Сборная Украины сыграет стартовые матчи отбора ЧМ-2022 при пустых трибунах
18 марта, 2021, 12:30
Сборная Украины по футболу сыграет стартовые домашние матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии и Казахстана при пустых трибунах из-за жесткого карантина в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве из 20 марта по 9 апреля объявила жесткий карантин. Среди прочего, запрещается проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков.
Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны были пройти во Львове, но бели перенесены в Киев на НСК "Олимпийский".
Против Франции в Сен-Дени команда Андрея Шевченко также сыграет при пустых трибунах.
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на мартовские матчи.
- 15 марта стало известно, что мартовские матче сборной Украины по футболу в квалификации ЧМ-2022 пройдут в Киеве.
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