В Кабмине говорят, что вакцина Pfizer "поступит в ближайшее время"

20 марта, 2021, 14:05

Вскоре в Украину должна прибыть первая партия антикоронавирусных вакцин Pfizer

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV .

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. На сегодняшний день с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX", - сказал украинский премьер в интервью немецкому журналу Bild.

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При этом точные сроки получения вакцин Pfizer им названы не были.

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Кроме того, Шмыгаль подтвердил, что российский препарат "Спутник V" в Украине не будет использоваться.

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