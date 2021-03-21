Чтобы выстоять во время нового удара РФ украинцы должны сплотиться, определиться с союзниками и изолировать "пятую колонну", - Рамис Юнус

21 марта, 2021, 19:20

Эксперт-международник, а в прошлом глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус, который сейчас живет и работает в США, поделился опытом действий азербайджанской армии и государства накануне недавнего конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Вы должны быть готовы и консолидированы. Тогда они (враги, - ред.) увидят, что украинское общество монолитно в вопросах безопасности, очень сильно и оно готовится к этой войне, и Украина 2014 года - это не Украина 2021 года. В 2021 году мало им не будет", - отметил он.

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При этом, как отметил эксперт, официальному Киеву не стоит надеяться на военную помощь Франции и Германии.

"Европа в этом противостоянии, кроме риторики, вам ничем не поможет. Вам могут помочь только англо-саксы во главе с Соединенными Штатами. Плюс ваши ближайшие соседи - Балтия, Польша. Они однозначно будут вам помогать, потому что они имеют ту же проблему и они тоже со страхом смотрят в сторону Кремля. Плюс вам будут помогать те, кто помогал Азербайджану. В первую очередь, та же Турция ", - пояснил Юнус.

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Также руководству Украины необходимо уже сейчас продумать, каким образом на период ведения новых масштабных боевых действий можно будет ограничить влияние и даже изолировать пророссийскую "пятую колонну" в органах власти. В Азербайджане это был начальник Генштаба и его люди.

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Кроме того, Украина должна помочь понять простым гражданам России, что расплачиваться за агрессию Кремля своими жизнями придется именно им.

"Я не думаю, что многие россияне хотели бы, чтобы снова тысячами шли гробы. Они будут идти именно тысячами, если Путин будет готовить очередную авантюру", - подытожил Рамис Юнус.

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