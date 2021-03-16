ЧМ-2022: матчи сборной Украины перенесли из Львова в Киев

16 марта, 2021, 16:09

Мартовские матчи сборной Украины по футболу в квалификации ЧМ-2022 пройдут в Киеве

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Украинская ассоциация футбола приняла решение перенести матчи против Финляндии и Казахстана в Киев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львове, где в последние дни наблюдается значительное увеличение случаев COVID-19.

Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны были пройти во Львове, но теперь будут сыграны в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи.

15 марта сообщалось, что сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове , если Львов окажется в "красной" зоне карантина.

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