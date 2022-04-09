Ракетным ударом по Краматорску Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ ракетным ударом по Краматорску и по эвакуируемым семьям окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность
Об этом он написал в Telegram.
"Франция устами министра финансов Ле Мера заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для России. Британия устами Премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для российского кровавого газа. Германия же устами Президента о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая Путина, и, наконец, США устами Президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. по Краматорску и по эвакуируемым семьям окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность", - написал Подоляк.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы враги попали немного точнее, погибли бы 4000 человек. Президент США осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и обещает поддержку Украине.
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