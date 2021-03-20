Жадан привился от COVID-19 и смеется над угрозами и предостережениями антивакцинальников

20 марта, 2021, 22:11

Украинскому писателю и певцу Сергею Жадану сделали прививку от COVID-19

Соответствующее фотографию он обнародовал у себя на странице сегодня, 20 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Провакциновался. И вам советую, если есть возможность", - отметил при этом Жадан.

В ответ писатель получил в комментариях немало оговорок и даже угроз от противников вакцинации.

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К подобным выражениям Сергей Жадан отнесся с иронией.

А на вопрос - до какой приоритетной категории он относится, к военным или к врачам - Жадан ответил:

"Инжинер человеческих душ".

Напомним, единственной возможностью сейчас вакцинироваться в Украине является использование остаточных вакцин во время прививок солдат, офицеров и медиков. В том случае, если кто-то из них не появился на прививку или отказывается прививаться и в раскрытой упаковке остаются неиспользованные дозы, срочно вызывают того, кто или стал в очередь на вакцинацию через семейного врача, или записался через мобильное приложение "Дия".

Кроме того, известных людей вакцинируют из соображений популяризации прививки от коронавируса.

Но в целом, как утверждает оппозиция, командой Владимира Зеленского кампанию по общенациональной вакцинации и с соответствующей разъяснительной работы провалено.

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