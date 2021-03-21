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Espreso.tvОбществоСтало известно, как оккупанты готовятся в ОРДЛО к новой войне с Украиной

Стало известно, как оккупанты готовятся в ОРДЛО к новой войне с Украиной

иллюстративное
фото: tanksdb.ru
"Учителя" в оккупированном Донецке, Луганске и других неподконтрольных городах рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и "необходимость защищать Донбасс"

Об этом говорится в докладе "Восточной правозащитной группы", обнародованном на официальной странице организации, передает Еспресо.TV .

Цитируем:

"Наши источники информации нам сообщают:

На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.з. "Народной милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи.

В ночное время суток в период с 1.00 до  3.00 в посёлке Фащевка (ОРЛО) проходила колона военной техники (гул стоял на весь посёлок).

Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс.
 

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Мобилизация в городах ОРДЛО продолжается, мужское население приходит в военкоматы, многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам.
В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном луче "казаки" начали обновлять свои формирования".

Кроме того, в ОРДЛО начато частичное погашение долгов по заработной плате перед работниками.

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