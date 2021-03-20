В Кабмине говорят, что вакцина Pfizer "поступит в ближайшее время"
Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV .
"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. На сегодняшний день с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX", - сказал украинский премьер в интервью немецкому журналу Bild.
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При этом точные сроки получения вакцин Pfizer им названы не были.
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Кроме того, Шмыгаль подтвердил, что российский препарат "Спутник V" в Украине не будет использоваться.
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