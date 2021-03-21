Россияне накапливают военную технику в Горловке и Моспино, - СМИ
Такую информацию со ссылкой на собственные источники в военизированных структурах российской оккупационной администрации распространило радио Донбасс.Реалии, передает Еспресо.TV .
"Сведения подтвердили в одном из украинских разведывательных подразделений, работающем в зоне ООС", - отмечается в материале журналиста Александра Демченко.
Эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках, вот они.
Горловка
Первый из них расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер". До линии здесь - не больше 9 километров. Место расположения завода выделено красным.
Горловка - неподконтрольна часть Донецкой области. Торецкое и Новгородское - под контролем правительства Украины
Вид завода на спутниковых снимках
Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.
Их масштабы можно оценить по этому видео. Водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского.
Моспино
Второй объект - бывший аэродром ДОСААФ. Он расположен неподалеку от Моспино к юго-востоку от Донецка.
По информации источников радио "Донбасс.Реалии", техника вооруженных формирований здесь хранится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее. Аэродром выделен красным.
Аэродром на юго-восток от Моспино
До Донецка отсюда около 12 км.
Сельскохозяйственные угодья вокруг аэродрома
До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом.
На видео хорошо видно его очертания. Сравните их со спутниковыми снимками.
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