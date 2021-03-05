Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2022

5 марта, 2021, 18:12

Главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ .

В список попали 33 футболиста, позже тренерский штаб уменьшит количество игроков, которые получат шанс сыграть за сборную Украины.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Дмитрий Резник ( "Ворскла"), Андрей Лунин ( "Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ( "Десна"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ( "Шахтер"), Артем Беседин ( "Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

В марте сборную Украины ждут матчи квалификации на ЧМ-2022 против Франции (25 марта), Финляндии (28.03) и Казахстана (31.03). В ближайшее время Андрей Шевченко должен объявить заявку национальной команды на эти встречи.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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