На Харьковщине манипулируют статистикой по койко-местам для больных коронавирусом, - СМИ

20 марта, 2021, 12:25

В то время, как количество больных COVID-19 в пределах Харьковской области растет с каждым днем, - чиновники отчитываются, что койки свободные есть и ситуация контролируется

Об этом со ссылкой на харьковскую телекомпанию АТН передает Еспресо.TV .

И именно информацию о "ковидных" койках бывший заведующий реанимацией областной "инфекционки", а ныне - консультант Харьковской областной клинической больницы Владимир Корсунов считает манипуляцией. Потому что просто койка и койка с кислородом - совершенно разные вещи, говорит специалист.

"Если считать все койки, в том числе которые не обеспечены кислородом, или не обеспечены, еще лучше сказать, текущим кислородом с магистралями, то тогда можно насчитать их еще миллион. И в-третьих, есть учреждения, которые имеют койки, но не могут принимать всех пациентов. Например, второй роддом: мы же не можем туда госпитализировать небеременных женщин или, тем более, мужчин ", - объясняет Корсунов.

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И в то время, когда, по официальным данным, загруженность коек с кислородом в Харьковской области не намного превышает 30%, - реальная ситуация, заявляют волонтеры, совсем другая.

Так, по словам волонтера Натальи Поповой, если говорить о наличии свободных коек в реанимации с текущим кислородом, в котором нуждаются средние и тяжелые пациенты, то их просто нет.

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"Ситуация вопиющая. Больницы забиты, и если больных и госпитализируют, то часто возникает ситуация, когда людей просто катают от одного приемного отделения к другому, пока не освободится место в каком-то медучреждении", - говорит Попова.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 20 марта 2021 года, на подконтрольной государству Украина территории выявлено 15 292 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Впереди - Львов, Днепр, Житомир, Киев, Одесса.

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