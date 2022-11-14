Идея с флотом морских дронов мне нравится. Но попробуем по пунктам:

Президент Украины объявил о формировании специального флота: "Будем аккумулировать средства для флота морских дронов". Его главная задача – защита акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей. Поэтому Украина открыла сбор на первый в мире флот из 100 морских дронов. Морской дрон – уникальная и засекреченная украинская технология. Один такой аппарат стоит 10 млн грн. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в частности ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью, а также наземная автономная станция управления, системы транспортировки и хранения, центр обработка данных. Сбор будет идти на фандрейзинговой платформе United24. Требуется 1 млрд грн. В бюджете Украины на следующий год запланировано 2 млрд грн на телеканал "Дом". Так вот, не нужно ждать, и не нужно ничего аккумулировать. Можно перевести 2 млрд грн на дроны и купить на эти деньги… 200 дронов. Это очевидно усилит и гарантирует защиту акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые россияне запускают с кораблей. И можно защищаться уже сегодня, а не когда соберут деньги.

Так что не стоит ждать. Флот можно иметь уже сейчас. И можно не благодарить меня за идею.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экс народный депутат Украины

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