В новой войне с Украиной Путин будет действовать, как Гитлер против Польши. Совершит провокацию и будет отрезать от моря, - Пионтковский
С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) выступил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
Сценарий, считает он, будет очень похожим:
- провокация якобы против военных РФ или наемников из террористических организаций "ДНР" - "ЛНР" в условных "Гливицах";
- дальнейшие удары вооруженных сил Владимира Путина, направленные на лишение Украины выхода к Черному морю.
Точно так действовал Адольф Гитлер, "отрезая" Польшу от Балтики.
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При этом Пионтковский вероятную новую вооруженную агрессию России против Украины оценивает как практически неотвратимую. Ее реальность растет с каждым днем, отмечает аналитик.
Что касается реакции в ответ от международного сообщества, стран Запада и, в частности, Соединенных Штатов Америки, то она будет заключаться, по словам Пионтковского, в сокрушительных для российской экономики новых суперсанкциях. Правда, отмечает он, будут применяться они только в случае реального продвижения техники и живой силы РФ, а не угроз их применения.
- Напомним, российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, ссылаясь на собственные эксклюзивные данные, рассказал на канале "Еспресо", как ведущие силовики из Москвы давят на Путина , чтобы тот начал новую войну с Украиной.
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