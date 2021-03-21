Врач из Черновцов рассказала, можно ли прививаться индийской вакциной

21 марта, 2021, 10:05

При любой вакцинации - неважно, это коронавирус, корь, или что-то другое, - всегда нужно анализировать, где больший риск: получить негативные последствия после вакцинации или получить негативные последствия от болезни

В этом убеждена врач-иммунолог, врач-терапевт Черновицкой областной больницы Наталья Зливко, передает Еспресо.TV .

В случае с COVID-19 человек имеет гораздо больше шансов получить негативные последствия от коронавируса, чем от вакцинации, утверждает врач.

Читайте также: Жадан привился от COVID-19 и смеется над угрозами и предостережениями антивакцинальников

"Вакцина индийская, но она разработана в Оксфорде. В Индии взяли лицензию и на своем заводе изготовили такую же вакцину", - приводит слова Натальи Зливко газета Молодой буковинец .

И в качестве примера рассказывает о ситуации в больнице, где работает.

Читайте также: Княжицкий: Украина - белое пятно на карте вакцинации в Европе

"Из наших медиков-сотрудников, которые прививались, и их родственников, не было ни одной серьезной побочной реакции на эту вакцину. Вакцина абсолютно безопасна. Те побочные действия, которые есть на сегодня у людей, вакцинированных в Украине - все в пределах нормы".

Справка

Напомним, AstraZeneca, которую еще называют оксфордской вакциной, разработали совместно Оксфордский университет и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с одним из мировых лидеров по производству вакцин - Индийским институтом сывороток Serum Institute of India - на производство своей вакцины от ковида.

Индийская AstraZeneca получила локальное название CoviShield.

Напомним, в Кабмине говорят, что вакцина Pfizer "поступит в ближайшее время" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb