстоять. Напомню, что наше государство на момент 24 февраля 2022 года не имело ни одного обязывающего двустороннего договора о предоставлении военно-технической или финансовой помощи в случае агрессии. Однако это не помешало странам Запада в течение 2022 года предоставить Украине разнообразную помощь на десятки миллиардов долларов.

Уникальное противостояние

Какой была фаза российско-украинской войны, которая началась в последнюю декаду февраля и продолжается до сих пор? Во-первых, это величайшая война в Европе после 1945 года и самые масштабные военные действия в мире в XXI веке. Ничего удивительного – на крупнейшую страну Европы напало с применением значительной части своего арсенала крупнейшее в мире по территории государство, это противостояние вызывает резонанс во всем мире, и он далеко не такой, как хотелось бы ключевыми мировыми игроками. Глобализация, существенно подкошенная пандемией коронавируса, получила удар под дых от боевых действий на просторах бывшей Российской империи и СССР.

Это величайшая война в Европе после 1945 года и самые масштабные военные действия в мире в XXI веке. Ничего удивительного – на самую большую страну Европы напало с применением значительной части своего арсенала крупнейшее в мире по территории государство

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Для Украины это Война за Независимость, практическое переосмысление допущенных в общении с Россией ошибок и стремление закрепить за собой место на политической карте мира. Эту задачу наше государство уже выполнило, речь идет теперь о сроках, в которые будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины в границах 1991 года. Напомню, что единственный захваченный в этом году россиянами областной центр – Херсон – Силы обороны Украины уволили 11 ноября этого года. Однако завершение войны без освобождения оккупированного в 2014 году Россией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областей и Кинбурнской косы (Николаевщина) граждане Украины вряд ли примут победу.

Эта война стала народной не только по той причине, что в пиксельную форму сегодня одеты сотни тысяч граждан Украины. Мощное добровольческое движение, энергичная поддержка волонтеров способствовали успехам сил обороны Украины. Их непосредственный руководитель – Валерий Залужный – стал одним из самых популярных персонажей государства. Не случайно российская пропаганда неоднократно пыталась противопоставить Залужному президенту Владимиру Зеленскому, однако напрасно.

Глава государства стал символом сопротивления Украины, а отношение граждан Украины к президенту своей страны – показателю зрелости общества. Владимир Зеленский воспринимается внутри Украины и в мире как лидер борющейся за собственную независимость страны, он должным образом выполняет собственную функцию как Президент Украины. Это не означает, что система власти в Украине стала по мановению руки идеальной, не означает исчезновения коррупции и ряда других проблем, однако главным врагом миллионов украинцев являются именно российские агрессоры. И это понимание необходимо, как и то, что до завершения войны новых выборов в Украине не будет.

Тотальная война

Когда говорят о широкомасштабной войне в Украине, прежде всего – и это совершенно справедливо – вспоминают о Силах обороны Украины, тех, кто принял на себя главное бремя противостояния рашистским агрессорам. Боевые возможности наших защитников стали одним из главных открытий для наших западных партнеров. Упорное сопротивление украинцев сломал стереотипы Запада и позволил сохранить независимость Украины и заложить основы для восстановления территориальной целостности нашего государства. Противостояние с Россией началось в 2014 году, и с тех пор украинские военные приобретали опыт и постепенно меняли свои позиции.

Кроме боевых действий, есть еще одно направление, на которое необходимо обратить внимание – противодействие враждебным проявлениям в тылу, которым занимается Служба безопасности Украины. Бывшего главу СБУ Ивана Баканова парламент уволил с должности в разгар боевых действий, его место занял профессиональный СБУшник Василий Малюк. Изменения, которые связывают с его приходом, ощутимы и даже показательны. СБУ не только продолжает разоблачать вражеских агентов и шпионов (вспомните о задержании полковника СБУ Кулинича, который оказался российским шпионом), но и сосредоточилась на противодействии вредной активности РПЦ в Украине. В ряде храмов русской церкви уже побывали сотрудники СБУ, чтобы поинтересоваться, сколько стоит не только опиум для народа, но и Родина, которую продают российским агрессорам.

Упорное сопротивление украинцев сломал стереотипы Запада и позволил сохранить независимость Украины и заложить фундамент для восстановления территориальной целостности нашего государства

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Спецслужбы обычно неохотно комментируют свои операции, однако в обществе существует убеждение, что взрыв на Керченском мосту или атака морских беспилотников на базу российского Черноморского флота в Севастополе – это дело рук СБУ. Собственно, на это Василий Малыш и намекнул достаточно прозрачно. Как и на то, что «хлопок» в тылу рашистов будет палаты и дальше, независимо от сезонных капризов, вплоть до завершения войны.

Если мы вернемся к боевым действиям, то ряд знаковых моментов заслуживает особого внимания. Рашистам не удалось создать для украинских защитников ни одного «котла», так любящих их пропагандисты. Силы обороны Украины двумя ПКР "Нептун" превратили в объект дайвинга в Черном море ракетный крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота. После атаки морских дронов на Севастополь в конце октября активность российских кораблей в Черном и Азовском морях существенно снизилась. Атака беспилотниками по аэродромам российской стратегической авиации в Энгельсе и Дягилево стала ответом на варварские атаки рашистов по объектам критической инфраструктуры Украины. Эти атаки с целью заморозить украинские мегаполисы и лишить электроэнергии и водоснабжения максимальное количество граждан государства являются варварством XXI века. Кстати, стремительное контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области заставило Путина объявить "ограниченную" мобилизацию, то есть еще глубже втянуть российское общество в состояние войны.

В борьбе за сознание

Мы наглядно убедились, что дегуманизация украинцев была и остается элементом внутренней политики РФ. Там все меньше скрывают, что стремятся захватить новые территории, в нарушение норм международного права. Зверские преступления русских кафиров против мирного населения и военнопленных стали наиболее масштабными после Второй мировой войны. Путин, публично обещавший "не допустить повторения Сребренницы на Донбассе", теперь ассоциируются с террором в Буче, уничтожением Мариуполя, массовыми захоронениями в Изюме, зверским уничтожением более 50 пленных защитников "Азовстали" в концлагере в Оленовке. Эти преступления свидетельствуют о настроениях, царящих внутри российского общества, поддерживающего действия хозяина Кремля.

Если мы говорим о настроениях, то нужно затронуть и элементы общественной жизни. Падение влияния и значение русского языка и культуры в Украине происходит масштабно, в мире растет интерес к украинскому языку. Влияние РПЦУ заметно уменьшилось, среди ее священников оказались не только носители идей "русского мира", но и открытые коллаборанты агрессора. Поскольку православные общины в России и Украине являются одними из самых больших в мире, завершение войны повлечет за собой и изменение расстановки сил в мировом православии. Базовая для российской пропаганды идея о "триедином славянском народе" демонстрирует искусственность, миф о российско-украинской дружбе разрушен сотнями убитых и тысячами принудительно вывезенных из Украины детей.

Путин, публично обещавший "не допустить повторения Сребренницы на Донбассе", теперь ассоциируются с террором в Буче, уничтожением Мариуполя, массовыми захоронениями в Изюме, зверским уничтожением более 50 пленных защитников "Азовстали" в концлагере в Оленовке

Цинизм русской верхушки проявляется в показательных деталях. Россия, как известно, является ядерным государством, а Украина отказалась от полученного от СССР ядерного арсенала в начале 90-х годов ХХ века. Агрессоры в первые недели войны захватили Чернобыльскую АЭС – символ ядерной катастрофы, и Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Ее они продолжают удерживать, превратив в объект провокаций. Однако этого Кремлю оказалось мало, и осенью 2022 года VIP-группа ее военных и политических руководителей во главе с Путиным обвиняла Украину в подготовке к использованию "грязной бомбы". Представители МАГАТЭ не нашли никаких подтверждений этого факта.

Следует отметить, что информационное сопровождение боевых действий имеет очень важное значение. Российская пропаганда напоминает асфальтный каток, пытающийся закатать малейшие проявления несогласия с официальной линией Кремля "СВО идет по плану". Внутренние протесты в РФ действительно малозаметны, хотя мобилизация повлекла за собой ряд инцидентов в рядах российской армии. Пропагандистские усилия РФ олицетворяет тандем официальных сообщений Министерства обороны и "военкоров". Российские спецслужбы активно используют анонимные телеграммы-каналы для формирования альтернативной реальности. Украина ответила запуском телемарафона "Единые новости", безосновательным отключением от цифрового вещания трех оппозиционных, но патриотических телеканалов и массивом информации непосредственно от участников боевых действий.

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Не менее интересным выглядит человеческое измерение войны между Россией и Украиной. Миллионы граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии России, их точное количество неизвестно. По некоторым оценкам, около 20% населения Украины уехало с территории страны, и это свидетельствует о масштабной демографической катастрофе. Говорить о реальном возвращении украинских беженцев можно будет только по завершении боевых действий с Россией. Интересно, что объявленная в конце сентября 2022 года "ограниченная" мобилизация в России повлекла за собой отток сотен тысяч граждан РФ, выглядит уникальной ситуацией для страны-агрессора. Однако не следует исключать, что этот человеческий ресурс может быть использован для гибридных воздействий в течение следующих месяцев. У украинских мигрантов, в свою очередь, есть шансы стать дополнительным ресурсом для восстановления страны после завершения боевых действий.

Глобальное измерение

Прежде всего, следует сказать, что Россия сломала через колено существующий международный порядок, злоупотребляя собственным статусом. Своими действиями РФ продемонстрировала свою готовность осуществлять демонстрационную "за три дня" агрессию против крупнейшей страны Европы, которая должна была поставить на колени Украину и уничтожить волю к сопротивлению многих европейских стран. Сопротивление сил обороны Украины при поддержке граждан позволило не только дать отпор, но и существенно изменить парадигму развития ситуации. Мир в течение 2022 года из многополярного по природе встал на рельсы биполярности, причем России в этой модели, если верить Си Цзиньпину, нет.

Агрессия России стала катализатором сближения Украины с Европейским Союзом и НАТО. Подав в конце февраля заявку на вступление в ЕС, наше государство уже в июне вместе с Молдовой получило кандидатский статус. Следует понимать, что Европейский Союз принял Украину в общее политическое пространство и оказывает масштабную финансовую помощь вместе с Соединенными Шатами. Не исключаю, что в Брюсселе рассматривают будущий процесс восстановления Украины как импульс для роста экономики Евросоюза, ведь масштабы нанесенного российской агрессией убытков измеряются сотнями миллиардов долларов/евро.

Агрессия России стала катализатором сближения Украины с Европейским Союзом и НАТО. Подав в конце февраля заявку на вступление в ЕС, наше государство уже в июне вместе с Молдовой получило кандидатский статус.

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После проведения Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины об их "вхождении" в состав РФ Владимир Зеленский объявил о подаче "ускоренной заявки" на вступление в НАТО. Однако эта инициатива не нашла адекватную реакцию среди членов Альянса, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения войны с Россией. Это не должно удивлять, ведь даже члены мощнейшего военно-политического альянса в мире не готовы идти на эскалацию отношений с ядерной Россией. Однако Швеция и Финляндия, сохранившие нейтралитет во время холодной войны, подали заявки на вступление в НАТО. Не менее показательным стало декабрьское коммюнике "Группы семи", в котором G-7 отметила стремление привлечь Путина к уголовной ответственности.

Российская агрессия породила появление нового формата – "Рамштайн", получившего название в честь американской военной базы в Европе. Он объединил более 50 стран, среди которых все участники НАТО и ЕС в вопросе предоставления Украине военной помощи. Стоит вспомнить и закон о ленд-лизе, принятый в Соединенных Штатах, который в настоящее время является символическим проявлением солидарности. Однако ВСУ в течение 2022 года получили 155-миллиметровые гаубицы, РСЗО HIMARS, а в конце декабря – решение о передаче батареи противоракетной системы Patriot. Военно-техническая помощь Украине в течение 2022 года увеличивалась количественно и качественно, а позиция лидеров Запада – "Россия не может победить в этой войне" – звучала все увереннее.

Военно-техническая помощь Украине в течение 2022 года увеличивалась количественно и качественно, а позиция лидеров Запада - "Россия не может победить в этой войне" - звучала все увереннее

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Широкомасштабное вторжение России, к сожалению, подорвало систему международных отношений, продемонстрировав неэффективность ОБСЕ и целесообразность реформирования Совета Безопасности ООН, работу которого российский представитель Василий Небензя регулярно превращал в балаган. В Генеральной Ассамблее ООН во время голосования за резолюцию, осуждающую проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях, Россия сумела объединить вокруг себя только Беларусь, Сирию, Северную Корею и Никарагуа. Очень показательна ситуация.

Если позиция стран Запада выглядит очень показательной (в частности, бывший британский премьер Борис Джонсон был последовательным двигателем постоянного давления на Россию) и находит воплощение не только в оказании помощи Украине, но в самых масштабных в истории санкциях против России, то вне "золотого миллиарда" ситуация несколько иная. Китай и Индия покупают у России энергоресурсы с заметным дисконтом, страны Азии, Африки, Латинской Америки не спешат вводить санкции и портить отношения с Россией. Поэтому наивно полагать, что РФ отброшена на обочину мировой политики, однако ее глобальное влияние существенно снизилось.

Стремление России использовать нефть и газ для шантажа Запада обернулось для Москвы потерей имиджа надежного партнера по поставке энергоресурсов. Взрывы на газопроводах NordStream не смогли изменить ситуацию в энергетической сфере в пользу России, ее "энергетическое оружие" разряжено окончательно.

Российско-украинская война оказала существенное влияние на соседей обоих государств, прежде всего на постсоветские страны. Белоруссия во главе с Лукашенко стала практически единственным официальным военно-политическим союзником РФ. Тревожно в Молдове, где Россия пытается расшатать внутриполитическую ситуацию. Страны Южного Кавказа стали объектом завышенного внимания русской пропаганды.

Вместо послесловия

Мы сейчас находимся внутри процесса русско-украинской войны, что усложняет объективный анализ ситуации. Однако говорить о промежуточных итогах необходимо уже сегодня, ведь противостояние России и Украины является уникальным триггером для системы международных отношений. Победа Украины не вызывает сомнений, однако, необходимо донести до Запада целесообразность дезинтеграции Российской Федерации, реализации ее народами права наций на самоопределение. Другого реального способа обезопасить Европу от рецидивов агрессии Кремля на самом деле нет.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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