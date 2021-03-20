Княжицкий: Украина - белое пятно на карте вакцинации в Европе

20 марта, 2021, 21:00

Украина - аутсайдер в процессе вакцинации населения от коронавируса COVID-19, белое пятно на карте Европы

Об этом говорится в авторском сюжете программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .

"500 тысяч доз индийской вакцины CoviShild никоим образом не спасают ситуацию, Украина остается белым пятном вакцинации как среди стран Европы, так и мира. К примеру, в Израиле вакцинировано 56% населения. Среди граждан старше 50 лет привито 86%. В Великобритании вакцинировано 40% всех граждан. В Чили - 28%. В США - 23%. В Эстонии - 15%. В Украине вакцинировано 0,2% ", - сообщил Николай Княжицкий.

Иммунолог Борис Донской подтвердил, что полмиллиона доз вакцины CoviShild не остановят распространение пандемии в Украине, однако их можно было рационально использовать и повлиять на смертность в Украине.

"Этим полмиллионом доз остановить пандемию, остановить передачу вируса не удастся. Эти полмиллиона доз действительно можно было использовать, мне гораздо рациональнее, снизив смертность - если бы по программе делать прививки именно представителям групп риска по осложнениями. Тогда за полмиллиона доз мы бы могли не получить лишних 5-6 тысяч смертей и 20-30 тысяч госпитализаций ", - сообщил иммунолог.

Борис Донской спрогнозировал, что к началу лета украинцы получат такой уровень имунности, который или остановит пандемию, или на порядок снизит уровень заболеваемости. Однако этот коллективный иммунитет мы получаем за счет жертвы в виде людей, которые не пережили эту пандемию.

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