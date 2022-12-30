Непрямое участие Ирана в войне России в Украине требует более четкой позиции Украинского государства в отношении исламистского режима иранских мулл. И здесь речь может идти не только о военных поставках иранцев в Российскую Федерацию. Вопрос иранско-украинских противоречий является более глубинным. Как между государством, добровольно отказавшимся от третьего в мире ядерного арсенала и страной, которая любой ценой хочет производить ядерное оружие, и этим не только представляет огромную угрозу для своих соседей, но и для всего мира.

Россия, подрядившаяся помогать Ирану в его намерениях обязательно присоединиться к "клубу ядерных государств", прекрасно понимает, какую огромную угрозу представляет для всего Ближнего Востока вожделенный ядерный статус иранцев. Но это именно то, к чему так стремится Путин – дестабилизации ближневосточного региона, чтобы на фоне провоцирования хаоса проталкивать там свои интересы.

Тегеран, войдя в антизападную коалицию, которую с таким энтузиазмом создает Кремль, фактически обрезает себе пути к возможности договориться с Соединенными Штатами и Европой о послаблении или вообще снятии с него санкций.

Антиамериканизм и желание как можно больше досадить союзникам и партнерам США стали одной из причин постоянных антиукраинских решений режима мулл, несмотря на то, что, в большинстве случаев, стратегические интересы Украины и Ирана реально мало пересекаются.

Антиамериканизм и желание как можно больше досадить союзникам и партнерам США стали одной из причин постоянных антиукраинских решений режима мулл, несмотря на то, что в большинстве случаев стратегические интересы Украины и Ирана реально мало пересекаются.

Из этого следует, что украинская сторона должна официально предупредить Тегеран, что поставки России дронов и возможные поставки баллистических ракет будут считаться Украиной участием Ирана в российско-украинской войне. И после ее завершения мы оставляем за собой право требовать от Исламской Республики Иран выплат в полном объеме репараций для возмещения нанесенного ущерба украинским гражданам и инфраструктуре Украины.

В Иране уже сейчас должны понять, что военное партнерство с террористическим государством Россия не будет для них бесплатным. Как и то, что за сбитый иранцами украинский самолет им тоже придется ответить в полном объеме. Сближение с режимом Путина имеет свою высокую цену, и об этом в Иране предстоит знать.

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Но в Иране полностью поддерживают агрессию Путина. Как отмечает клерикальная иранская газета "Kayhan" в статье "В войне в Украине виноваты западники, они не оставили России другого выхода, как нападать": "Многие эксперты ищут корни нынешней войны в Украине в 2014 году и попытке Запада присоединить Украину к НАТО, когда западные власти пришли к власти в Украине в 2014 году после цветной революции".

По мнению авторов этого издания: "Либеральные иллюзии западного мира спровоцировали Путина и он показал, что готов нанести Украине большой вред, чтобы не дать ей сблизиться с Западом". Далее "Kayhan" пишет, "Верховный лидер Революции также провел подобный анализ во время встречи с Путиным: "Война – это строгая и тяжелая категория, и Исламской Республике совсем не приятно, что от нее страдают простые люди, но в случае с Украиной, если вы не проявите инициативы, если вы не будете предпринимать действий, то другая сторона станет инициатором войны. Если бы дорога в НАТО стала открытой для Украины, то они бы через некоторое время начали такую же войну под предлогом оспаривания Крыма".

В Иране считают, что имеют право распространять хаос в регионе, при этом обвиняя других в мифических преступлениях, которых просто не могло быть.

Здесь аятолла Хаменеи точно повторяет тезис путинской пропаганды, что Россия просто была вынуждена напасть на Украину, чтобы та не напала на нее первой. Конечно, этот тезис очень сомнительный, однако для внутреннего иранского информационного потребления он запущен не случайно. Надо же как-нибудь оправдывать преступления в Украине своего террористического союзника.

Однако в Иране считают, что имеют право распространять хаос в регионе, при этом обвиняя других в мифических преступлениях, которых просто не могло быть. Так на днях в иранской прессе мелькала информация, что на оккупированной Ираном части Южного Азербайджана "доблестные" иранские спецслужбы арестовали 4 группы агентов израильского "Моссада". Очевидно, что иранские власти стремятся продемонстрировать своему народу, что все у нее находится под полным контролем, и какую опасность и угрозы несет Израиль "миролюбивому" Ирану.

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Здесь можно сразу сказать, что арест такого большого количества якобы "агентов Израиля" - чистая фикция. Что-то вроде того, как во времена российской оккупации Украины массово вылавливали "агентов Запада", и под пыткой они быстро во всем "признавались".

Такие "героические" результаты могут являться подводкой к выдвижению иранцами претензий Азербайджана в том, что он, мол, разрешает проникновение со своей территории "израильской агентуры". Чем влечет за собой нагнетание негатива в двусторонних отношениях Ирана и Азербайджана.

Похоже, такой массовый улов "израильских агентов" нужен Ирану для того, чтобы отвлечь внимание его населения от очень тяжелой экономической и социальной ситуации в стране, которая постоянно ухудшается. Верховному лидеру Ирана аятолли Хаменеи нужны враги, чтобы на них можно было списать все свои просчеты и трудную жизнь народа. В Тегеране продолжают фантазировать, что еще чуть-чуть и Америка начнет распадаться, теряя при этом свой статус сверхдержавы, а доллар перестанет быть признанной мировой валютой.

Доллар составляет 40 тысяч реалов, а деньги людей развеиваются как дым. В связи с этим правительственная экономическая команда, которая является неслаженной командой и не имеет ответственного лидера, должна быть подотчетна парламенту

В действительности экономическая ситуация в самом Иране очень тяжелая и иранская валюта катастрофически обесценивается. Так одна из самых тиражных иранских газет "Donyae eqtesad" (Мир экономики) приводит слова представителя Экономической комиссии иранского парламента Сейеда Гани Назари: "К сожалению, парламенту еще не ясно - кто в правительстве отвечает за экономику? Кто ответственен за программы правительства и бюджет - первый вице-президент, вице-президент по экономическим вопросам, многие из тех людей, которые принимают решение, господин президент!, доллар составляет 40 тысяч реалов, а деньги людей развеиваются как дым. является неслаженной командой и не имеет ответственного лидера, должна быть подотчетна парламенту.Во время встреч, которые мы проводили с людьми в избирательных округах, мы не могли убедительно объяснить текущую ситуацию на рынке валюты и золота, и даже у правительства и самого президента нет относительно этого убедительного ответа".

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Конечно, Сейед Гани Назари ни одного критического слова не может сказать в адрес аятоллы Хаменеи или его фундаменталистской клерикальной власти. Но никакая подотчетность правительственной экономической команды парламента не способна спасти от продолжающегося падения иранскую валюту – реал. Когда политика превалирует над экономикой, такие результаты становятся вполне ожидаемыми и закономерными. Все это логические последствия того, что Иран принял сторону России в ее войне в Украине и противостоянии с Западом. Прогнозируем: дальше будет еще хуже. Ведь величайший враг иранского народа – это его малообразованное и некомпетентное исламистское руководство.

Но если внимательно проанализировать ведущую иранскую прессу, то сегодня у этой страны есть три основных врага – США, Израиль и Украина. Негативные статьи об Украине появляются в иранских медиа чуть ли не каждый день. Часто даже перекрывая негатив об Израиле, что стало для их СМИ уже традицией. Политическая фишка иранских средств массовой информации давно уже состоит в том, что Украина не имеет права на существование. И хотя это не всегда декларируется прямо, но следует из предлагаемых иранцам статей.

Иран откровенно стремится к изменению мирового порядка, поэтому политический тандем "Россия-Иран" несет прямую угрозу не только для Украины. Проигрыш Украинского государства в противостоянии с московской империей открыл бы путь для нападения на своего соседа – Саудовскую Аравию, даже еще до того, как у Ирана могло быть ядерное оружие.

Иран открыто стремится к гораздо большему, чем то, что он имеет сейчас. Как считает ветеран иранской дипломатии бывший посол в Мексике Кадири Абьяне: "Для того чтобы ускорить изменение мирового порядка и двигаться к новому мировому порядку, необходимо усилить экономическую и военную мощь стран, выступающих против американской политики, и мы не являемся исключением из этого правила. Укрепление сил сопротивления и сотрудничество между политическими полюсами и разными странами является очень важным фактором в этом вопросе, поскольку сотрудничество и достижение консенсуса по засилью Америки приведет к изменению текущего мирового порядка и более быстрому продвижению в новый мировой порядок и формированию многополярного мира. Путин, мультиполяризация мира в конечном счете есть во благо народов".

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Иран откровенно стремится к изменению мирового порядка, поэтому политический тандем "Россия-Иран" несет прямую угрозу не только для Украины. Проигрыш Украинского государства в противостоянии с московской империей открыл бы путь для нападения на своего соседа – Саудовскую Аравию, даже еще до того, как у Ирана могло быть ядерное оружие. Так же это представляло бы опасность и для многих государств арабского мира, большинство из которых считают для себя более целесообразным придерживаться нейтралитета во время российско-украинской войны.

В Тегеране уверены, что противостояние Украины с Россией однозначно решится в пользу Москвы. И тем более болезненным станет восприятие в Иране геополитического поражения Путина в Украине.

В истории уже не раз бывало, что те, кто полностью поставил на выигрыш одной из сторон, оправдывали это тем, что это заставили их сложные обстоятельства, которые у них объективно сложились. А в случае враждебного отношения Ирана к Украине у Тегерана не было никаких объективных причин желать исчезновения Украинского государства с карты мира. Встав на сторону нашего врага, они понесут за это ответственность.

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В этом контексте выглядело бы логичным, если бы Украина, предварительно согласовав это со своими партнерами из Азербайджана, инициировала в ООН вопросы нарушения прав человека и гражданских свобод в оккупированном Ираном Южном Азербайджане. А также притеснения азербайджанского языка, культуры и традиций коренного народа Южного Азербайджана – азербайджанцев. В вопросе оккупации Южного Азербайджана Ираном Украина должна выявить свою твердую позицию, став первым государством, которое поднимет этот вопрос перед Советом Безопасности ООН.

Украина на международной арене должна продемонстрировать свою принципиальную наступательную позицию. Потому что агрессивный и непредсказуемый Иран в нынешнем виде не должен больше существовать, поскольку он, как и Российская Федерация, является искусственным государством, объединившим территории покоренных им народов

Насильственная иранизация южных азербайджанцев является не менее позорным явлением, чем принудительная русификация Украины во времена Российской империи и Советского Союза. Очевидно, что такую инициативу Украины должен поддержать сам Азербайджан, Турция и другие тюркоязычные государства, для которых судьба южных азербайджанцев не является пустым звуком.

Украина на международной арене должна продемонстрировать свою принципиальную наступательную позицию. Потому что агрессивный и непредсказуемый Иран в нынешнем виде не должен больше существовать, поскольку он, как и Российская Федерация, является искусственным государством, объединившим территории покоренных им народов.

Украина, как никто другой, понимает, как быть под иностранной оккупацией. Ибо она сама веками не могла избавиться от московского ига. И в Иране зря ожидают, когда "труп Украины" проплывет мимо них. Тегеран тщетно ввязался в эту позорную для себя историю. Но за все нужно отвечать, особенно если ты добровольно встал на сторону мирового зла, все более приближающегося к своему неизбежному разгрому и окончательному поражению.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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