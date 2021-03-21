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Espreso.tvСпортСборная Украины перед матчем отбора ЧМ-2022 против Франции потеряла 5 футболистов

Сборная Украины перед матчем отбора ЧМ-2022 против Франции потеряла 5 футболистов


фото: uaf.ua
Перед стартовыми матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины потеряла пятерых футболистов

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Накануне старта квалификации ЧМ-2022, мышечные повреждения получили футболисты "Динамо" Артем Беседин и Виктор Цыганков, которые не смогут помочь сборной Украины в мартовских матчах.

Ранее стало известно, что не восстановится к матчам с Францией (24 марта, Сен-Дени), Финляндией (28 марта, Киев) и Казахстаном (31 марта, Киев) полузащитник Тарас Степаненко.

Таким образом, с учетом Игоря Харатина и Виктора Корниенко, которые ранее получили положительные тесты на коронавирус, из состава команды выпало пять игроков.

Из-за этого, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал нападающего "Днепра-1" Артема Довбика. В свое время форвард уже получал приглашение в национальную команду, в частности, перед матчами отбора к чемпионату мира-2018, однако в составе сборной еще не дебютировал.

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